44,08 zł - jeśli płacisz wyższy abonament komórkowy w Polsce, przepłacasz

Serwis telko.in przeanalizował, jak prezentują się ceny abonamentów w Polsce. Dobra wiadomość jest taka, że średnia kwota, jaką Polacy płacą za komórkowe usługi, spadła. W czerwcu wydawaliśmy przeciętnie 44,08 zł, podczas gdy jeszcze w marcu konto standardowego Kowalskiego stawało się co miesiąc lżejsze o 45,75 zł.

Z analizy wynika, że Plus obniżył średnią cenę swoich abonamentów aż o 10 zł. To, jak zauważa telko.in, zasługa wprowadzenia "Superoferty", w której plan L oferowany jest w cenie planu M. Klienci płacą 60 zł zamiast 100 zł.

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Z kolei w Play średnia cen abonamentów spadła o 5,17 zł. Za zniżki odpowiedzialne są promocje w ofertach M (3 mies./0 zł) oraz L i Homebox (6 mies./0zł).

Telko.in odnotowuje, że spośród czterech operatorów tylko Orange zanotował podwyżkę cen abonamentów - o 8,65 zł w stosunku do marca. Wynika to zarówno z mniejszej liczby promocji oraz "zmian w konstrukcji planów".

W Orange średnia cena to 70,11 zł (61,46 zł w marcu), w Play 71,50 zł (76,67 zł w marcu), w Plus 53,33 zł (63,33 zł w marcu), zaś w T-Mobile - 75 zł. U tego operatora nic od wiosny pod względem cen się nie zmieniło.

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Taniej jest również w ofertach na kartę

Jak wyliczył portal, średnia cena najtańszych ofert na rynku spadła z 33,36 zł do 31,81 zł, czyli o 1,55 zł. Spadła także średnia kwota najdroższych planów - z 59,60 zł do 57,08 zł, czyli o 2,52 zł.

Wyliczeń dokonaliśmy na podstawie ofert dla nowych klientów indywidualnych (którzy chcą mieć nowy numer telefonu) w cennikach i regulaminach operatorów dostępnych na stronach internetowych. Pod uwagę braliśmy jedynie taryfy z nielimitowanymi rozmowami krajowymi, SMS i MMS oraz zawierające darmowe rozmowy, MMS i SMS w roamingu. Przy obliczaniu indeksu uwzględniamy promocje typu „n-miesięcy za 0/1 zł” oraz zniżki za zgody na e-fakturę i zgody marketingowe - tłumaczy telko.in.

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Chociaż średnie ceny spadają - jeszcze jesienią średnia cena usług wynosiła ponad 47 zł - to ciągle daleko do sytuacji z lipca 2024 r. Wówczas przeciętny rachunek kosztował 41,89 zł. Skoro jednak mamy do czynienia ze spadkami, można liczyć na to, że średnia cena usług z miesiąca na miesiąc będzie jeszcze niższa.

Czyli co - tym razem chyba warto będzie odebrać telefon od operatora albo samemu pofatygować się do punktu, by wysłuchać nowej oferty.

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.