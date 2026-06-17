Kupisz abonament od Legii Warszawa? Legia Mobile już jest

Wejście Legii Warszawa na rynek operatorski zdecydowanie nie było w moim bingo na 2026 rok. Jest to pierwszy klub piłkarski w Polsce, który zdecydował się na uruchomienie własnej oferty komórkowej. Legia Mobile - bo tak będzie nazywać się sieć - ma działać w formacie wirtualnego operatora (MVNO). Na co można liczyć, przechodząc do Legii Mobile?

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Legia Mobile – nowa sieć na rynku operatorów komórkowych

Legia Mobile wystartuje już w środę 17 czerwca. Jak podaje Legia.net, operator na początek zapewni trzy pakiety:

Debiutant: 20 zł na 30 dni z pakietem 10 GB internetu;

20 zł na 30 dni z pakietem 10 GB internetu; Kapitan: 30 zł na 30 dni – 30 GB internetu;

30 zł na 30 dni – 30 GB internetu; Legenda: 40 zł na 30 dni – 100 GB internetu.

Ważnym i wyróżniającym elementem sieci Legii Warszawa ma być to, że klienci operatora mogą liczyć na dodatkowy 1 GB internetu do wykorzystania w kraju za każdego gola zdobytego przez Legię. Im więcej bramek będzie zdobywać drużyna, tym na większe paczki internetu będą mogli liczyć kibice (użytkownicy).

W dużej mierze dodatkowe dane będą też zależeć od terminarza drużyny. Jeśli Legia Warszawa nie będzie grać, nie będzie mogła zdobywać goli, a klienci pozostaną bez dodatkowych danych. W późniejszym czasie po uruchomieniu sieci ma być dostępny też pakiet Legia VIP 1916 z nielimitowanym dostępem do usług oraz numerem telefonu z liczbą 1916. Liczba tych pakietów ma być jednak limitowana.

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Jak wynika z opisu oferty, Legia Mobile zapewni przede wszystkim pakiety na kartę. Sieć nie będzie wymagać podpisywania długoterminowych umów oraz zobowiązań, tak jak najczęściej ma to miejsce w przypadku tradycyjnych abonamentów komórkowych.

Legia Mobile będzie wyjątkowo zaawansowana: aplikacja oraz eSIM

Wraz ze startem Legii Mobile operator uruchomi także aplikację mobilną o tej samej nazwie, z poziomu której klienci będą mogli zarządzać numerem, pakietami i usługami. Oprogramowanie ma być dostępne na Androida oraz iOS.

Oprócz tego Legia Mobile na start zaoferuje wsparcie wirtualnych kart eSIM tuż obok klasycznych, fizycznych kart SIM. Będzie można kupić nowy numer albo przenieść swój dotychczasowy. Klienci Legii Mobile mogą też liczyć na specjalne promocje i oferty. Ciekawe, czy kibice Lecha Poznań też będą chcieli mieć własną sieć.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.