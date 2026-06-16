W tunelach Warszawy kończy się średniowiecze. Witaj cywilizacjo

Tunel Średnicowy to jeden z kluczowych punktów komunikacji w stolicy, ponieważ łączy trzy główne warszawskie dworce. Jego całkowita długość to 2310 metrów, a w środku biegną tory linii dalekobieżnej oraz linii podmiejskiej. Do niedawna każdorazowy wjazd do tunelu oznaczał chwilowy brak dostępu do sieci. Teraz, dzięki Play, już tak nie będzie.

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Play ulepsza warszawski tunel podziemny o zasięg sieci komórkowej

Jak twierdzi operator, Tunel Średnicowy od lat był jedną z największych białych plam w miejskiej łączności Warszawy. Długość ponad 2 km wcale tu nie ułatwiała sprawy instalacji infrastruktury sieciowej. W tunelu nie można po prostu zainstalować klasycznego nadajnika LTE/5G stosowanego na powierzchni.

Będąc w centrum Warszawy i podróżując między trzema głównymi dworcami kolejowymi: Warszawą Wschodnią, Centralną i Zachodnią, oczekujemy jednak stałego dostępu do internetu. Play właśnie pochwalił się zakończeniem prac i uruchomieniem infrastruktury sieciowej w Tunelu Średnicowym.

Dzięki temu pasażerowie podróżujący przez tunel mogą liczyć na stabilny dostęp do internetu, nieprzerwaną rozmowę przez cały przejazd oraz utrzymanie kontaktu w sytuacjach awaryjnych. Fioletowy operator przeprowadził modernizację instalacji, dzięki której połączenie nie zostanie zerwane nawet przy dojeździe do stacji.

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Do wykonania projektu wykorzystano niemal 1,8 km kabli (1,5 km tzw. cieknącego feedera), wykonano 1825 otworów w ścianach i stropach tuneli pod montaż 1825 kotew oraz 1725 uchwytów systemowych do kabli. Istniejąca instalacja została przebudowana do wersji docelowej.

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Play przygotował instalację do udostępnienia dla innych operatorów

Instalacja jest już dostępna do użytku i na początek uruchomiono systemy łączności LTE 900, 1800 oraz GSM 900. W najbliższych tygodniach zostaną udostępnione nowe pasma LTE: 2100, 800 oraz 700. To jednak nie tak, że na działaniach Playa skorzystają wyłącznie klienci fioletowej firmy. W przyszłości inni operatorzy również będą mogli uruchomić swoje ulepszone sieci w Tunelu Średnicowym w Warszawie.

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Klienci innych sieci również zyskają dostęp do stabilnego połączenia w tym miejscu.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.