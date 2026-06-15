50-metrowy maszt runął. Ktoś celowo odkręcił śruby?

Do bardzo niebezpiecznego incydentu doszło w Krajnie Pierwszym (gm. Górno, powiat kielecki). 50-metrowy maszt runął na ziemię.

- Z treści zgłoszenia wynikało, że na jednej z działek w miejscowości Krajno leży przewrócona, stalowa konstrukcja wieży telekomunikacyjnej. Policjanci na miejscu potwierdzili otrzymaną informację. Na polu leżał 50-metrowy maszt. Funkcjonariusze na miejscu wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Obecnie trwa ustalanie okoliczności, a jakich konstrukcja runęła na ziemię – relacjonował Radiu Kielce st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

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W swoim wpisie opublikowanym na facebookowym profilu radny gminy Górno Grzegorz Skiba zasugerował, że mogło dojść do celowego odkręcenia śrub mocujących.

"To cud", że nikogo nie było w pobliżu

Konstrukcja związana z masztem antenowym runęła w pobliżu drogi i szlaku pieszego, którym codziennie poruszają się mieszkańcy oraz turyści. eżeli potwierdzą się informacje, że śruby mocujące zostały celowo odkręcone, będziemy mieli do czynienia nie tylko z aktem wandalizmu, ale przede wszystkim z działaniem stwarzającym realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. To cud, że w chwili zdarzenia nikt nie znalazł się w miejscu upadku konstrukcji. W okolicy regularnie przechodzą piesi - zaznaczył polityk.

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W chwili, gdy przyczyny incydentu są nieznane, trudno nawet domniemywać, jakie motywy mógł mieć ewentualny sprawca. W przeszłości dochodziło już do ataków na infrastrukturę telekomunikacyjną.

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W 2020 r. podpalony został maszt w Łodzi. "Jesteśmy świadkami fali agresji skierowanej przeciwko infrastrukturze o charakterze krytycznym. Oprócz dezinformacji, mamy do czynienia z przestępstwami polegającymi na niszczeniu urządzeń telekomunikacyjnych, które zapewniają łączność milionom Polaków" - podkreślała wówczas Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w swoim oświadczeniu.

Podobny apel PIIT wystosowała trzy lata później:

Pod koniec marca ponownie mieliśmy do czynienia z bezprawnymi atakami na infrastrukturę zapewniającą milionom Polaków codzienny kontakt oraz poczucie bezpieczeństwa, a także stanowiącą podstawę rozwoju kraju. Na przestrzeni niewiele ponad tygodnia byliśmy świadkami zaplanowanej i relacjonowanej na Facebooku akcji demontażu elementów stacji bazowej, a dzisiaj dowiedzieliśmy się o podpaleniu budowanego masztu telekomunikacyjnego w Krośnie. Każdy tego rodzaju bezprawny czyn może spowodować, że bez kontaktu oraz, co najważniejsze, bez dostępu do systemów ratunkowych pozostanie wielu okolicznych mieszkańców. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ponownie apeluje do Rządu oraz organów ścigania o zdecydowane działania w związku z kryminalną działalnością zakłócającą funkcjonowanie sieci, od których zależy życie i zdrowie obywateli, a także funkcjonowanie Państwa. Po raz kolejny zwraca też uwagę na pilną potrzebę wprowadzenia zmian w kodeksie karnym, które zaostrzyłyby wysokość kar za ten czyn.

PIIT zwracała także uwagę na rolę platform społecznościowych, nawołując do podjęcia "stanowczych kroków przeciwko stronom internetowym i autorom szerzącym dezinformację oraz nawołującym – bezpośrednio lub pośrednio – do niszczenia infrastruktury sieci ruchomych".

W 2023 r. w Krośnie wielki maszt został podpalony na dzień przed montażem.

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- Infrastruktura telekomunikacyjna ma szczególne istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, zapewniając niezbędna w dzisiejszych czasach łączność, w tym dostęp do takich usług jak połączenia na numery alarmowe, czy lokalizacja w sytuacjach zagrożenia. Dlatego wszelkie tego rodzaju bezprawne czyny stanowią w praktyce atak na bezpieczeństwo każdego z nas (...) Liczymy, że sprawcy tego rodzaju przestępstw będą z pełną stanowczością ścigani i karani przez właściwe organy. Liczymy również, że bez odpowiedniej reakcji ze strony odpowiednich służb nie pozostaną także przypadki podżegania – bezpośredniego lub w bardziej zawoalowany sposób – do niszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ruchomych - komentowała wówczas firma Play.

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.