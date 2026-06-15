Orange rozdaje internet za darmo. Musisz tylko podjąć decyzję

W dzisiejszych ofertach komórkowych możemy liczyć na pokaźne paczki internetu. Szczególnie w bardziej konkurencyjnych pakietach typu na kartę czy subskrypcja operatorzy walczą o klienta wielkimi paczkami danych i w tym przypadku nie jest inaczej. Orange w swoim tańszym nju mobile wystartował z nową promocją. Musisz się jednak pospieszyć.

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Orange dodaje 500 GB w nju mobile dla nowych klientów

Zasady nowej promocji są proste: paczka 500 GB została przygotowana dla nowych klientów nju mobile, którzy zdecydują się kupić nowy numer lub przenieść swój dotychczasowy od innego operatora od 15 do 28 czerwca 2026 roku. Dodatkowe gigabajty są dostępne zarówno w ofercie abonamentowej, jak i w subskrypcji tańszej sieci Orange.

Pakiet 500 GB jest dostępny przez pierwsze trzy miesiące i łączy się z dotychczasową promocją - zakładającą możliwość korzystania z usług za 0 zł przez ten sam okres - dostępną zarówno w abonamencie, jak i subskrypcji.

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Dodatkowe 500 GB będzie dostępne dla każdego nowego i przeniesionego numeru podczas trwania promocji. W nju mobile można kupić lub przenieść maksymalnie trzy numery na raz, więc dzięki promocji jesteśmy w stanie uzyskać nawet 1500 GB dodatkowych danych (po 500 GB na każdy). Promocja nie dotyczy jednak pakietów nju internetowy.

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Jak odebrać dodatkowe 500 GB internetu w nju mobile?

Odbiór bonusowych danych różni się w zależności od wybranej oferty. W przypadku abonamentu użytkownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych kroków - pakiet zostanie aktywowany automatycznie dla każdego numeru. Potwierdzenie przyznania i aktywacji zostanie wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS.

Z kolei użytkownicy nju subskrypcji nie mają tak prosto - będą musieli sami aktywować pakiet. Aby to zrobić, będzie potrzebny unikalny kod promocyjny, który zostanie wysłany SMS-em w ciągu 14 dni od aktywacji oferty. Należy go wykorzystać, logując się na konto w aplikacji lub serwisie internetowym i zaglądając do sekcji "Twój kod promocyjny". Kod ma działać do 25 grudnia 2026 roku.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.