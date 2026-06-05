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Telewizja Republika z własną siecią komórkową. Zaraz, co?

Telewizja Republika ma nowy plan: uruchomić własną sieć komórkową. Nowy operator mobilny pojawi się na rynku, aby rywalizować z największymi gigantami telekomunikacyjnymi.

Albert Żurek
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Telewizja Republika operator sieci komórkowej
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TV Republika już wcześniej postanowiła rozszerzyć działalność i pod koniec ubiegłego roku wystartowała z własną platformą sprzedaży internetowej Goryla.pl. Serwis miał za zadanie konkurować z Allegro, ale ponad pół roku od debiutu o stronie zrobiło się kompletnie cicho. Teraz kolejnym planem telewizji jest wejście w świat sieci komórkowych jako Republika Mobile.

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Republika Mobile – nadchodzi nowy operator sieci komórkowej

Na polskim rynku telekomunikacyjnym liczy się przede wszystkim czwórka największych graczy: Orange, Play, Plus i T-Mobile. Na rynku znajdziemy jednak innych, mniejszych operatorów, którzy, w odróżnieniu od wcześniej wymienionych firm, nie mają własnej infrastruktury sieciowej (stacji bazowych, nadajników).

Takie firmy określamy jako MVNO (operatorów wirtualnych) – wykorzystują oni nadajniki największych operatorów, dzięki czemu mogą zagwarantować atrakcyjne warunki w ofertach. Na rynku znajdziemy kilku MVNO: Mobile Vikings, Red Bull Mobile czy Lajt Mobile. Z informacji przekazanych przez Satkuriera wynika, że Telewizja Republika również ma zamiar wystartować z ofertą sieci komórkowej.

Plany zostały ujawnione przez prezesa zarządu Telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza. Zapowiedział on również, że podpisano już umowę w tej sprawie, dzięki której możliwe będzie powstanie nowej marki sieci komórkowej. Obecnie jednak brakuje szczegółów, które powinny zostać udostępnione "w najbliższych tygodniach".

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Nie wiemy zatem, na bazie jakiej sieci będzie działać Republika Mobile: firma ma do wyboru zasięg Orange, Play, T-Mobile oraz Plusa. W dużej mierze od tego, którą opcję wybierze, zależy opłacalność i konkurencyjność oferty. Nowa sieć na rynku powinna też wyróżniać się czymś oraz gwarantować niskie ceny. Dzisiejsi operatorzy wirtualni, tacy jak Mobile Vikings, oprócz niskich cen zaczynających się od 25 zł/mies., dają też np. kumulujące się gigabajty.

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Republika Mobile ma stanowić początek rozszerzenia działalności TV Republika. Pod marką mają być dostępne inne usługi internetowe. Oby to nie był kolejny projekt pokroju Goryla.pl, który został uruchomiony chyba tylko po to, aby ostatecznie nie zyskać większej popularności na rynku.

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Albert Żurek
05.06.2026 15:11
Tagi: 5GLTESieci komórkoweTelewizja
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