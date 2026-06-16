Copilot Cowork już działa. To twój najmocniejszy agent do biura

Microsoft oficjalnie uruchamia Copilot Cowork - nowy, agentowy tryb pracy w Copilocie, który nie tylko podpowiada, ale wykonuje złożone zadania od początku do końca. Po trzymiesięcznym podglądzie w programie Frontier narzędzie trafia dziś do wszystkich klientów Microsoft 365 Copilot na świecie. To nie kolejna iteracja AI w pakiecie biurowym, to w praktyce jest to zupełnie nowy byt: coś pomiędzy inteligentnym asystentem, automatyzatorem procesów i… pracownikiem, który nie śpi, nie zamyka laptopa i nie gubi wątku.

Microsoft podkreśla, że „Copilot Cowork jest najszybciej rosnącą funkcją w historii programu Frontier” oraz że korzysta z niego już ponad połowa firm z listy Fortune 500. Wśród nich Accenture, Avanade, Capital Group czy Zurich Insurance. To nie jest więc kolejny eksperyment - to produkt, który już pracuje w dużych organizacjach i właśnie dostał zielone światło na globalny start.

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Cowork to nie chatbot. To agent, który wykonuje pracę

Najważniejsza różnica? Cowork nie generuje szkicu, nie sugeruje, nie „pomaga”. On robi. Dostaje zadanie, uruchamia modele, przeszukuje kontekst, odpala narzędzia, wykonuje operacje i zwraca gotowy rezultat. Copilot Cowork wykonuje złożone, długotrwałe, wielonarzędziowe zadania. Definiujesz pracę, a Cowork realizuje ją end‑to‑end i zwraca ukończony wynik.

To oznacza, że jeśli poprosisz go o przygotowanie briefu na spotkanie z klientem, to:

przejrzy maile,

sprawdzi notatki ze spotkań,

zajrzy do CRM‑u,

przeanalizuje dokumenty,

stworzy prezentację,

przygotuje podsumowanie,

a na końcu wyśle maila do zespołu.

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Bez twojego klikania, bez przełączania się między aplikacjami, bez ręcznego zbierania danych. To już nie jest „AI w Wordzie”, tylko pełnoprawny agent działający w chmurze.

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Przykłady zadań dla Copilot Cowork

Dlaczego to działa? Microsoft wskazuje pięć filarów

W skrócie: chmura, kontekst, bezpieczeństwo, multimodelowość i koszt.

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Cowork działa w chmurze, więc nie przerywa pracy, gdy zamkniesz laptopa. Ma natywny dostęp do Work IQ - silnika kontekstowego, który rozumie relacje między ludźmi, projektami i dokumentami. Działa w ramach zabezpieczeń Microsoft 365, więc nie wycieka poza organizację. Potrafi korzystać z różnych modeli (Anthropic Opus 4.8, Sonnet 4.6, GPT 5.5 w Frontier, a wkrótce Cowork 1). I - co ważne - ma być tańszy niż konkurencja.

Microsoft podaje, że w testach Copilot Cowork okazał się średnio o 30-40 proc. tańszy od Claude Cowork z konektorem M365. To twarda deklaracja, poparta 125 testami na 12 typach zadań.

Nowy model Cowork 1 - tańszy, bezpieczniejszy, bez biasu

W ciągu kilku tygodni pojawi się nowy model: Cowork 1. To fine‑tuning stworzony specjalnie do agentowych zadań, zoptymalizowany pod koszt i bezpieczeństwo. Microsoft obiecuje, że będzie „znacząco rańszy” i pozbawiony biasu modeli frontierowych. Innymi słowy: tani, przewidywalny i korporacyjnie bezpieczny.

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Jak to się rozlicza? Nowy model billingowy: Copilot Credits

Cowork nie jest wliczony w abonament M365 Copilot. To dodatkowa warstwa rozliczana w zależności od użytkowania, w Copilot Credits. Cena zależy od czterech czynników:

użytych modeli,

pobranego kontekstu,

liczby wywołań narzędzi,

czasu działania agenta.

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Rozliczanie Copilot Cowork

Microsoft pokazuje trzy typy zadań: lekkie, średnie i ciężkie. Lekkie to proste podsumowania z jednego źródła. Średnie - briefing na spotkanie z wieloma źródłami i kilkoma wynikami. Ciężkie - analizy danych z wielu miesięcy, klasyfikacje, raporty dla zarządu.

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Koszty pod kontrolą - Microsoft dodaje limity, alerty i budżety

Skoro billing jest zmienny to trzeba dać firmom narzędzia do kontroli. I tu Microsoft dorzuca cały pakiet:

Cowork jest domyślnie wyłączony - admin musi go aktywować.

Można ustawiać limity wydatków na poziomie tenantów, grup i użytkowników.

Są alerty o przekroczeniu progów.

Użytkownik może poprosić o dodatkowe kredyty, jeśli zabraknie mu budżetu.

Raporty pokazują zużycie na poziomie użytkownika i grupy.

Wkrótce użytkownicy zobaczą koszt każdego zadania w czasie rzeczywistym.

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To ważne, bo agentowe zadania potrafią być długie i kosztowne - a jednocześnie przynoszą realny zwrot z inwestycji, jeśli zastępują dni pracy ludzi.

Nowości: pluginy, Edge, Dynamics 365 i więcej

Copilot Cowork dostaje też rozszerzenia. Już dziś dostępnych jest dziewięć pluginów partnerów, m.in. Harvey, Miro, Monday.com, Moody’s, Morningstar czy S&P Global Energy. W drodze są kolejne: Adobe, Atlassian, Box, Canva, Databricks czy CB Insights.

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Cowork potrafi też korzystać z przeglądarki Edge w trybie Enterprise Browser Use - z pełnym audytem Purview i kontrolą tożsamości.

To oznacza, że agent może nie tylko pracować na danych wewnętrznych, ale też pobierać informacje z sieci, jeśli admin na to pozwoli.

Kiedy to rusza?

Dziś. Copilot Cowork jest dostępny globalnie dla wszystkich klientów Microsoft 365 Copilot.

Firmy, które brały udział w programie Frontier, dostają dodatkowy bonus: nie będą płacić za Cowork aż do 1 lipca. To czas na testy, budżety i wdrożenia.

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AI przestaje być asystentem. Zaczyna być współpracownikiem

Copilot Cowork to kolejny krok w stronę agentów, którzy nie tylko generują tekst, ale wykonują pracę. Microsoft robi to w sposób przewidywalny: w ramach M365, z pełnym bezpieczeństwem, z kontrolą kosztów i z naciskiem na realne use‑case’y. To nie jest narzędzie do zabawy. To narzędzie, które może zmienić sposób pracy w firmach - tak jak kiedyś zrobiły to Excel, SharePoint czy Teams.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.