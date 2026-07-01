Orange startuje z marketem. 1000 produktów na start

W ostatnich miesiącach pomarańczowy operator wystartował z ofertą ubezpieczeń online. Idąc za ciosem, firma udostępniła marketplace. Skorzystają z niego nie tylko klienci Orange, ale też osoby korzystające z usług innych sieci. Klienci pomarańczowego operatora mogą jednak liczyć na dedykowane promocje.

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Rusza Orange Market – na start ponad 1000 produktów

Na polskim rynku znajdziemy mnóstwo różnych platform sprzedaży internetowej, które skupiają oferty wielu sprzedawców. Przykładem jest Allegro, Amazon, a od niedawna InPost wraz z uruchomieniem asystenta sprzedaży Von Halski. Teraz Orange rozbudowuje swój ekosystem o nową platformę Orange Market.

To marketplace, który na początek skupia się na elektronice użytkowej, małym AGD, sprzęcie IT, akcesoriach sportowych oraz urządzeniach gamingowych. Platforma sprzedaży internetowej oferuje ponad tysiąc produktów od czterech zaufanych partnerów handlowych. W sprzedaży znajdziemy propozycje różnych firm: Anker, Midea, Coravin, Aeno, Hama, Garett i wielu innych.

Z mojego krótkiego rozeznania wynika, że ceny w Orange Market są wyjątkowo… dobre. Wystarczy spojrzeć na ładowarkę marki Hama w technologii GaN o mocy 100 W z trzema portami (2x USB-C, 1x USB-A), która kosztuje tam 99,90 zł. W innych popularnych sklepach z elektroniką sprzęt jest dostępny o 40 zł drożej - za 139,90 zł. To znacząca różnica w przypadku sprzętu tej klasy.

Przy każdej ofercie, oprócz ceny, znajdziemy też liczbę dostępnych produktów. Poza składaniem zamówień możemy też włączyć powiadomienie o promocji na dany produkt, korzystając z konta Orange. Dostawa, niezależnie od produktu, kosztuje 10 zł, więc jest stosunkowo tanio.

Klienci operatora mogą liczyć na dodatkowe promocje w ramach Strefy Korzyści. Jak twierdzi Orange, oferta platformy będzie cały czas rozwijana o nowych partnerów (sprzedawców), kategorie oraz, przede wszystkim, tysiące produktów. Orange jest tu jedynie pośrednikiem, zapewniając bezpieczne środowisko zakupowe.

Rozwijamy ekosystem marketplace, który odpowiada na różne potrzeby naszych klientów. Po uruchomieniu platformy "Ubezpiecz z Orange" robimy kolejny krok, udostępniając Orange Market - miejsce, w którym można wygodnie kupować produkty od zaufanych partnerów. Chcemy stopniowo rozwijać tę ofertę, zapewniając klientom coraz większy wybór i komfort zakupów online przy zachowaniu standardów, z których znana jest marka Orange - mówi Jolanta Dudek, Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego Orange Polska.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.