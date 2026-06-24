Jadę na wakacje. Bez Orange Flex Travel się nie wybieram

Wybierając miejsce docelowe, w tym roku postawiłem na Włochy. To popularny kierunek oraz, oczywiście, kraj Unii Europejskiej. Dzięki unijnej zasadzie Roam Like At Home nie muszę myśleć o zakupie karty SIM na miejscu, ponieważ w pakietach krajowych operatorzy gwarantują paczki roamingu UE. Po doświadczeniach z ostatnich wyjazdów wiem jednak, że wolę mieć w zanadrzu dodatkową kartę eSIM, aby nie pozostać bez dostępu do sieci.

Roaming w Unii Europejskiej ma swoje ograniczenia

Każda paczka roamingu danych UE z krajowych pakietów jest ograniczona i nawet jeśli w Polsce mamy do dyspozycji np. 100 GB, za granicą ta wartość będzie znacznie mniejsza. Osobiście korzystam z oferty za 35 zł, w której mam do dyspozycji 12 GB w roamingu UE, jednak mój operator nie zapewnia możliwości dokupienia dodatkowych pakietów w Unii. Podczas intensywnego korzystania z nawigacji i innych aplikacji łatwo zużyć taki limit.

Nauczony wcześniejszymi urlopami, mam plan postawienia na dodatkową kartę eSIM z pakietem internetu w UE. Moją uwagę zwróciła usługa Orange Flex Travel, gdzie pakiet w strefie UE kosztuje tylko 24 zł za 5 GB do wykorzystania na 15 dni.

eSIM to wirtualna karta SIM, która wykorzystuje wbudowany w telefon czip. Rozwiązanie pozwala na pobranie cyfrowego profilu od operatora i szybkie połączenie się z lokalną siecią komórkową zaraz po wylądowaniu samolotu. Kartę eSIM można aktywować jeszcze przed wyjazdem, o ile nasz smartfon wspiera to rozwiązanie.

Skąd wziąć eSIM? W Orange Flex Travel z wygodnej aplikacji

Aby zapewnić sobie spokój ducha na wypadek, gdyby paczka 12 GB miała mi nie wystarczyć (albo zasięg roamingowy mojego głównego operatora okazał się słaby), w tym roku postawię na kartę eSIM z oferty Orange Flex Travel. To usługa pomarańczowego operatora, w której można w łatwy sposób kupić pakiety internetu na eSIM-ie w aplikacji mobilnej. Istotną kwestią jest to, że z rozwiązania mogą skorzystać osoby, które na co dzień nie mają numeru w Orange Flex.

Nie trzeba zatem przenosić swojego dotychczasowego polskiego numeru. Dzięki eSIM-owi można wygodnie korzystać ze swojego głównego oraz dokupionego pakietu jednocześnie. Usługa stanowi świetną alternatywę dla klasycznego roamingu UE oraz ofert innych dostawców eSIM-ów.

Do dyspozycji w Orange Flex Travel są pakiety w strefie UE, ale także kierunki poza Europą - oferta jest dostępna w ponad 100 krajach z całego świata. Zakup eSIM-a w Orange Flex Travel jest prosty. W tym celu wystarczy:

zainstalować aplikację Orange Flex;

kliknąć przycisk “Pierwszy raz Flex? To tędy!” i wybrać ofertę Orange Flex Travel;

nacisnąć “Dalej” i wybrać “Zobacz ofertę”;

wybrać interesujący nas pakiet gigabajtów: do dyspozycji są określone kraje, ale też pakiety obejmujące wiele państw;

założyć konto w Orange Flex Travel: potrzebna będzie weryfikacja tożsamości, np. za pomocą bankowości elektronicznej;

przejść do płatności (np. BLIK lub Apple Pay) i potwierdzić zakup.

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Orange Flex Travel pozwala kupić pakiet jeszcze przez wyjazdem. Jeśli nie aktywujemy karty eSIM w ciągu 30 dni od momentu zakupu ze względu na np. zmianę planów i rezygnację z podróży, operator zwraca całą kwotę użytkownikowi. Nie stracimy więc pieniędzy.

Orange Flex Travel zostało właśnie ulepszone o nowe kierunki

Operator pochwalił się niedawno ulepszeniami w ofercie. Ceny pakietów Orange Flex Travel zostały zrównane z tymi, które obowiązują klientów korzystających z Orange Flex jako głównego numeru. Niższe ceny są dostępne np. w przypadku pakietu Tu i Tam 1, obejmującego popularne kierunki turystyczne poza UE. Ile zapłacimy?:

17 zł za 1 GB - wcześniej 20 zł;

45 zł za 5 GB - wcześniej 55 zł;

80 zł za 10 GB - wcześniej 90 zł.

Jednocześnie oferta promocyjnych pakietów na eSIM-ie dostępnych w Orange Flex Travel została rozszerzona o nowy pakiet Tu i Tam 2, który obejmuje aż 21 krajów, takich jak Urugwaj, Dominikana, Tanzania czy Salwador. Mimo że pakiet dotyczy mniej popularnych turystycznie miejsc, ceny są naprawdę przystępne: 1 GB kosztuje 25 zł, 5 GB - 65 zł, a 10 GB - 110 zł.

Z okazji nadchodzących wakacji Orange obniżył także ceny pakietów w krajach, które cieszą się dużą popularnością wśród turystów. Mowa o m.in. Albanii, Turcji czy Czarnogórze, gdzie 1 GB kosztuje tylko 15 zł.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.