Orange wzmacnia sieć na wakacje. Tu już ci nic nie przerwie

Tegoroczne wakacje oficjalnie wystartowały. Uczniowie zakończyli rok szkolny i niebawem zaczną się masowe wyjazdy. Mimo że Polacy coraz chętniej wybierają zagraniczne podróże, północ Polski wciąż pozostaje częstym wyborem miejsca wypoczynku. Dlatego operatorzy co roku przygotowują te miejsca do szturmu turystów z całego kraju.

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Orange wzmocnił sieć na wakacje

Orange poinformował, że w tym roku ponownie wykorzystuje sieć mobilną, aby wzmocnić dostępność usług w typowo turystycznych lokalizacjach. W tym celu operator uruchomił (lub dopiero uruchomi) stacje bazowe w 8 miejscowościach:

Lądek-Zdrój – już działa;

Dąbki i Dębki – już działają;

Wicie, Rowy, Kołobrzeg – 30 czerwca;

Łeba – 3 lipca;

Jastarnia – 10 lipca.

Są to mobilne stacje bazowe, które nie działają na stałe, a jedynie w sezonie wzmożonego ruchu lub podczas istotnych wydarzeń, które wymagają stabilnej sieci komórkowej. Większość tych nadajników działa w technologii 5G w paśmie C, która nie tylko zapewnia najwyższe prędkości, ale przede wszystkim oferuje wysoką pojemność.

Ta ostatnia kwestia jest wyjątkowo istotna w przypadku miejsc o dużym zagęszczeniu użytkowników. W sezonie letnim każdy chce mieć dostęp do internetu, bez którego wyjazd na wakacje jest dziś praktycznie niemożliwy. To właśnie dzięki sieci jesteśmy w stanie korzystać z nawigacji w telefonie, płacić za parkingi w aplikacji, robić przelewy, zarządzać pieniędzy ze smartfona i robić wiele innych rzeczy.

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Inni operatorzy również się przygotowali na wakacje

Pozostali duzi operatorzy również wykonali mnóstwo prac, aby przygotować się na okres wakacyjny. Na przykład Play od początku roku uruchomił 201 nowych stacji bazowych, z czego w samym maju oddano do użytku 46 obiektów. Fioletowy operator podkreśla, że wiele nadajników włączonych w minionym miesiącu powstało właśnie w popularnych miejscach urlopowych, gdzie w sezonie ruch sieciowy najbardziej wzrasta.

Play postawił nowe obiekty m.in. w Kosakowie, gdzie odbędzie się tegoroczny Open’er Festival, a także w Ustrzykach Dolnych, Krynicy-Zdroju, Kołobrzegu czy Wieliczce.

T-Mobile również w ostatnich tygodniach podjął mnóstwo prac zakładających ulepszenie zasięgu sieci komórkowej w typowo turystycznych miejscach. W samym ubiegłym tygodniu włączono 15 nowych obiektów w miejscowościach takich jak Biała Podlaska, Grodzisk Mazowiecki, Skierniewice czy Szczyrk. T-Mobile tak naprawdę każdego tygodnia uruchamia nowe stacje - w całej Polsce ma ich 12 774.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.