Największa nowość InPost od dziś w aplikacji. Wzbudza mieszane uczucia

InPost jakiś czas temu zapowiedział Von Halskiego - wirtualnego asystenta w postaci psa, który ma być pierwszym podejściem popularnej firmy kurierskiej do sprzedaży internetowej. Asystent ma być tutaj kluczowym narzędziem wyszukującym produkty z różnych sklepów, a cały proces kupna będzie odbywać się bez wychodzenia z aplikacji InPostu.

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InPost udostępnia asystenta sztucznej inteligencji - Von Halskiego

Asystent w aplikacji InPostu został ogłoszony w marcu tego roku. Początkowo jednak twórcy udostępnili go tylko nielicznym za sprawą programu beta. Po udanym trzymiesięcznym okresie testów firma kurierska ogłosiła, że rozpoczęła stopniowe wdrażanie asystenta dla wszystkich użytkowników.

Obecnie z aplikacji InPostu korzysta blisko 17 mln osób, które w najbliższej przyszłości otrzymają dostęp do asystenta sztucznej inteligencji Von Halskiego. Przyjazny wirtualny piesek działa tak jak każdy inny chatbot bazujący na AI, ale z jedną zasadniczą różnicą. Ten nie został stworzony do odpowiadania na ogólne pytania, a do wyszukiwania produktów i ich łatwego zamawiania.

Von Halsky w aplikacji InPostu

Asystent pozwala pominąć proces przeszukiwania klasycznych sklepów i platform internetowych. Von Halsky wymaga jedynie wpisania tego, czego szukamy – np. słuchawek bezprzewodowych Bluetooth do 250 zł. Nie trzeba podawać marki i konkretnej nazwy. Następnie asystent przeszukuje sieć oraz dostępne oferty i pozwala szybko sfinalizować zamówienie, wybierając metodę dostawy oraz płatności.

Po dodaniu produktu do koszyka dostawa jest oczywiście realizowana za pomocą InPostu: albo przez kuriera, albo do Paczkomatu lub Paczkopunktu. Do dyspozycji mamy najpopularniejsze metody płatności: kod BLIK, kartę płatniczą czy też portfele mobilne, takie jak Google Pay oraz Apple Pay.

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Aby skorzystać z nowego asystenta, trzeba zaktualizować aplikację do najnowszej wersji: 4.13. To jednak nie tak, że uaktualnienie automatycznie zapewnia dostęp do narzędzia. Musimy poczekać na własną kolej: opcja jest wdrażana dla kolejnych użytkowników falami. Jeśli nasze konto zostało dopuszczone do narzędzia, zobaczymy zakładkę "Kupuj" na głównym ekranie aplikacji pod ikoną psa. Osobiście nie widzę jeszcze dostępu do tego narzędzia u siebie, więc jeszcze sobie chwilę poczekam.

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Darmowe dostawy i zwroty tak jak na Allegro

InPost, aby zapewnić darmowe dostawy i zwroty, podszedł do sprawy podobnie jak Allegro. Aby nie zapłacić za dostawę do Paczkomatu, zamówienie u jednego sprzedawcy musi przekroczyć 49 zł. Dla dostawy kurierem minimalna kwota zamówienia zapewniająca darmową dostawę to 99 zł. Do końca sierpnia możemy liczyć na darmowe dostawy bez dodatkowych abonamentów.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.