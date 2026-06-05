REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Gigantyczna kolejka po walizkę InPostu. Rafał Brzoska uspokaja

Wygląda na to, że Polacy krytycznie oceniają bagażową politykę tanich linii lotniczych i nie zamierzają dopłacać za bagaż. InPost już na tym korzysta, choć niektórzy mają wątpliwości. 

Adam Bednarek
Dodaj do ulubionych w Google
inpost
REKLAMA

"Produkt jest chwilowo niedostępny" - taki komunikat ciągle widnieje w sklepie InPostu. Chętni na walizkę, która mieści się w największej skrytce paczkomatu, muszą zostawić swojego maila i czekać na znak-sygnał. 

- Ściągamy kolejne dostawy i one będą - zapowiedział Rafał Brzoska w kuluarach szczytu "Choose France" w Paryżu, cytowany przez Business Insider.

REKLAMA

Chętnych na walizki nie brakuje

Brzoska nie zdradził wprawdzie dokładnych liczb. Wiemy jedynie, że "tysiące sprzedały się w ciągu pierwszej godziny". 

-  Na dziś mamy kilkanaście tysięcy zapisów na kolejne sztuki - dodaje szef InPostu. 

Zainteresowanie nie dziwi, bo osoby regularnie podróżujące mogą szybko wyjść na plus, jak wyliczał w swojej recenzji walizki Oliwier Nytko. 

REKLAMA

Zestawmy to z rzeczywistością tanich linii lotniczych. Ryanair za 20-kilogramowy bagaż rejestrowany w jedną stronę podaje widełki 20-40 euro przy rezerwacji, a przy dokupowaniu go później - typowo 25-50 euro (a nierzadko stawki dobijają do 60 euro na najbardziej obleganych trasach). Oznacza to, że za ciężki bagaż lotniczy w obie strony łatwo zapłacimy równowartość 400-500 złotych. Z ekonomicznego punktu widzenia wysyłka Paczkomatem w jedną stronę (np. powrotną, gdy nakupimy pamiątek i płynów) za 50-125 zł to świetny interes. InPost zdejmuje z nas obowiązek płacenia kary lotniczej i fizycznego taszczenia 25 kg przez stacje metra i terminale. 

REKLAMA

Pomysł, by wysyłać walizkę do zagranicznego paczkomatu - a potem ponownie do Polski - ma jednak pewien haczyk

Trzeba wziąć pod uwagę, że bagaż należy nadać z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby dotarł w dniu, w którym meldujemy się w obcym kraju. A co, jeśli dojdzie do opóźnień? 

REKLAMA

"Rzeczpospolita" zapytała InPost, czy klienci będą mogli liczyć na ewentualne odszkodowania w sytuacji, gdyby bagaż został dostarczony z opóźnieniem. Firma nie odpowiedziała na pytania redakcji. 

- Konsumenci, którzy zdecydują się nadać swój bagaż za pomocą InPostu, muszą być bardzo ostrożni i świadomi tego, że ta usługa nie jest w żaden sposób powiązana z ruchem lotniczym. Paczki będą przewożone przez kurierów, drogą lądową. W praktyce oznacza to, że zastosowanie znajdą nie przepisy o przewozach lotniczych, ale przewozach lądowych. Nie ma w nich gwarancji dotyczących opóźnionego bagażu i wysokich odszkodowań za błąd po stronie przewoźnika. Przesyłka nie jest traktowana jako bagaż pasażera – zaznaczył Krzysztof Witek, adwokat z kancelarii Schoenherr Halwa Okoń Chyb. 

W swoim regulaminie InPost zaznacza, że klientowi przysługuje "odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w wysokości nieprzekraczającej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy oraz za opóźnienie w doręczeniu przesyłki – w wysokości nie wyższej niż dwukrotność ceny usługi". 

Chodzi zatem o niespełna 110 zł. W odniesieniu do pozostałych krajów – opisano procedurę reklamacji, ale nie wskazano konkretnych wartości przysługującego odszkodowania - czytamy na portalu. 

REKLAMA

Zainteresowanie walizkami pokazuje, że chętnych do zaryzykowania nie brakuje. Tanie linie lotnicze rzeczywiście będą musiały odpowiedzieć obniżkami?

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
05.06.2026 11:32
Tagi: InPostPaczkomatypodróże
REKLAMA
Najnowsze
11:10
8 to nowe 16. Tak producenci komputerów ukrywają drastyczne podwyżki cen
Aktualizacja: 2026-06-05T11:10:11+02:00
10:23
Pod Antarktydą odkryto gigantyczny "wachlarz". Ukrywał się przez miliony lat
Aktualizacja: 2026-06-05T10:23:28+02:00
10:10
Zamiast betonozy dali pompy ciepła i zieleń. Deweloperzy łapią się za głowy
Aktualizacja: 2026-06-05T10:10:00+02:00
9:42
Najsłynniejszy robot w Polsce wywołał burzę w Sejmie. "To może być chiński szpieg"
Aktualizacja: 2026-06-05T09:42:06+02:00
8:40
Google goni mObywatela. Ale nie cyfrowe dokumenty przyciągną Polaków
Aktualizacja: 2026-06-05T08:40:51+02:00
6:25
Absolutnie nie kupuj teraz Switcha 2. Wersja europejska będzie super
Aktualizacja: 2026-06-05T06:25:00+02:00
6:20
Wypalanie się OLED-ów? Ten strach ma już coraz mniej sensu
Aktualizacja: 2026-06-05T06:20:00+02:00
6:15
Kilogram, który chce zmienić świat. Asus Zenbook A14 - recenzja
Aktualizacja: 2026-06-05T06:15:00+02:00
6:10
Rozwiązali zagadkę trzęsienia ziemi sprzed lat. Miejsce kompletnie zaskakuje
Aktualizacja: 2026-06-05T06:10:00+02:00
6:04
Laser wykryje truciznę z 2,5 km. Przełom w monitoringu powietrza
Aktualizacja: 2026-06-05T06:04:00+02:00
6:00
Twoja gąbka kuchenna to zabójca planety. Ale jest coś jeszcze gorszego
Aktualizacja: 2026-06-05T06:00:00+02:00
17:11
Na aukcji padł historyczny rekord. Ponad 16 mln zł za dzieło współczesnego polskiego artysty
Aktualizacja: 2026-06-04T17:11:53+02:00
16:30
Apple tnie wizję post‑iPhone’a. John Ternus porządkuje bałagan po Vision Pro
Aktualizacja: 2026-06-04T16:30:00+02:00
16:20
To będzie najlepszy tablet z Windowsem w historii. Wyciekły plany
Aktualizacja: 2026-06-04T16:20:00+02:00
16:10
Europa wstała z kolan. Mamy jasny plan na walkę z Chinami i USA
Aktualizacja: 2026-06-04T16:10:00+02:00
16:00
Zakupy stają się absurdem. Amazon zmyśla towary i ci je proponuje
Aktualizacja: 2026-06-04T16:00:00+02:00
9:45
Klient przyszedł z wyceną od bota. "ChatGPT mówi, że powinno być taniej"
Aktualizacja: 2026-06-04T09:45:00+02:00
9:30
Każde pokolenia ma swoje telezakupy. Młodzi nabierają się na te same triki
Aktualizacja: 2026-06-04T09:30:00+02:00
9:15
Zajrzeli do wnętrza lodowej mumii sprzed 5300. W jej ciele wciąż tętni życie
Aktualizacja: 2026-06-04T09:15:00+02:00
9:00
Elon Musk zdecydowanie wygrał kosmos. Pentagon płaci mu krocie
Aktualizacja: 2026-06-04T09:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA