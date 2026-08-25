To już koniec 3G w Plusie. Jak sprawdzić telefon i kartę SIM?

Koniec 3G w Plusie - najważniejsze informacje w skrócie:

Kiedy? Wygaszanie sieci 3G w Plusie rozpocznie się w grudniu 2026 roku ;

Wygaszanie sieci 3G w Plusie rozpocznie się w ; Co to oznacza? Do rozmów i internetu niezbędny będzie telefon i karta SIM obsługujące sieć 4G/LTE lub 5G;

Do rozmów i internetu niezbędny będzie telefon i karta SIM obsługujące sieć 4G/LTE lub 5G; Jak sprawdzić swój numer? Wyślij darmowy SMS o treści SPRAWDZAM na numer 80909 ;

Wyślij darmowy SMS o treści na numer ; Co jeśli karta jest stara? Wymiana karty SIM na nową (obsługującą LTE/5G) jest w Plusie bezpłatna.

Plus ogłosił, iż w grudniu 2026 r. rozpocznie wygaszanie 3G, czyli starszego standardu sieci komórkowej, który jest z nami od ponad dwóch dekad (Plus uruchomił sieć 3. generacji już we wrześniu 2004 r.). Ten standard doczekał się przy tym już nie jednego, a dwóch następców w postaci LTE, nazywanego też 4G (od listopada 2011 r.) oraz 5G (od maja 2020 r.). Te sieci dziś działają w tandemie.

Z tego tekstu dowiesz się:

Wyłączenie sieci 3. generacji to naturalny krok dla operatorów nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Będzie to mieć wymierne korzyści z perspektywy abonentów, bo pasma częstotliwości wykorzystywane dziś na poczet obsługi przestarzałej technologii 3G operatorzy przeznaczają na obsługę wydajniejszych, nowocześniejszych i bezpieczniejszych technologii transferu danych: 4G/LTE i 5G.

Jak się przygotować na koniec sieci 3. generacji w Plusie?

Zacznijmy od tego, że większość abonentów zielonego operatora moment całkowitego wyłączenia 3G zapewne… przegapi. Od wielu, wielu lat sprzedawane są wyłącznie sprzęty obsługujące nowsze standardy łączności. Potencjalne problemy mogą pojawić się jedynie u osób korzystających z naprawdę leciwego lub nietypowego sprzętu oraz… fizycznych kart SIM wydanych ponad dekadę temu.

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Do grudnia 2026 r., bo w tym terminie Plus planuje rozpocząć proces wygaszania sieci 3. generacji, zostało przy tym kilka miesięcy, ale i tak warto sprawdzić, czy jesteśmy na to gotowi. W tym celu należy upewnić się, czy telefon, z którego korzystamy, wyposażony jest w odpowiednie moduły łączności bezprzewodowej oraz czy karta SIM, z której korzystamy, nie jest przypadkiem przestarzała.

3G w Plusie zacznie być wygaszane w grudniu 2026 r.

Jak sprawdzić, czy telefon jest gotowy na wyłączenie 3G?

Aby dalej korzystać z usług wystarczy nam sprzęt obsługujący standard LTE. Jeśli sprzęt, z którego korzystamy, już teraz łączy się z tą siecią lub nowszym 5G, to nie musimy nic robić. Co jednak z innymi sprzętami, w tym smartfonami które np. leżą w szufladzie lub modemami? Możemy do nich przełożyć kartę SIM, by sprawdzić je w praktyce, ale informację o tym, czy urządzenia obsługują nowsze sieci niż 3G znajdziemy również na stronach producentów, na pudełkach i w menu ustawień.

Jak sprawdzić, czy karta SIM od Plusa obsługuje LTE?

Karty eSIM oraz fizyczne karty SIM wydane po 2013 r. w pełni obsługują LTE i nie wymagają wymiany. W przypadku wirtualnych kart eSIM sprawa jest prosta - działają z LTE i 5G od razu. Wymiana może być konieczna tylko przy fizycznych SIM-ach wydanych przed 2013 r. (3 i 4 cyfra w numerze seryjnym karty SIM oznacza rok produkcji). No ale spokojnie, nie musimy teraz ani szukać szpilki, żeby wyciągać kartę z tacki, szukać starej umowy z datą, ani nic z tych rzeczy.

Jak sprawdzić telefon i kartę SIM naraz w kilka sekund?

Najszybszym sposobem na sprawdzenie gotowości telefonu i karty SIM na wyłączenie 3G w Plusie jest wysłanie bezpłatnego SMS-a. Oto co musisz zrobić:

Otwórz aplikację Wiadomości w swoim telefonie. Wpisz treść: SPRAWDZAM Wyślij SMS na numer: 80909 (wiadomość jest darmowa). W odpowiedzi otrzymasz komunikat, czy Twój telefon oraz karta SIM obsługują standard 4G/LTE.

Jeśli odpowiedź na oba powyższe pytania jest twierdząca, to mamy jasność - nic nie musimy robić, bo po wyłączeniu sieci 3G będziemy mogli korzystać z jej następcy. W przeciwnym wypadku czeka nas niestety zakup nowego sprzętu i/lub wymiana karty SIM. Ta jest przy tym oczywiście darmowa, a można dokonać jej w jednym z salonów operatora, gdzie można od razu zakupić nowy sprzęt.

Jak zadbać o telefony komórkowe seniorów w rodzinie?

Aby uchronić seniorów i osoby mniej zaawansowane technologicznie przed wykluczeniem cyfrowym, wystarczy sprawdzić, czy ich telefon obsługuje LTE oraz czy ich karta SIM nie wymaga bezpłatnej wymiany. Przy najbliższej okazji podczas spotkania rodzinnego warto upewnić się, że ich sprzęt, w tym telefon lub np. modem, jeśli z takowego korzystają, jest zgodny z LTE/4G oraz że ich fizyczne karty SIM nie wymagają wymiany na nowe (co, przypomnijmy, jest bezpłatne).

Co do zasady to właśnie seniorzy, czyli nasze babcie i nasi dziadkowie, często korzystają ze starszych sprzętów, bo nie widzą potrzeby wymieniania ich na nowe, póki się nie zepsują. Często przywiązują się również do swoich operatorów, przedłużając dotychczasowe oferty bez wymieniania kart SIM.

Jakie są korzyści przejścia na LTE/4G i 5G w Plusie?

Zastąpienie przestarzałego 3G nowymi technologiami przynosi abonentom wymierne korzyści:

Znacznie szybszy internet: technologia 5G Ultra w Plusie pozwala na osiągnięcie prędkości do 1 Gb/s ;

technologia 5G Ultra w Plusie pozwala na osiągnięcie prędkości do ; Lepszy zasięg i stabilność: sygnał LTE/5G lepiej radzi sobie z obsługą wielu urządzeń jednocześnie; obecnie w zasięgu 5G Plusa jest już 75 proc. populacji Polski (28 mln osób) ;

sygnał LTE/5G lepiej radzi sobie z obsługą wielu urządzeń jednocześnie; obecnie w zasięgu 5G Plusa jest już ; Wyższa jakość rozmów: dzięki technologii takiej jak VoLTE głos jest czystszy, a połączenie nawiązuje się w 1-2 sekundy;

dzięki technologii takiej jak głos jest czystszy, a połączenie nawiązuje się w 1-2 sekundy; Połączenie bez zasięgu GSM: technologia taka jak WiFi Calling pozwala rozmawiać oraz wysyłać wiadomości SMS/MMS nawet tam, gdzie mamy kiepski zasięg lub nie mamy go wcale, ale połączeni jesteśmy ze stabilnym Wi-Fi.

Szybszy transfer danych (do niedawna zarezerwowany wyłącznie dla najdroższych pakietów internetu stacjonarnego!), lepszy zasięg oraz wyższa jakość połączeń to nie koniec. Przechodząc na LTE/4G lub 5G upewnimy się, że nie będziemy mieć problemu w roamingu podczas podróży do krajów, gdzie proces wygaszania sieci 3. generacji został już zakończony.

Plus wdrożył z myślą o swoich klientach też dodatkowe funkcje, które nie były dostępne w przypadku korzystania z sieci 3G, a mowa tutaj o VoLTE (Voice over LTE, Głos przez LTE) lub WiFi Calling (Dzwonienie przez sieć Wi-Fi). Zwykle są one aktywowane domyślnie po pierwszej konfiguracji telefonu, a jeśli są wyłączone, to zdecydowanie warto je ręcznie włączyć w ustawieniach telefonu.

Czym jest i jak działa VoLTE?

VoLTE (Voice over LTE) to technologia, która umożliwia prowadzenie rozmów przez sieć LTE/4G (ale nie wykorzystuje w tym celu transferu danych). Po jej włączeniu możemy liczyć na znacznie wyższą jakość dźwięku podczas rozmów w porównaniu do dzwonienia z użyciem klasycznej sieci GSM. Działa to również w roamingu.

Połączenie z użyciem VoLTE zestawiane jest przy tym niezwykle szybko, zazwyczaj w 1-2 sekundy. Podczas korzystania z tej funkcji podczas rozmowy można również jednocześnie korzystać z internetu i to bez spadku prędkości - przed jej wdrożeniem podczas rozmów byliśmy odcięci od sieci.

Czym jest i jak działa WiFi Calling?

Wi-Fi Calling to technologia umożliwiająca dzwonienie i wysyłanie SMS-ów przez sieć Wi-Fi, nawet gdy zasięg komórkowy jest słaby lub niedostępny. Dzięki temu można swobodnie rozmawiać z użyciem swojego numeru nawet w trudno dostępnych miejscach, jak piwnica czy grube mury, jeśli tylko mamy połączenie z internetem. Nie wymaga to instalowania żadnych dodatkowych aplikacji.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Plusa w sekcji poświęconej wyłączaniu 3G.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.