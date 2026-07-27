Plus zrobił porządek z ofertą na kartę. Łatwiej będzie wybrać doładowanie

Plus zapowiedział największe od lat zmiany w swojej ofercie prepaid. Operator rezygnuje z rozbudowanego systemu pakietów i zastępuje go prostym modelem, w którym wysokość doładowania bezpośrednio przekłada się na liczbę dni korzystania z usług oraz wielkość pakietu danych.

Plus zmienia sposób działania swojej oferty prepaid

Nowa oferta opiera się na jednej regule: każda złotówka doładowania zapewnia jeden dzień ważności usług, 10 GB internetu oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Zamiast wybierać spośród wielu wariantów pakietów, użytkownik sam określa długość ich działania, po prostu doładowując konto odpowiednią kwotą.

Przykładowo doładowanie za 2 zł aktywuje usługę na dwa dni i zapewni 20 GB transferu danych. Z kolei wpłata 10 zł przełoży się na 10 dni ważności oraz 100 GB internetu. Maksymalna kwota doładowania w tym modelu wynosi 30 zł, co oznacza 30 dni korzystania z usług i pakiet 300 GB.

Nowa propozycja zastępuje dotychczasowy model oparty na wielu pakietach i promocjach. Według operatora uproszczenie oferty ma ułatwić wybór użytkownikom, którzy preferują przejrzyste zasady korzystania z usług. Firma powołuje się przy tym na wyniki badania przeprowadzonego na jej zlecenie, z którego wynika, że połowa respondentów uważa zbyt szeroki wybór ofert za przytłaczający, a 70 proc. deklaruje, że podczas zakupów kieruje się przede wszystkim prostotą i zrozumiałością propozycji.

Nowi i obecni klienci skorzystają z tych samych zasad

Operator informuje, że z nowego modelu będą mogli korzystać zarówno obecni, jak i nowi użytkownicy oferty na kartę. Dla osób przenoszących numer lub kupujących nowy starter przygotowano pakiet startowy za 5 zł. W jego ramach klient otrzyma 50 GB internetu na pięć dni oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Po wykorzystaniu pakietu startowego wystarczy kolejne doładowanie, aby przejść na nowy model rozliczeń oparty na zasadzie 1 zł = 1 dzień = 10 GB.

Zmiany stanowią jedną z największych modyfikacji w ofercie prepaid Plusa w ostatnich latach. Pozostaje jednak pytanie, czy uproszczenie cennika okaże się wystarczającym argumentem, by przyciągnąć nowych klientów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku ofert na kartę.

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