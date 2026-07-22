Operatorzy startują ze sprzedażą Samsungów Galaxy Z8. Gdzie najtaniej?

Nowa seria Samsunga obejmuje aż trzy modele: klapkowego Galaxy Z Flipa 8, zupełnie nowego szerokiego Galaxy Z Folda 8 oraz Galaxy Z Folda 8 Ultra, który jest następcą wcześniejszych Foldów. Wszystkie urządzenia są już dostępne w przedsprzedaży w ofertach najpopularniejszych sieci handlowych. Operatorzy również uruchomili własne oferty.

Samsungi Galaxy Z8 w ofercie Play – z abonamentem taniej

Play wraz z nowymi modelami Samsunga przygotował ofertę, która polega na obniżeniu cen urządzeń, jeśli weźmie się smartfona z abonamentem. Dotyczy to zarówno klientów, którzy biorą nowy numer u fioletowego operatora, jak i tych, którzy przenoszą swój dotychczasowy. Ceny poszczególnych modeli z abonamentem Play wyglądają następująco:

Samsung Galaxy Z Flip8 5G 256 GB: 2 949 zł (zamiast 5 699 zł)

2 949 zł (zamiast 5 699 zł) Samsung Galaxy Z Fold8 5G 256 GB: 5 999 zł (zamiast 8 749 zł)

5 999 zł (zamiast 8 749 zł) Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G 256 GB: 6 849 zł (zamiast 9 599 zł)

SPRAWDŹ OFERTĘ Samsungi Galaxy Z8 w Play Play

Oznacza to więc, że Play dla abonamentowiczów zapewnia 2 750 zł obniżki. Spłaty są rozkładane na 24 raty. Najlepsze jest to, że obniżona cena obowiązuje we wszystkich planach: zarówno w najtańszym S za 45 zł/mies. z 15 GB internetu, jak i L za 100 zł/mies. z nielimitowanym internetem.

Samsungi Galaxy Z8 w ofercie T-Mobile – po prostu taniej

T-Mobile z kolei podszedł do sprawy jeszcze lepiej. Obniżył ceny urządzeń niezależnie od abonamentu. Zarówno z ofertą, jak i bez niej klienci mogą liczyć na niższe niż w sklepach ceny. Te prezentują się następująco:

Samsung Galaxy Z Flip8 5G 256 GB: 4 801 zł (zamiast 5 699 zł)

4 801 zł (zamiast 5 699 zł) Samsung Galaxy Z Fold8 5G 256 GB: 6 241 zł (zamiast 8 749 zł)

6 241 zł (zamiast 8 749 zł) Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G 256 GB: 6 999 zł (zamiast 9 599 zł)

Dla najdroższego Z Folda 8 Ultra przygotowano 2 600 zł obniżki, dla Z Folda 8 – 2 508 zł, a dla Flipa 8 – 898 zł. Modele o budowie w kształcie książki doczekały się największych różnic, a dla klapki obniżka jest raczej marginalna. Mimo wszystko do uzyskania takich cen nie trzeba brać abonamentu.

Samsungi Galaxy Z8 w ofercie Plusa - program odkup

Co przygotował Plus? Operator oferuje wszystkie trzy modele w programie Plus Odkup, dzięki któremu można odzyskać nawet 3 750 zł, oddając swój stary telefon. Oprócz tego w przypadku droższych Z Foldów 8 i 8 Ultra przygotowano dodatkowe 500 zł rabatu za udział w programie, czyli teoretycznie można obniżyć cenę o nawet 4 250 zł.

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Jeśli nie chcemy pozbywać się swojego dotychczasowego telefonu, możemy jednak odebrać 400 zł zwrotu na konto. Dla wszystkich modeli przygotowano też dostęp do subskrypcji Google AI Pro na pół roku o wartości 587 zł.

Samsungi Galaxy Z8 w ofercie Orange - taniej z abonamentem

Co natomiast przygotował Orange? Podobnie jak Play, operator obniża ceny urządzeń, jeśli weźmiemy je w pakiecie z abonamentem. Zasada jest taka, że im wyższy plan, tym większa obniżka. W przypadku najlepszego planu L wygląda to następująco:

Samsung Galaxy Z Flip8 5G 256 GB: 5 463 zł (zamiast 5 699 zł)

5 463 zł (zamiast 5 699 zł) Samsung Galaxy Z Fold8 5G 256 GB: 8 523 zł (zamiast 8 749 zł)

8 523 zł (zamiast 8 749 zł) Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5G 256 GB: 9 351 zł (zamiast 9 599 zł)

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Wszystkie smartfony z abonamentem są dostępne w ratach 0 proc. – klient może dostosować liczbę rat od 6 do nawet 36, bez podwyższania ceny urządzenia.

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