Błagają rząd o lepszy zasięg. "Młodzi wyjadą, nikt tu nie przyjedzie" 

"Mieszkańcy przygranicznych gmin powiatu włodawskiego od miesięcy zmagają się z niestabilnym zasięgiem telefonii komórkowej i internetu" - informuje portal lublin112.pl. Właśnie dlatego samorządowcy postanowili działać i skierowali do Ministerstwa Cyfryzacji apel.

- Interweniujemy w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie braku zasięgu i "białych plam" telekomunikacyjnych w powiecie włodawskim - poinformował Mariusz Zańko, starosta włodawski.

W liście skierowanym do ministerstwa lokalny polityk podkreśla, że mieszkańcy gmin położonych przy granicy państwa od miesięcy zgłaszają niestabilne działanie sieci, a nawet całkowity brak sygnału komórkowego i internetu mobilnego. Brak "stabilnej polskiej infrastruktury powoduje automatyczne przełączanie urządzeń na operatorów zagranicznych (spoza UE), co generuje dla mieszkańców ogromne, nieprzewidziane koszty".

Jak argumentuje Zańko, sprawna łączność w pasie przygranicznym to fundament bezpieczeństwa. Brak zasięgu uniemożliwia choćby szybki kontakt ze służbami ratunkowymi.

Albo się poprawi, albo młodzi wyjadą

Na dodatek wykluczenie cyfrowe "uderza w lokalny biznes, uniemożliwia pracę zdalną, ogranicza edukację młodzieży oraz drastycznie obniża atrakcyjność turystyczną całego regionu". Polityk podkreśla, że powiat włodawski już dotknięty jest bezrobociem i wyludnianiem, a "brak infrastruktury technologicznej dodatkowo przyspiesza te negatywne procesy".

W wystąpieniu zawnioskowałem o pilne przeanalizowanie jakości sygnału, podjęcie wspólnych działań z operatorami telekomunikacyjnymi w celu poprawy zasięgu, wypracowanie rozwiązań blokujących drogie przełączanie na sieci zagraniczne oraz uwzględnienie naszych terenów przygranicznych w rządowych programach rozwoju infrastruktury cyfrowej.

Bezpieczeństwo i rozwój mieszkańców nie mogą czekać - podkreślił starosta.

Rząd walczy z "białymi plamami"

Sukcesy są, ale na polu internetowym. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o najnowszych danych zgromadzonych w systemie internet.gov.pl. Wynika z nich, że pod koniec czerwca 2026 r. dostęp do stacjonarnego internetu miało już blisko 7,9 mln punktów adresowych. W ciągu roku liczba białych plam zmniejszyła się o ponad pół miliona.

Jak zwraca uwagę resort, szczególnie widoczny jest postęp w ograniczaniu liczby tzw. białych plam NGA (Next Generation Access), czyli punktów adresowych bez dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Dane te pokazują, że rozwój infrastruktury szerokopasmowej przyspiesza, a dostęp do szybkiego internetu obejmuje coraz większą część kraju. Rozwój infrastruktury najlepiej obrazuje rosnący udział technologii światłowodowej – stanowi ona obecnie ponad 84% wszystkich raportowanych zasięgów. To wzrost o blisko 10 punktów procentowych w porównaniu z drugim kwartałem 2025 r. Coraz więcej osób korzysta z internetu o prędkości co najmniej 1 Gb/s. To pokazuje, że sieć szerokopasmowa w Polsce stale się rozwija - zaznacza Ministerstwo Cyfryzacji.

Niestety wciąż występują problemy z zasięgiem komórkowym, o czym przekonują się mieszkańcy powiatu włodawskiego.

W niektórych rejonach kraju za sytuację odpowiadali sami mieszkańcy - a przynajmniej ta najgłośniejsza część, sprzeciwiająca się budowie masztów.

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