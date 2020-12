Korzystasz z Plusa? Możesz już rozmawiać przez VoLTE i Wi-Fi Calling

Sieć Plus nareszcie wprowadziła obsługę połączeń VoLTE i Wi-Fi Calling. Od dziś możemy korzystać z tych rozwiązań na wybranych smartfonach.

Plus uruchomił dziś działające komercyjnie połączenia głosowe realizowane w ramach technologii VoLTE oraz Wi-Fi Calling. W Plusie mogliśmy już korzystać z tych rozwiązań, ale dotychczas odbywało się to tylko w ramach programu pilotażowego na wniosek klienta, który trzeba było złożyć w Biurze Obsługi Klienta. Teraz obie technologie są już dostępne dla wszystkich klientów sieci.

Czym jest VoLTE i Wi-Fi Calling?

Wi-Fi Calling to kapitalna usługa znana już z ofert innych operatorów. Umożliwia rozmowy głosowe nawet w sytuacji, kiedy nie mamy zasięgu sieci. Wystarczy połączenie z siecią Wi-Fi, by móc dzwonić. Nie trzeba w tym celu instalować żadnych zewnętrznych aplikacji.

Z kolei VoLTE, czyli Voice over LTE, to technologia transmisji wykorzystująca transfer dźwięku poprzez sieć LTE. Jeżeli mamy odpowiedni zasięg, smartfon może realizować połączenie właśnie poprzez przesyłanie pakietów danych, co przekłada się na natychmiastowe połączenie z rozmówcą oraz z reguły lepszą jakość dźwięku.

Jak aktywować VoLTE i Wi-Fi Calling w sieci Plus?

VoLTE powinien włączyć się automatycznie u klientów, którzy mają w Plusie abonament spełniający warunki korzystania z tej technologii. Jeżeli z jakiegoś powodu usługa nie włączy się sama, można wymusić jej uruchomienie.

Klienci ofert abonamentowych powinni w tym celu wysłać SMS-a pod numer 2601, wpisując w treści WlaczVoLTE. Jeżeli korzystasz w Plusie z oferty na kartę, możesz wpisać w dialerze kod *101*11*1317# i zatwierdzić go zieloną słuchawką.

Jeżeli chcesz uruchomić Wi-Fi Calling i korzystasz z oferty na kartę, wpisz w dialerze kod *101*11*1327# i zatwierdź go zieloną słuchawką. W ofertach na abonament trzeba skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 601102601.

VoLTE i Wi-Fi Calling w Plusie - jakie smartfony są obsługiwane?

Technologie VoLTE i Wi-Fi Calling są dostępne na smartfonach, które przeszły proces certyfikacji sieci Plus. O nowe technologie przesyłania dźwięku najłatwiej będzie na smartfonach Samsunga, bowiem obsługuje je w Plusie kilkadziesiąt modeli – od najtańszych Galaxy A10 i A20e poprzez sztandarowe urządzeń serii Galaxy S9, S9, S10 i S20 aż po wszystkie składane smartfony. VoLTE i Wi-Fi Calling są dostępne również na wybranych smartfonach Sony, ZTE i LG.