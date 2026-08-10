Sprawdź, czy masz lepszy zasięg. 5G z turbodoładowaniem
Narzekasz na brak zasięgu w domu albo w pracy? No to pora sprawdzić ten od Plusa. Zieloni turbodoładowali 5G w kolejnych 160 lokalizacjach na terenie 16 województw.
Jakość zasięgu sieci komórkowych w miejscu zamieszkania lub w zakładzie pracy zależy od wielu różnych czynników, w tym przede wszystkim od tego, czy w okolicy znajdują się odpowiednio skonfigurowane, nowoczesne stacje bazowe. Operatorzy w Polsce co rusz modernizują swoją infrastrukturę, dzięki czemu parametry połączenia się stale poprawiają w kolejnych miejscach.
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Osoby, które narzekają na problemy z zasięgiem, powinny przyjrzeć się ofercie Plusa i sprawdzić w praktyce, czy w ich okolicy zasięg tej sieci się w ostatnim czasie przypadkiem nie poprawił. Operator ogłosił właśnie, iż na przestrzeni miesiąca wzmocnił swoje 5G w aż 160 różnych lokalizacjach i to na terenie wszystkich szesnastu województw.
Nowe stacje bazowe Plusa i modernizacja istniejących.
W terminie od od 3 lipca do 4 sierpnia 2026 r. zielony operator postawił 85 nowych stacji bazowych, a 75 już istniejących zmodernizował tak, aby działały sprawniej. Pozwoliło to na wyraźną poprawę parametrów połączeniach w ich bezpośredniej okolicy - większa pojemność sieci pozwala łączyć się z nią bez zakłóceń większej liczbie terminali.
Nowe stacje bazowe powstały w każdym województwie. Miejscowości, w których te się pojawiły, to:
- dolnośląskie: Cieszków, Długopole-Zdrój, Imbramowice, Krosnowice, Międzygórze, Raciborowice Dolne, Trzebicko, Wiry;
- kujawsko-pomorskie: Wilcze, Witosław;
- lubelskie: Gęś, Głusk, Kazimierz Dolny, Kosin, Majdan Ostrowski, Skomorochy Duże, Stężyca, Swaty;
- lubuskie: Lubno, Silna, Ściechów;
- łódzkie: Bronów, Godynice, Wiechucice, Wrzeszczewice-Skrejnia;
- małopolskie: Roztoka, Szczucin, Turza;
- mazowieckie: Dębsk, Dzierzby Szlacheckie, Gostynin, Kołbiel, Korczaki, Łazy, Many, Mochowo Nowe, Nieciecz Włościańska, Olszewka, Stary Świętochów, Szyszki-Folwark, Wach, Warka, Wilczoruda-Parcela, Zawidz;
- opolskie: Grodków, Rzędów, Skałągi, Skarbiszów, Sowczyce;
- podkarpackie: Jamnica, Kulno, Nagoszyn;
- podlaskie: Długołęka, Kulesze Kościelne, Radziłów, Zbrzeżnica;
- pomorskie: Huta Kalna, Nowe Gronowo;
- śląskie: Krupski Młyn, Ryczów, Zwonowice, Żarki;
- świętokrzyskie: Gowarczów, Mucharzew, Nowy Dziebałtów, Ojsławice, Radoszyce, Smerdyna, Szaniec, Szewce, Wysoki Małe, Żerniki Górne;
- warmińsko-mazurskie: Ględy, Liwa, Rakowo Piskie, Szwarcenowo;
- wielkopolskie: Chrząstowo, Jelenie, Kowale Księże, Krzywiń, Rawicz, Wielowieś;
- zachodniopomorskie: Bierzwnica, Waliszewo, Żukowo.
Jeśli z kolei chodzi o modernizację, to objęto nimi 14 województw. Miejscowości, które wybrano tym razem, to:
- dolnośląskie: Bukowina Sycowska, Chocianów, Długołęka, Lwówek Śląski, Nowy Kościół, Piława Górna, Polwica, Różyniec, Ruszów, Szczodrowice;
- kujawsko-pomorskie: Czerniewice, Mąkowarsko, Nowa Wieś Wielka, Świecie, Toruń (3 stacje), Zbiczno;
- lubelskie: Boby-Księże, Sobieska Wola Pierwsza, Sulów;
- łódzkie: Bukowiec, Tomaszów Mazowiecki;
- małopolskie: Głogoczów, Kraków, Mietniów, Tarnów;
- mazowieckie: Grzebowilk, Józefów, Ostrołęka;
- opolskie: Bierawa, Chrząstowice, Kup;
- podkarpackie: Baligród, Mielec, Strzegocice, Tarnobrzeg;
- pomorskie: Domatowo, Kawcze, Koczała, Sierpowo, Tczew, Żarnowiec;
- śląskie: Częstochowa, Lubsza, Mikołów, Rudziniec, Ziemięcice;
- świętokrzyskie: Kielce;
- warmińsko-mazurskie: Biskupiec, Drozdowo, Ełk, Gryzy, Leśnica, Pisz, Ruciane-Nida, Ryn, Skowrony, Szczytno;
- wielkopolskie: Gorzycko Stare, Kawnice-Folwark, Kiełczynek, Poznań, Wysoka, Wyszyna, Zagórów, Żdżary;
- zachodniopomorskie: Barwice, Czertyń, Ińsko, Jarosławsko, Kamień Pomorski, Kolanowo, Leszczyn, Tychówko.
Plus przy tym podaje, że już blisko 28 mln mieszkańców Polski, a tym samym 75 proc. populacji naszego kraju jest w zasięgu jego 5G. Pokrywa on jednocześnie 36 proc. terytorium naszego kraju.
Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.