Sprawdź, czy masz lepszy zasięg. 5G z turbodoładowaniem

Jakość zasięgu sieci komórkowych w miejscu zamieszkania lub w zakładzie pracy zależy od wielu różnych czynników, w tym przede wszystkim od tego, czy w okolicy znajdują się odpowiednio skonfigurowane, nowoczesne stacje bazowe. Operatorzy w Polsce co rusz modernizują swoją infrastrukturę, dzięki czemu parametry połączenia się stale poprawiają w kolejnych miejscach.

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Osoby, które narzekają na problemy z zasięgiem, powinny przyjrzeć się ofercie Plusa i sprawdzić w praktyce, czy w ich okolicy zasięg tej sieci się w ostatnim czasie przypadkiem nie poprawił. Operator ogłosił właśnie, iż na przestrzeni miesiąca wzmocnił swoje 5G w aż 160 różnych lokalizacjach i to na terenie wszystkich szesnastu województw.

Nowe stacje bazowe Plusa i modernizacja istniejących.

W terminie od od 3 lipca do 4 sierpnia 2026 r. zielony operator postawił 85 nowych stacji bazowych, a 75 już istniejących zmodernizował tak, aby działały sprawniej. Pozwoliło to na wyraźną poprawę parametrów połączeniach w ich bezpośredniej okolicy - większa pojemność sieci pozwala łączyć się z nią bez zakłóceń większej liczbie terminali.

Nowe stacje bazowe powstały w każdym województwie. Miejscowości, w których te się pojawiły, to:

dolnośląskie: Cieszków, Długopole-Zdrój, Imbramowice, Krosnowice, Międzygórze, Raciborowice Dolne, Trzebicko, Wiry;

kujawsko-pomorskie: Wilcze, Witosław;

lubelskie: Gęś, Głusk, Kazimierz Dolny, Kosin, Majdan Ostrowski, Skomorochy Duże, Stężyca, Swaty;

lubuskie: Lubno, Silna, Ściechów;

łódzkie: Bronów, Godynice, Wiechucice, Wrzeszczewice-Skrejnia;

małopolskie: Roztoka, Szczucin, Turza;

mazowieckie: Dębsk, Dzierzby Szlacheckie, Gostynin, Kołbiel, Korczaki, Łazy, Many, Mochowo Nowe, Nieciecz Włościańska, Olszewka, Stary Świętochów, Szyszki-Folwark, Wach, Warka, Wilczoruda-Parcela, Zawidz;

opolskie: Grodków, Rzędów, Skałągi, Skarbiszów, Sowczyce;

podkarpackie: Jamnica, Kulno, Nagoszyn;

podlaskie: Długołęka, Kulesze Kościelne, Radziłów, Zbrzeżnica;

pomorskie: Huta Kalna, Nowe Gronowo;

śląskie: Krupski Młyn, Ryczów, Zwonowice, Żarki;

świętokrzyskie: Gowarczów, Mucharzew, Nowy Dziebałtów, Ojsławice, Radoszyce, Smerdyna, Szaniec, Szewce, Wysoki Małe, Żerniki Górne;

warmińsko-mazurskie: Ględy, Liwa, Rakowo Piskie, Szwarcenowo;

wielkopolskie: Chrząstowo, Jelenie, Kowale Księże, Krzywiń, Rawicz, Wielowieś;

zachodniopomorskie: Bierzwnica, Waliszewo, Żukowo.

Jeśli z kolei chodzi o modernizację, to objęto nimi 14 województw. Miejscowości, które wybrano tym razem, to:

dolnośląskie: Bukowina Sycowska, Chocianów, Długołęka, Lwówek Śląski, Nowy Kościół, Piława Górna, Polwica, Różyniec, Ruszów, Szczodrowice;

kujawsko-pomorskie: Czerniewice, Mąkowarsko, Nowa Wieś Wielka, Świecie, Toruń (3 stacje), Zbiczno;

lubelskie: Boby-Księże, Sobieska Wola Pierwsza, Sulów;

łódzkie: Bukowiec, Tomaszów Mazowiecki;

małopolskie: Głogoczów, Kraków, Mietniów, Tarnów;

mazowieckie: Grzebowilk, Józefów, Ostrołęka;

opolskie: Bierawa, Chrząstowice, Kup;

podkarpackie: Baligród, Mielec, Strzegocice, Tarnobrzeg;

pomorskie: Domatowo, Kawcze, Koczała, Sierpowo, Tczew, Żarnowiec;

śląskie: Częstochowa, Lubsza, Mikołów, Rudziniec, Ziemięcice;

świętokrzyskie: Kielce;

warmińsko-mazurskie: Biskupiec, Drozdowo, Ełk, Gryzy, Leśnica, Pisz, Ruciane-Nida, Ryn, Skowrony, Szczytno;

wielkopolskie: Gorzycko Stare, Kawnice-Folwark, Kiełczynek, Poznań, Wysoka, Wyszyna, Zagórów, Żdżary;

zachodniopomorskie: Barwice, Czertyń, Ińsko, Jarosławsko, Kamień Pomorski, Kolanowo, Leszczyn, Tychówko.

Plus przy tym podaje, że już blisko 28 mln mieszkańców Polski, a tym samym 75 proc. populacji naszego kraju jest w zasięgu jego 5G. Pokrywa on jednocześnie 36 proc. terytorium naszego kraju.

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