INEA w nowych rękach. Co to oznacza dla ofert na światłowód?
INEA ma nowego właściciela, a jest nim Deutsche Telekom. Co to oznacza dla obecnych klientów na światłowód i czy zostaną zmigrowani do T-Mobile? Sprawdzamy.
Deutsche Telekom, czyli firma-matka naszego polskiego oddziału T-Mobile ogłosiło, iż przejmuje w pełni INEA, czyli detalicznego dostawcę szerokopasmowego internetu i telewizji, wraz z infrastrukturą światłowodową Fiberhost. Dotychczas obie te firmy należały do portfolio Macquarie Asset Management oraz mniejszościowych akcjonariuszy.
INEA + T-Mobile = <3
T-Mobile jest jednym z czterech operatorów infrastrukturalnych zapewniających na terenie Polski dostęp do sieci komórkowej, w tym w standardzie 5G. Wszystkie tego typu firmy dbają jednak o to, by rozszerzać swoją ofertę na usługi stacjonarne. W przypadku T-Mobile już wcześniej można było w wybranych lokalizacjach wykupić światłowód. Teraz jego pozycja na tym rynku się poprawi.
To ważny kamień milowy w historii ciągłego rozwoju T-Mobile Polska. Łącząc silne kompetencje w obszarze sieci mobilnych i światłowodowych, tworzymy jeszcze lepsze podstawy do dostarczania klientom prostych i niezawodnych usług. Pozwoli to T-Mobile Polska zwiększyć wkład w cyfryzację Polski i rozwój jej gospodarki - komentuje Dominique Leroy, CEO Europe, Deutsche Telekom AG
Dzięki przejęciu Fiberhost magentowy operator będzie dysponował dodatkową infrastrukturą światłowodową docierającą do 1,4 mln gospodarstw domowych. Nabycie INEA daje T-Mobile Polska z kolei dodatkową bazę klientów (ponad 300 tys.). To wszystko jest też drogą do tego, by oferować taryfy konwergentne, czyli łączące wiele usług na jednym rachunku, w większej liczbie lokalizacji.
A co to wszystko oznacza dla dotychczasowych klientów INEA i Fiberhost?
Abonenci, którzy korzystają z usług INEA, nie staną się z dnia na dzień klientami T-Mobile. Do czasu wydania przez UOKiK zgody na połączenie firm te mają działać niezależnie - dotyczy to zarówno ofert, jak i Biura Obsługi Klienta. Spodziewamy się jednak, iż z czasem to się zmieni.
Zaawansowana technologia połączona z wysoką jakością obsługi klienta, naszymi kluczowymi wyróżnikami na rynku, wzmocni działalność T-Mobile w Polsce i pozwoli budować jeszcze bardziej atrakcyjną, jakościową ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, przy jeszcze większej skali działania - powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska
Jeśli z kolei chodzi o Fiberhost, to ten wedle zapewnień Deutsche Telekom nadal ma zapewniać „transparentny, równoprawny i niedyskryminacyjny dostęp do swojej nowoczesnej infrastruktury światłowodowej”. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i potencjalnych dostawców usług internetowych w Polsce.
A ile DT zapłaci za INEA i Fiberhost?
Operator poinformował, iż transakcja opiewa na kwotę 1 mld euro. W jej ramach Deutsche Telekom obejmuje w 100 proc. udziałów zarówno w INEA, jak i Fiberhost. T-Mobile Polska podaje też, iż jej finalizacja „jest uzależniona od uzyskania standardowych zgód organów ochrony konkurencji w Polsce”.
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Na koniec warto też dodać, iż operator współpracował wcześniej z zespołami zarządzającymi Fiberhost i INEA, aby wspierać rozwój obu spółek. Deutsche Telekom podkreśla, iż pomagał stworzyć „jedną z wiodących platform infrastruktury światłowodowej w Polsce” rozszerzając zasięg sieci.
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Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.