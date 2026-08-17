INEA w nowych rękach. Co to oznacza dla ofert na światłowód?

Deutsche Telekom, czyli firma-matka naszego polskiego oddziału T-Mobile ogłosiło, iż przejmuje w pełni INEA, czyli detalicznego dostawcę szerokopasmowego internetu i telewizji, wraz z infrastrukturą światłowodową Fiberhost. Dotychczas obie te firmy należały do portfolio Macquarie Asset Management oraz mniejszościowych akcjonariuszy.

INEA + T-Mobile = <3

T-Mobile jest jednym z czterech operatorów infrastrukturalnych zapewniających na terenie Polski dostęp do sieci komórkowej, w tym w standardzie 5G. Wszystkie tego typu firmy dbają jednak o to, by rozszerzać swoją ofertę na usługi stacjonarne. W przypadku T-Mobile już wcześniej można było w wybranych lokalizacjach wykupić światłowód. Teraz jego pozycja na tym rynku się poprawi.

To ważny kamień milowy w historii ciągłego rozwoju T-Mobile Polska. Łącząc silne kompetencje w obszarze sieci mobilnych i światłowodowych, tworzymy jeszcze lepsze podstawy do dostarczania klientom prostych i niezawodnych usług. Pozwoli to T-Mobile Polska zwiększyć wkład w cyfryzację Polski i rozwój jej gospodarki - komentuje Dominique Leroy, CEO Europe, Deutsche Telekom AG

Dzięki przejęciu Fiberhost magentowy operator będzie dysponował dodatkową infrastrukturą światłowodową docierającą do 1,4 mln gospodarstw domowych. Nabycie INEA daje T-Mobile Polska z kolei dodatkową bazę klientów (ponad 300 tys.). To wszystko jest też drogą do tego, by oferować taryfy konwergentne, czyli łączące wiele usług na jednym rachunku, w większej liczbie lokalizacji.

A co to wszystko oznacza dla dotychczasowych klientów INEA i Fiberhost?

Abonenci, którzy korzystają z usług INEA, nie staną się z dnia na dzień klientami T-Mobile. Do czasu wydania przez UOKiK zgody na połączenie firm te mają działać niezależnie - dotyczy to zarówno ofert, jak i Biura Obsługi Klienta. Spodziewamy się jednak, iż z czasem to się zmieni.

Zaawansowana technologia połączona z wysoką jakością obsługi klienta, naszymi kluczowymi wyróżnikami na rynku, wzmocni działalność T-Mobile w Polsce i pozwoli budować jeszcze bardziej atrakcyjną, jakościową ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, przy jeszcze większej skali działania - powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska

Jeśli z kolei chodzi o Fiberhost, to ten wedle zapewnień Deutsche Telekom nadal ma zapewniać „transparentny, równoprawny i niedyskryminacyjny dostęp do swojej nowoczesnej infrastruktury światłowodowej”. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i potencjalnych dostawców usług internetowych w Polsce.

A ile DT zapłaci za INEA i Fiberhost?

Operator poinformował, iż transakcja opiewa na kwotę 1 mld euro. W jej ramach Deutsche Telekom obejmuje w 100 proc. udziałów zarówno w INEA, jak i Fiberhost. T-Mobile Polska podaje też, iż jej finalizacja „jest uzależniona od uzyskania standardowych zgód organów ochrony konkurencji w Polsce”.

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Na koniec warto też dodać, iż operator współpracował wcześniej z zespołami zarządzającymi Fiberhost i INEA, aby wspierać rozwój obu spółek. Deutsche Telekom podkreśla, iż pomagał stworzyć „jedną z wiodących platform infrastruktury światłowodowej w Polsce” rozszerzając zasięg sieci.

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