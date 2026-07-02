Dlaczego warto wybrać pakiet dla firm T-Mobile?

Pakiet dla firm T-Mobile warto wybrać z uwagi na oszczędność czasu i pieniędzy oraz wygodę (jedna faktura i infolinia, jeden serwis), a także elastyczność (możliwość skorzystania z dodatkowych usług oraz benefitów). Operator oferuje plany składające się z abonamentu telefonicznego oraz światłowodu/internetu mobilnego/telewizji/usług ICT.

Informacje zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Aktualne warunki, ceny i dostępność usług T-Mobile dla Firm określają obowiązujące cenniki i regulaminy dostępne na t-mobile.pl lub u doradcy biznesowego.

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Dlaczego pakiet dla firm T-Mobile to korzystna opcja?

Jeśli zdecydujesz się na ofertę dla firm od T-Mobile, zyskasz elastyczność, wygodę i lepsze warunki cenowe. Nie bez znaczenia pozostaje również dostęp do atrakcyjnych dodatków.

Niższe rachunki

Pakiet dla firm T-Mobile pozwoli Ci oszczędzić na każdym rachunku od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. Skala korzyści ro

śnie w przypadku, gdy firma dysponuje wieloma oddziałami oraz pracownikami i dla każdego potrzebuje oddzielnego abonamentu czy sprzętu (smartfona, laptopa itp.). Ważne jest to, że stawka comiesięcznego zobowiązania nie zmieni się w trakcie trwania umowy. Przyczyni się to do efektywniejszego i stabilniejszego zarządzania budżetem firmowym.

Wygoda i oszczędność czasu

Dzięki pakietowi opłacasz tylko jedną fakturę – za usługi i urządzenia. Możesz również korzystać z tego samego serwisu oraz infolinii. Znacznie ułatwi to zarządzanie siecią firmową oraz flotą telefonów komórkowych czy laptopów – nie trzeba po prostu tracić czasu na papierologię i formalności. Zyskasz więcej chwil dla swojej firmy i dla siebie.

Większa elastyczność działania

Decydując się na ofertę jednego operatora, możesz swobodnie wybierać spośród szerokiej oferty dodatkowych usług. Twoja firma intensywnie się rozwija i potrzebujesz dodatkowych numerów telefonów dla swoich nowo zatrudnionych pracowników? A może chcesz lepiej zadbać o bezpieczeństwo sieci firmowej? W T-Mobile znajdziesz wszystkie nowoczesne technologie i rozwiązania, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej.

Atrakcyjne benefity

T-Mobile to operator dla małej firmy, w którego ofercie znajdziesz różnorodne bonusy. W zależności od aktualnie dostępnych pakietów, mogą to być promocje na abonament czy zwiększone limity danych i prędkości w ramach internetu.

Fot.: Adobe

Jaki pakiet dla firm T-Mobile wybrać? Dostępne opcje

Dzięki synergii usług możesz cieszyć się dostępem do takich rozwiązań, których Ty oraz Twoi pracownicy i klienci potrzebujecie. Mogą to być zarówno abonament i internet, jak również telewizja. Ważne jest to, że każdy pakiet możesz swobodnie dostosować do swoich potrzeb, na przykład pod kątem prędkości sieci.

Abonament + internet

W T-Mobile kupisz pakiet z abonamentem z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami, a także z wydajnym i niezawodnym internetem (z taką prędkością transferu danych, jaka jest Ci potrzebna). Do wyboru masz:

internet światłowodowy dla firm, który świetnie sprawdzi się podczas działalności stacjonarnej – światłowód jest najszybszy i najbardziej stabilny;

internet mobilny, który warto kupić dla firmy pracującej zdalnie czy hybrydowo oraz gdy często podróżujesz służbowo.

W ramach pakietu ze światłowodem w cenie otrzymasz router Wi-Fi Home Box z obsługą standardu Wi-Fi 6, pasm 2,4 GHz i 5 GHz oraz możliwością podłączenia wielu urządzeń jednocześnie – udostępniany bezpłatnie na czas trwania umowy.

Abonament + internet + TV

Po co w firmie telewizor? Aby wypełnić klientom czas podczas stania w kolejce po produkt czy w oczekiwaniu na realizację usługi. Sprzęt może stać się elementem działań marketingowych firmy, gdyż za jego pomocą można wyświetlać jej reklamy. Przyda się także w celu uprzyjemnienia imprez firmowych – wspólne oglądanie filmów czy granie na konsoli może przyczynić się do lepszej integracji personelu.

Omawiany pakiet dla firm T-Mobile zapewnia dostęp do MagentaTV – usługi telewizyjnej działającej przez internet światłowodowy T-Mobile, dostępnej tam, gdzie operator doprowadził sieć światłowodową. W zależności od wybranego planu oferuje od 150 do ponad 190 kanałów, obraz w jakości 4K, dźwięk Dolby Atmos i możliwość oglądania na kilku urządzeniach jednocześnie.

Abonament + urządzenie + dodatkowe usługi

Ciekawą opcją jest pakiet składający się z abonamentu, wielofunkcyjnego laptopa renomowanej firmy oraz usług ICT. Tak jak w pozostałych planach, możesz skomponować swój idealny zestaw, biorąc pod uwagę na przykład wielkość i wydajność laptopa.

W ramach pakietu masz też dostęp do zdalnej pomocy technicznej – specjalista połączy się z Twoim komputerem lub smartfonem i rozwiąże problem bez wychodzenia z domu. Do tego ochrona przed wirusami i oszustami w sieci: aplikacja blokuje niebezpieczne strony i chroni firmowe urządzenia przed złośliwym oprogramowaniem.

Dodatkową warstwę zabezpieczeń stanowi kolejna usługa ICT, a więc Norton Security Online. Zapewnia ochronę sieci, urządzeń i SMS-ów w czasie rzeczywistym. Oferuje również bezpieczny menedżer haseł.

Fot.: Shutterstock

T-Mobile to idealny operator dla małej firmy. Dlaczego?

Chodzi nie tylko o to, że w ramach oferty T-Mobile możesz skorzystać z opcji łączenia pakietów w jeden atrakcyjny cenowo abonament. Ważne są też inne czynniki.

Dedykowana obsługa klienta i serwis techniczny – o Twoje codzienne potrzeby może zadbać indywidualny opiekun biznesowy.

– o Twoje codzienne potrzeby może zadbać indywidualny opiekun biznesowy. Dostęp do najlepszych technologii sieciowych, a więc 5G i światłowodu z superszybkim, niezwykle wydajnym i bezawaryjnym internetem.

z superszybkim, niezwykle wydajnym i bezawaryjnym internetem. Bezproblemowe użytkowanie narzędzi online dzięki niezawodnej sieci.

T-Mobile to wyjątkowa oferta dla małych i średnich firm – kompleksowa i dopasowana do potrzeb każdej firmy. W jej ramach znajdziesz także wiele dodatkowych usług i rozwiązań, które znacznie ułatwią prowadzenie biznesu. Przykłady to pakiet Microsoft 365 z obsługą poczty, kalendarza czy aplikacji biurowych (Word, Excel itp.), Wi-Fi Extra ze wzmacniaczami sygnału oraz publiczny adres IP, zapewniający ciągły dostęp do urządzeń i serwerów firmowych.

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