Darmowy internet w telefonie na wakacje. Bierz i się nie zastanawiaj

T-Mobile ponownie zaskakuje swoich klientów i udostępnia bezpłatny bonus w postaci paczki 15 GB internetu. Trzeba się jednak pospieszyć - pakiet będzie dostępny wyłącznie przez kilka dni. Co trzeba zrobić i kto może liczyć na dodatkowe gigabajty w kraju?

Więcej gigabajtów internetu w T-Mobile bez dodatkowych opłat

Operatorzy komórkowi dają dziś naprawdę duże paczki internetu w swoich ofertach. Zasada jest taka, że im więcej płacimy, tym na lepsze warunki możemy liczyć. W tańszych pakietach na kartę czy MIX – szczególnie tych starszych - paczki nie zawsze są tak ogromne, więc każdy dodatkowy gigabajt jest na wagę złota.

Dlatego T-Mobile w ofertach prepaid (T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz Mix) udostępnia paczkę 15 GB internetu do wykorzystania przez 7 dni. Dane można przeznaczyć na dowolny cel: do przeglądania internetu, korzystania z mediów społecznościowych czy wysyłania dużych plików ze zdjęciami i nagraniami z wakacji.

Haczyk jest taki, że pakiet obowiązuje wyłącznie w Polsce. Niestety nie skorzystamy z niego za granicą, gdzie każdy gigabajt internetu w roamingu UE ma wyjątkową wartość - zwłaszcza gdy korzysta się z tańszych pakietów. Za 30 zł operatorzy dają zaledwie około 10 GB internetu w kraju, a na paczki 15 GB i więcej można liczyć dopiero w ofertach za około 45 zł/mies.

Jak odebrać pakiet 15 GB w T-Mobile?

Przede wszystkim trzeba być aktywnym klientem T-Mobile oraz korzystać z oferty prepaid. Niestety tym razem pakiet nie jest dostępny dla użytkowników abonamentowych. Osoby, które spełniają te warunki i mogą odebrać pakiet, muszą wykonać kilka prostych kroków:

zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile;

dołączyć do programu Magenta Moments (użytkownicy, którzy już w nim są, mogą pominąć ten krok);

zajrzeć do zakładki Moments i znaleźć pakiet 15 GB;

kliknąć "Chcę zrealizować teraz".

Jeśli użytkownik ma kilka numerów, musi wskazać, na który paczka 15 GB zostanie przetransferowana. Na koniec wystarczy kliknąć "Kupuję i płacę"

Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ promocja jest aktywna tylko do końca tego tygodnia: do 9 sierpnia 2026 r. Pakiet można odebrać tylko raz.

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