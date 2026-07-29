TV Republika odpala sieć komórkową. Prześwietliłam ofertę, zanim kupi ją twoja babcia

Telewizja Republika oficjalnie rozszerza swoją działalność o ofertę komórkową. Po czerwcowych zapowiedziach projekt Republika Mobile doczekał się oficjalnej daty startu oraz własnej witryny internetowej, na której umieszczono pełny cennik i zakres usług. Nowy gracz będzie działał jako operator wirtualny (MVNO), oferując dwa abonamenty telefoniczne oraz trzy pakiety mobilnego internetu.

Republika Mobile wystartuje dla klientów 1 sierpnia. Tak wygląda oferta operatora

Oferta telefoniczna składa się z dwóch planów abonamentowych. Tańszy wariant Standard kosztuje 24 zł miesięcznie przy wyborze e-faktury. W cenie użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 8 GB internetu. Plan obejmuje również usługę Wi-Fi Calling, ale nie zawiera roamingu.

Droższy abonament Premium wyceniono na 36 zł miesięcznie. Oprócz nielimitowanych usług głosowych i wiadomości klient otrzymuje 50 GB internetu, roaming oraz 18 GB transferu danych do wykorzystania w krajach Unii Europejskiej.

Oferta abonamentowa Republika Mobile

Oba abonamenty zapewniają dostęp do sieci LTE i 5G.

Internet mobilny do 500 GB od Republiki. Jest też 5G

Operator przygotował również ofertę przeznaczoną wyłącznie dla osób korzystających z internetu mobilnego. Do wyboru są trzy pakiety:

60 GB za 39 zł miesięcznie,

200 GB za 69 zł miesięcznie,

500 GB za 99 zł miesięcznie.

Oferta internetu mobilnego od Republika Mobile

Po wykorzystaniu limitu danych klienci mogą dokupić dodatkowe pakiety. Cennik obejmuje 5 GB za 4 zł, 30 GB za 12 zł, 60 GB za 18 zł oraz 120 GB za 25 zł.

Oferta dodatkowych pakietów danych w Republika Mobile

Największa niewiadoma nadal pozostaje bez odpowiedzi

Choć Republika Mobile oficjalnie wystartowała z ofertą, wciąż nie wiadomo, z infrastruktury którego operatora będzie korzystać. Ma to znaczenie, ponieważ od partnera technicznego zależą między innymi zasięg oraz jakość świadczonych usług.

Nowa marka nie próbuje również konkurować z największymi telekomami ceną. Zaprezentowane abonamenty mieszczą się w podobnych przedziałach cenowych jak oferty wielu innych operatorów wirtualnych obecnych na polskim rynku.

Największym wyróżnikiem projektu pozostaje więc nie sama oferta, lecz marka stojąca za przedsięwzięciem. Republika Mobile jest kolejnym elementem rozbudowy działalności grupy związanej z Telewizją Republika, która wcześniej uruchomiła już usługi z obszaru energii i ubezpieczeń, a w ubiegłym roku próbowała swoich sił również w handlu internetowym. Dopiero najbliższe miesiące pokażą, czy nowy operator zdoła zdobyć trwałą pozycję na mocno konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym.

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