Polski internet kontra reszta świata. Do czołówki nam jeszcze brakuje

Firma zajmująca się mierzeniem prędkości internetu Speedtest.net opublikowała najnowsze dane dotyczące transferu: zarówno mobilnego, jak i stacjonarnego. W rankingu łączności mobilnej Polska spadła o kilka pozycji - inne państwa nie próżnują i rozwijają swoją infrastrukturę jeszcze szybciej.

Prędkość internetu mobilnego w Polsce kontra na świecie

Średnia prędkość połączenia z siecią przy użyciu technologii mobilnych 5G oraz LTE na świecie wynosi 109,73 Mb/s pobierania i 14,19 Mb/s wysyłania. Jako użytkownicy w Polsce możemy uznać, że wypadamy lepiej niż światowa średnia. W najnowszych danych obejmujących testy internetu do końca lipca 2026 r. wartości wyglądały następująco:

pobieranie: 113,55 Mb/s;

wysyłanie: 13,79 Mb/s;

ping: 21 ms.

Co ciekawe, w danych od początku maja do końca lipca w Polsce odnotowano spadek. Od marca do maja średnie transfery były wyższe i wynosiły odpowiednio 127,39 Mb/s oraz 15,67 Mb/s. Różnica może wynikać z faktu większego obciążenia sieci latem ze względu na okres wakacyjny. Im więcej osób próbuje podłączyć się do internetu, tym nadajnik musi dzielić dostępne pasmo na większą liczbę użytkowników.

Do światowej czołówki obecnie nam daleko - z uzyskanym wynikiem zajęliśmy 46. miejsce (spadek o 6 pozycji). Najszybszymi sieciami mobilnymi dysponują obecnie Zjednoczone Emiraty Arabskie (663,50 Mb/s), Katar oraz Kuwejt. Wyżej od nas uplasowali się również nasi zachodni sąsiedzi - Niemcy osiągnęli wynik 274,4 Mb/s.

Co z internetem stacjonarnym?

W przypadku łączy stacjonarnych średnia wartość światowa wynosi 127,70 Mb/s przy pobieraniu oraz 63,72 Mb/s przy wysyłaniu. Polskie gospodarstwa domowe wypadają pod tym względem znacznie lepiej, osiągając średnio:

pobieranie: 216,95 Mb/s;

wysyłanie: 61,04 Mb/s;

ping: 8 ms.

Tym samym Polska zajęła 31. miejsce w rankingu światowym. Najszybsze średnie wartości są znacznie niższe niż w przypadku internetu mobilnego. Pierwsze miejsca w rankingu zajmują: Singapur z wynikiem 451,14 Mb/s, Zjednoczone Emiraty Arabskie (382,87 Mb/s) oraz Chile - 380,93 Mb/s. Spośród krajów europejskich najlepiej poradziła sobie Francja, wykręcając wynik na poziomie 336,30 Mb/s.

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