System kaucyjny zaczyna wychodzić ze sklepów i wchodzić między bloki. Na warszawskich Młocinach uruchomiono recyklomat, z którego mieszkańcy mogą korzystać bez konieczności wyprawy do marketu. Wyrzucają butelki i puszki, a zwrot kaucji trafia bezpośrednio na ich konto. Dla mieszkańców to wygoda, dla operatora systemu to sposób na zwiększenie zbiórki, a dla spółdzielni mieszkaniowej może to być nowy, całkiem realny przychód z kawałka terenu pod blokiem.

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System kaucyjny schodzi pod klatkę

Do tej pory system kaucyjny kojarzył się głównie ze sklepem. Kupujesz napój, płacisz kaucję, a potem musisz oddać opakowanie w punkcie zbiórki albo automacie. Teoretycznie proste. Wielu osobom szybko zaczęło przeszkadzać to, że pustą butelkę trzeba przechować w domu, donieść do sklepu, nie zgnieść jej po drodze i jeszcze trafić na działający automat.

Pisaliśmy o tym w tekście: System kaucyjny wreszcie działa. I już zaczęły się narzekania. Największy problem nie polegał na samej idei kaucji, bo ta jest zrozumiała. Problem pojawiał się w codzienności: gdzie trzymać puste butelki w małym mieszkaniu, po co iść do sklepu z jedną puszką i dlaczego automat musi stać akurat tam, gdzie akurat dziś nie mamy po drodze.

Osiedlowy kaucjomat próbuje uderzyć dokładnie w ten słaby punkt. Zamiast budować cały nawyk wokół sklepu, przenosi punkt zwrotu tam, gdzie powstaje większość domowych opakowań: pod blok, na teren spółdzielni albo wspólnoty.

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Pierwszy przykład: warszawskie Młociny

Nowy model ruszył na warszawskich Młocinach, przy ul. Wrzeciono 14. W projekt zaangażowane są Kaucja.pl, Recyclo oraz Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Mieszkańcy mogą oddawać opakowania objęte systemem kaucyjnym bez wizyty w sklepie, a zwrot pieniędzy odbywa się bezpośrednio na konto.

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To spora zmiana, bo znika coś, co wielu osobom najbardziej działało na nerwy: konieczność łączenia oddawania butelek z wizytą w sklepie. Gdy automat stoi na osiedlu, pustą butelkę można po prostu zabrać ze sobą przy okazji spaceru, wyrzucania śmieci, wyjścia z psem czy drogi do pracy. Nagle przestaje to być logistyczna wyprawa, a zaczyna przypominać zwykły element codziennego życia pod blokiem.

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Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest małym zarządcą jednego bloku. To organizacja obejmująca 16 jednostek, blisko 490 budynków i ponad 27 tys. mieszkań. Jeśli taki model zadziała w dużej spółdzielni, może stać się punktem odniesienia dla kolejnych osiedli.

Spółdzielnia nie bierze twojej kaucji, ale swoje i tak zarobi

Spółdzielnia nie zarabia na tym, że zabierze mieszkańcowi 50 gr za butelkę albo puszkę. Kaucja nadal należy do osoby, która oddaje opakowanie. Zwrot ma trafiać do mieszkańca, a nie do zarządcy budynku.

Gdzie więc pojawia się zarobek? W lokalizacji. Spółdzielnia albo wspólnota może udostępnić teren pod urządzenie, a więc stać się gospodarzem miejsca, w którym działa punkt zbiórki. W modelu opisywanym przez firmy obsługujące takie wdrożenia spółdzielnia nie musi kupować maszyny, serwisować jej ani zatrudniać ludzi do obsługi. Może natomiast otrzymywać wynagrodzenie za udostępnienie miejsca.

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To trochę jak z paczkomatem. Mieszkaniec korzysta z urządzenia, operator obsługuje usługę, a właściciel lokalizacji może zarabiać na tym, że udostępnia atrakcyjny punkt z dobrym ruchem pieszym. Różnica polega na tym, że tutaj zamiast paczek chodzi o butelki, puszki i recykling.

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Osiedle może być innym punktem zbierającym

W systemie kaucyjnym nie wszystko musi kręcić się wokół sklepów. Przepisy przewidują także tzw. inne punkty zbierające, czyli miejsca uczestniczące w odbiorze opakowań poza tradycyjną siecią handlową. Takim miejscem może być nie tylko sklep, ale też np. spółdzielnia, wspólnota, gmina, szkoła czy zakład pracy, o ile wejdzie w odpowiedni model współpracy.

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To otwiera ciekawą furtkę. System potrzebuje dużej liczby punktów, bo inaczej ludzie będą traktować zwrot opakowań jako uciążliwość. Sklepy są naturalnym początkiem, ale nie są idealną odpowiedzią na wszystko. Nie każdy mieszka obok dużego marketu. Nie każdy chce iść z torbą butelek akurat wtedy, gdy robi zakupy. Nie każdy automat sklepowy będzie pusty, sprawny i dostępny bez kolejki.

Osiedla mają jedną wielką przewagę: są blisko. Jeśli automat stoi kilka minut od drzwi, system kaucyjny przestaje być zadaniem na później, a zaczyna być rutyną.

Kaucjomat pod blokiem rozwiązuje problem od kuchni

Najbardziej niedoceniany problem systemu kaucyjnego jest bardzo przyziemny: puste opakowania zajmują miejsce. Żeby odzyskać kaucję, butelki i puszki muszą być oddane w stanie umożliwiającym ich identyfikację. W praktyce nie można po prostu wszystkiego zgnieść i wrzucić do żółtego worka, jak wiele osób robiło wcześniej.

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Pisaliśmy o tym również w tekście: Przez 14 godzin wrzucali butelki do automatu. Polacy idą po rekord Guinnessa. Pamiętajmy też o samej higienie. Przecież zbierane butelki to siedlisko bakterii i drobnoustrojów. Więcej o tym przeczytasz w tekście: System kaucyjny zamieni domy w wylęgarnie robactwa. Koniec zimy, początek smrodu.

Kaucjomat na osiedlu skraca ten etap. Nie trzeba zbierać dużej torby, żeby opłacało się iść do sklepu. Można wynieść dwie butelki przy okazji zejścia na dół. To drobna zmiana, ale właśnie z takich drobnych zmian robi się prawdziwy nawyk.

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Sklepy oczywiście nie znikną z systemu

Osiedlowe recyklomaty nie mają zastąpić sklepów. To ważne, bo sklepy nadal są podstawą systemu kaucyjnego. Duże placówki mają obowiązki, mniejsze mogą uczestniczyć na określonych zasadach, a dla wielu klientów zwrot opakowań przy okazji zakupów nadal będzie najwygodniejszy.

System oparty wyłącznie na sklepach szybko trafia na ograniczenia. Kolejki do automatów, zapełnione maszyny, awarie, brak miejsca na zapleczu i prosta niechęć konsumenta do noszenia odpadów po mieście mogą ograniczać skuteczność. Osiedlowe punkty zbiórki działają jak zawór bezpieczeństwa. Rozpraszają ruch, skracają dystans i robią z kaucji część codziennego życia, a nie tylko handlowego rytuału.

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Pisaliśmy o podobnym kierunku w tekście: Pójdziesz na plażę, zgarniesz kaucję. Wyczekiwane automaty uratują przed śmieciami. Tam chodziło o wakacyjne lokalizacje, plaże i miejsca turystyczne. Sens jest jednak ten sam: automat ma stać tam, gdzie powstaje problem, a nie tylko tam, gdzie najłatwiej go rozliczyć.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.