Przez 14 godzin wrzucali butelki do automatu. Polacy idą po rekord Guinnessa

Zbiórka odbyła się w sklepie Selgros w Lubinie, w którym znajduje się recyklomat Tomra T9 z zapleczem MultiPac. Urządzenie zostało przeznaczone na potrzeby akcji przez cały dzień, aby umożliwić sprawną obsługę tak dużej liczby zwrotów.

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Maraton przy recyklomacie

Drugie urządzenie Tomra pozostało dostępne dla klientów sklepu, którzy również włączali się w inicjatywę, przekazując swoje potwierdzenia zwrotu na rzecz rehabilitacji Judyty. Zwrot opakowań trwał prawie 14 godz., od godz. 6 do godz. 20. Trzeba przyznać, że uczniowie wykazali się ogromną determinacją, współpracą i świetną organizacją pracy.

Uczniowie wrzucają opakowania do recyklomatu.

Zbiórka butelek trwała miesiąc i zakończyła się wynikiem, który znacznie przekroczył oczekiwania organizatorów akcji. Początkowo planowali zebrać 20 tys. butelek, jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, rodziców, pracowników szkoły i wsparciu lokalnej społeczności udało się zgromadzić prawie 39 800 sztuk. To wspaniały rezultat, który pokazuje, jak wiele można osiągnąć, działając razem. W sumie zebrano w ten sposób 20 tys. zł. Dodatkowe 10 tys. przekazała firma Tomra.

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Opakowania trafiały do urządzenia TomraA T9 z zapleczem MultiPac, rozwiązania przeznaczonego do obsługi dużych wolumenów zwrotów. System przyjmuje opakowania, a zaplecze MultiPac odpowiada za ich sortowanie, kompaktowanie i magazynowanie. Dzięki temu niemal 40 tys. butelek i puszek mogło zostać przyjętych sprawnie i bezpiecznie w ramach jednej, wielogodzinnej akcji.

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System kaucyjny jako narzędzie pomocy

Historia Judyty poruszyła całą szkolną społeczność. Kilka tygodni temu, tuż przed egzaminem ósmoklasisty, stan zdrowia dziewczynki gwałtownie się pogorszył. Po utracie czucia w nogach trafiła do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu, gdzie lekarze zdiagnozowali rzadką wadę wrodzoną naczyń krwionośnych rdzenia kręgowego i przeprowadzili operację. Dziś Judyta przebywa na rehabilitacji i stawia pierwsze kroki na drodze do odzyskania sprawności - mówi Sylwia Śmieszko, opiekunka wolontariatu.

Wydarzenie pokazało, że system kaucyjny może służyć nie tylko wspieraniu gospodarki obiegu zamkniętego, lecz także integrować lokalną społeczność. W Lubinie stał się narzędziem realnej pomocy, lekcją empatii i dowodem na to, jak wiele można osiągnąć, gdy szkoła, mieszkańcy, handel i technologia łączą siły.

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Akcja przeprowadzona przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 pokazała, że szkolna społeczność potrafi skutecznie działać także poza murami placówki. Dla młodych ludzi była to praktyczna lekcja współpracy, odpowiedzialności i zaangażowania społecznego.

Choć uwagę przyciąga imponująca liczba niemal 40 tys. zebranych opakowań, najważniejszy pozostaje efekt końcowy. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się zgromadzić środki na rehabilitację koleżanki, która dziś walczy o powrót do sprawności.

To właśnie takie inicjatywy pokazują, że nawet pozornie niewielkie działania mogą przynieść wymierne rezultaty, jeśli zaangażuje się w nie cała społeczność.

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System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny w Polsce został uruchomiony 1 października 2025 r. i jest jedną z największych zmian w gospodarce odpadami od wielu lat. Jego celem jest zwiększenie poziomu recyklingu oraz ograniczenie liczby opakowań trafiających do środowiska.

Konsumenci mogą odzyskać wpłaconą kaucję poprzez zwrot pustych opakowań w sklepach i specjalnych automatach, bez konieczności okazywania paragonu. Opakowania objęte systemem są oznaczone specjalnym symbolem kaucji, który informuje również o jej wysokości.

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Obecnie system obejmuje trzy rodzaje opakowań po napojach: plastikowe butelki PET o pojemności do 3 l, metalowe puszki o pojemności do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l. W przypadku butelek PET i puszek kaucja wynosi 50 groszy, natomiast za zwrot butelki szklanej wielokrotnego użytku można odzyskać 1 zł. Kaucja jest doliczana przy kasie podczas zakupu napoju, a po oddaniu opakowania wraca do konsumenta w całości.

Warunkiem bezproblemowego odzyskania tych pieniędzy w punkcie zbiórki lub recyklomacie jest oddanie pustego, niezgniecionego opakowania, na którym znajduje się wyraźne i czytelne oficjalne oznakowanie systemu kaucyjnego.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.