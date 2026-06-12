System kaucyjny żegna największy problem. Nie będziesz już czekać godzinami

System kaucyjny na dobre zawitał do przyzwyczajeń Polaków. Zamiast zgniatać butelki i puszki, zbieramy je i masowo oddajemy – głównie w automatach. Zdecydowana większość butelkomatów bazuje na pojedynczym wrzucaniu opakowań. To generuje kolejki, czasami naprawdę długie – wrzucenie 50 butelek mimo wszystko zajmuje trochę czasu. Poprawione maszyny skrócą czas spędzony przy automatach oraz zredukują kolejki.

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Nowy butelkomat przyjmuje nawet 100 opakowań naraz

W Poznaniu powstał nowy butelkomat, który usprawni proces oddawania opakowań. Jak twierdzi Portal Samorządowy, maszyna powstała przy hurtowni Selgros Cash & Carry na ul. Zamenhofa 133. Wyróżnia się na tle ogólnodostępnych urządzeń możliwością oddania nawet ponad 100 butelek i puszek jednocześnie.

Kluczowym elementem zwykłego butelkomatu jest otwór, do którego wsuwa się każde opakowanie pojedynczo. Następnie maszyna skanuje butelkę lub puszkę (w tym jej stan) i wykrywa, czy jest kaucyjna, czy też nie. Jeśli jest – dostajemy zwrot kaucji w formie kuponu lub zwrotu na kartę. Jeśli nie – butelka jest zwracana lub dostajemy za nią mały bonus (w zależności od maszyny).

Natomiast nowy butelkomat został wyposażony w ogromny otwór – bazuje na zsypowym systemie przyjmowania opakowań. Użytkownik wsypuje butelki np. z worka lub innej torby i zamyka klapę. Maszyna automatycznie wykrywa butelki i puszki kaucyjne (oraz sprawdza ich stan) i podlicza ich zawartość. Na ekranie wyświetla się kwota zwrotu, liczba wszystkich opakowań oraz szacunkowy czas oczekiwania. Następnie wyświetla potwierdzenie oraz pozwala odebrać zwrot kaucji za opakowania w postaci wydrukowanego kuponu.

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Proces trwa ok. kilkudziesięciu sekund i ten czas nie zależy od liczby oddawanych butelek. Nie trzeba wkładać każdej butelki czy puszki osobno i każdorazowo sięgać do worka lub torby.

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Przyszłość systemu kaucyjnego powinna właśnie tak wyglądać

Butelkomaty wykorzystujące system zsypowy nie są jeszcze w Polsce standardem. Pamiętajmy, że system kaucyjny został uruchomiony w naszym kraju stosunkowo niedawno i sklepy, operatorzy oraz obywatele obecnie przyzwyczajają się do nowej rzeczywistości.

Miejmy jednak nadzieję, że maszyny pozwalające na oddawanie całego worka butelek w niedalekiej przyszłości będą montowane w coraz większej liczbie punktów w całym kraju. To pozwoli zaoszczędzić czas i skrócić kolejki do automatów oraz może zachęcić do oddawania opakowań osoby, które niechętnie podchodziły do systemu kaucyjnego.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.