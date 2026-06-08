Dino zasypie Polskę butelkomatami. Trafią tam, gdzie system kaucyjny leżał

Sklepy Dino można spotkać również w centrach dużych miast, ale nie da się ukryć, że sieć przede wszystkim wpisała się w krajobraz małych miejscowości, wsi i miasteczek. A to właśnie takie miejsca niepokoiły branżowych ekspertów, którzy zwracali uwagę, że o ile w dużych miastach butelki i puszki oddaje się stosunkowo łatwo, tak w reszcie kraju już tak kolorowo nie jest.

"Ciężko jest w ogóle mówić o jakimkolwiek systemie na terenach wiejskich" - skarżył się swego czasu Związek Gmin Wiejskich RP.

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Owszem, butelki i puszki w Dino oddawać można już teraz, ale Polacy wolą korzystać z butelkomatów. Z rządowych danych wynika, że aż 81 proc. zebranych w kraju opakowań zwraca się za pomocą 81 proc. automatów kaucyjnych.

I w Dino w końcu też będzie to możliwe

Sieć zapowiedziała instalację 3 tys. automatów przy sklepach. Maszyny produkowane przez firmę Tomra mają pojawić się jak najszybciej.

Tym samym będzie to jedna z większych sieci butelkomatów w kraju. Liderem pod tym względem jest Biedronka, która posiada ponad 3,4 tys. recyklomatów. Rzecz jasna im większa liczba sklepów, tym więcej automatów.

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Instalacja urządzeń przez Dino sprawia, że rozrasta się w Polsce liczba butelkomatów

A te stać będą nie tylko przy sklepach.

- System kaucyjny w Polsce potrzebuje większej dostępności. Dlatego inwestujemy w budowę powszechnej sieci punktów Zwrotomat. Pierwsze nowoczesne urządzenia instalujemy m.in. na warszawskiej Białołęce, a kolejne lokalizacje będą sukcesywnie uruchamiane we współpracy z samorządami, partnerami handlowymi i operatorami przestrzeni publicznych. Dzięki temu konsumenci będą mogli zwracać opakowania w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy czy wypoczynku, bez konieczności wizyty w sklepie - zapowiedziała niedawno Magdalena Markiewicz, prezes zarządu PolKa - Polska Kaucja.

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Budowę sieci ogólnodostępnych, publicznych punktów zbiórki opakowań w całej Polsce zapowiedziały firmy Kaucja.pl – Krajowy System Kaucyjny oraz Recyclo Polska. Tylko w tym roku pojawić ma się 500 maszyn, które znajdą się poza sklepami.

Z badań wynikało, że bliskość automatów jest kluczowym czynnikiem zachęcającym do korzystania z systemu kaucyjnego. Wygląda na to, że coraz trudniej będzie narzekać na brak maszyn, do których wrzuca się butelki i puszki. A to zaś oznacza, że mogą zmniejszyć się kolejki. W końcu rosnąca liczba automatów w drodze z domów do sklepów pozwoli rozładować ruch.

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Zdjęcie główne: Anna_plucinska / Shutterstock.com

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Adam Bednarek 08.06.2026 13:55

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