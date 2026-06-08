Dino zasypie Polskę butelkomatami. Trafią tam, gdzie system kaucyjny leżał
System kaucyjny stanie się jeszcze bardziej powszechny, bowiem Dino planuje postawić butelkomaty we wszystkich swoich sklepach.
Sklepy Dino można spotkać również w centrach dużych miast, ale nie da się ukryć, że sieć przede wszystkim wpisała się w krajobraz małych miejscowości, wsi i miasteczek. A to właśnie takie miejsca niepokoiły branżowych ekspertów, którzy zwracali uwagę, że o ile w dużych miastach butelki i puszki oddaje się stosunkowo łatwo, tak w reszcie kraju już tak kolorowo nie jest.
"Ciężko jest w ogóle mówić o jakimkolwiek systemie na terenach wiejskich" - skarżył się swego czasu Związek Gmin Wiejskich RP.
Owszem, butelki i puszki w Dino oddawać można już teraz, ale Polacy wolą korzystać z butelkomatów. Z rządowych danych wynika, że aż 81 proc. zebranych w kraju opakowań zwraca się za pomocą 81 proc. automatów kaucyjnych.
I w Dino w końcu też będzie to możliwe
Sieć zapowiedziała instalację 3 tys. automatów przy sklepach. Maszyny produkowane przez firmę Tomra mają pojawić się jak najszybciej.
Tym samym będzie to jedna z większych sieci butelkomatów w kraju. Liderem pod tym względem jest Biedronka, która posiada ponad 3,4 tys. recyklomatów. Rzecz jasna im większa liczba sklepów, tym więcej automatów.
Instalacja urządzeń przez Dino sprawia, że rozrasta się w Polsce liczba butelkomatów
A te stać będą nie tylko przy sklepach.
- System kaucyjny w Polsce potrzebuje większej dostępności. Dlatego inwestujemy w budowę powszechnej sieci punktów Zwrotomat. Pierwsze nowoczesne urządzenia instalujemy m.in. na warszawskiej Białołęce, a kolejne lokalizacje będą sukcesywnie uruchamiane we współpracy z samorządami, partnerami handlowymi i operatorami przestrzeni publicznych. Dzięki temu konsumenci będą mogli zwracać opakowania w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy czy wypoczynku, bez konieczności wizyty w sklepie - zapowiedziała niedawno Magdalena Markiewicz, prezes zarządu PolKa - Polska Kaucja.
Budowę sieci ogólnodostępnych, publicznych punktów zbiórki opakowań w całej Polsce zapowiedziały firmy Kaucja.pl – Krajowy System Kaucyjny oraz Recyclo Polska. Tylko w tym roku pojawić ma się 500 maszyn, które znajdą się poza sklepami.
Z badań wynikało, że bliskość automatów jest kluczowym czynnikiem zachęcającym do korzystania z systemu kaucyjnego. Wygląda na to, że coraz trudniej będzie narzekać na brak maszyn, do których wrzuca się butelki i puszki. A to zaś oznacza, że mogą zmniejszyć się kolejki. W końcu rosnąca liczba automatów w drodze z domów do sklepów pozwoli rozładować ruch.
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