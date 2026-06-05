REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

System kaucyjny zaniepokoił związek zawodowy. Brzydkim zapach i bakterie

System kaucyjny ma wielu krytyków, ale Związek Zawodowy "Jedność Pracownicza" skupia się przede wszystkim na obowiązkach pracowników. 

Adam Bednarek
Dodaj do ulubionych w Google
system kaucyjny
REKLAMA

Co denerwuje osoby oddające puszki i butelki? Szybko zapełniające się butelkomaty i kolejki do punktów. Wszystkie te bolączki stosunkowo łatwo jednak wyeliminować i można zaryzykować stwierdzenie, że niebawem tak się stanie. Sklepy zamawiają pojemniejsze automaty, a maszyny pojawiają się też na osiedlach, w parkach czy innych popularnych punktach. Skoro butelkomat będzie bliżej miejsca zamieszkania, to nie wszyscy będą musieli fatygować się do sklepów. Przynajmniej w teorii ruch się rozładuje. 

REKLAMA

Związek Zawodowy "Jedność Pracownicza" patrzy na system kaucyjny z perspektywy pracowników. A konkretnie osób, które są odpowiedzialne za obsługę butelkomatów. 

Związkowcy zauważają, że osoby pracujące w sklepach mają nowe obowiązki w postaci w ręcznego opróżniania worków z butelkomatów. Te zaś zawierają "setki zgniecionych, często nieopróżnionych butelek i puszek". Worki pękają, a "zalegające resztki płynów – z bakteriami i śladami biologicznymi setek osób – wylewają się na ręce, odzież i obuwie" pracujących - twierdzi związek.

Co za tym idzie, osoby, które opróżniają worki, niejednokrotnie chwilę później pracują przy żywności, "bez zmiany odzieży i bez pełnego oczyszczenia"

Związek zawodowy zwrócił się z pytaniami do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o ryzyko zakażenia wirusami i bakteriami przy kontakcie z odpadami z butelkomatu, możliwość łączenia pracy przy odpadach z pracą przy żywności, odpowiedzialność prawną za ewentualne zakażenia, a także o zgodność z przepisami magazynowania odpadów obok żywności

Z kolei do Głównego Inspektora Pracy skierowano pytania o obowiązek szkoleń BHP z zakresu obsługi butelkomatów oraz zapewnienie odpowiednich rękawic i odzieży ochronnej. Poruszono również kwestię tego, czy opróżnianie worków z butelkomatu musi być wpisane w umowę o pracę, a także czy pracownik może odmówić opróżniania worków na podstawie art. 210 Kodeksu pracy (bezpośrednie zagrożenie zdrowia).

REKLAMA

Czekamy na pisemne stanowiska obu instytucji. Po ich otrzymaniu prześlemy Wam szczegółowe podsumowanie oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – przygotujemy kolejne kroki, w tym zawiadomienia o możliwych naruszeniach u konkretnych pracodawców - wyjaśnia związek, zwracając się w swoim wpisie do pracowników. 

Kwestia higieny poruszona została również przez handel w kontekście rozszerzenia systemu kaucyjnego o tzw. małpki

W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu, obawiał się, że małpki wygenerują "ryzyka sanitarno-higieniczne". W małych punktach ma brakować miejsca na "magazynowanie i ręczne sortowanie lepiących się butelek po alkoholu". 

"Nie róbmy ze sklepów PSZOK-ów" - zaapelował Ptaszyński.   

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne zostało wygenerowane przy pomocy SI.

REKLAMA
Adam Bednarek
05.06.2026 21:07
Tagi: System kaucyjny
REKLAMA
Najnowsze
20:18
Windows 11 usunie zbędny balast. Koniec z marnowaniem pamięci
Aktualizacja: 2026-06-05T20:18:14+02:00
18:54
Tyle kosztują rewolucyjne laptopy. Lepiej usiądź
Aktualizacja: 2026-06-05T18:54:37+02:00
18:51
ChatGPT z ogromnym ulepszeniem. Dostaniesz je za darmo
Aktualizacja: 2026-06-05T18:51:33+02:00
17:52
Zapomnij o bateriach. Nowe sprzęty zasili smog
Aktualizacja: 2026-06-05T17:52:52+02:00
17:39
Bez mostka, kajut i marynarzy. Tak wygląda okręt przyszłości
Aktualizacja: 2026-06-05T17:39:57+02:00
16:56
Następny Samsung będzie nietypowy. Musisz wybrać
Aktualizacja: 2026-06-05T16:56:12+02:00
16:48
Latająca karetka bez pilota. Tak chcą wyciągać rannych
Aktualizacja: 2026-06-05T16:48:50+02:00
16:01
Tajemniczy okręt podwodny zauważony w Chinach. Najdziwniejsza maszyna w ich flocie
Aktualizacja: 2026-06-05T16:01:47+02:00
15:55
Instagram ma płatną wersję. To dostaniesz za 15 zł
Aktualizacja: 2026-06-05T15:55:08+02:00
15:52
Chrome z nową funkcją. Przeglądarka wyjdzie ci na pulpit
Aktualizacja: 2026-06-05T15:52:25+02:00
15:17
Ukraina buduje własnego Patriota. "Pierwszy krok w stronę niezależności"
Aktualizacja: 2026-06-05T15:17:10+02:00
15:11
Telewizja Republika z własną siecią komórkową. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-06-05T15:11:49+02:00
15:02
PKP Intercity ma już nowe wagony. W sam raz na wakacje
Aktualizacja: 2026-06-05T15:02:13+02:00
14:38
Chcą, żebyś zapłacił za przeglądarkę. Zysk? Mniej funkcji
Aktualizacja: 2026-06-05T14:38:36+02:00
13:52
Oto oficjalny laptop Ferrari. Na szczęście nie przypomina ich nowego elektryka
Aktualizacja: 2026-06-05T13:52:32+02:00
13:16
Obawiali się, że zburzą tę stację paliw. W ostatniej chwili została zabytkiem
Aktualizacja: 2026-06-05T13:16:48+02:00
12:56
Zapłaciłeś za Office'a? Microsoft i tak ci go wyłączy
Aktualizacja: 2026-06-05T12:56:58+02:00
12:31
Tajemnicza maszyna nad Strefą 51. To nie wygląda jak zwykły myśliwiec
Aktualizacja: 2026-06-05T12:31:24+02:00
11:32
Gigantyczna kolejka po walizkę InPostu. Rafał Brzoska uspokaja
Aktualizacja: 2026-06-05T11:32:20+02:00
11:10
8 to nowe 16. Tak producenci komputerów ukrywają drastyczne podwyżki cen
Aktualizacja: 2026-06-05T11:10:11+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA