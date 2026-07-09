Polacy masowo przenoszą numery do Orange. Sam chętnie bym to zrobił

Jak wynika z najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Polacy nie są specjalnie przywiązani do swoich operatorów. W ciągu ostatnich trzech miesięcy przeniesiono bowiem ponad 360 tys. numerów w ofertach mobilnych (abonamentowych, na kartę, w subskrypcji). W sieciach stacjonarnych liczby są znacznie niższe: przeniesiono ok. 82 tys. numerów. Zdecydowanym zwycięzcą jest tu Orange, który zdominował liczbę przeniesień.

Orange to operator, do którego Polacy najczęściej przenoszą numery

Nowy kwartalny raport UKE obejmuje dane pod kątem przenoszenia numerów od początku kwietnia do końca czerwca 2026 r. W 2. kwartale przeniesiono o 18 tys. numerów mniej w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami roku. Łącznie zanotowano 360 tys. przypadków przeniesienia numeru sieci mobilnej do innej sieci. Średnio każdego miesiąca operatora zmieniało ok. 120 tys. Polaków.

Zdecydowanie najczęstszym wyborem wśród mieszkańców kraju nad Wisłą był Orange, który zyskał aż 19 834 użytkowników. Pomarańczowy operator jest jedynym z wielkiej czwórki, który nie zanotował spadku. Bilans ten (różnicę między osobami, które odeszły, a tymi, które przeszły do danej sieci) obrazują poniższe dane:

Orange: zyskał 19 834 użytkowników (82 847 odeszło, 102 681 przybyło);

zyskał 19 834 użytkowników (82 847 odeszło, 102 681 przybyło); T-Mobile: stracił 984 użytkowników (71 967 odeszło, 70 983 przybyło);

stracił 984 użytkowników (71 967 odeszło, 70 983 przybyło); Play: stracił 8 784 użytkowników (96 305 odeszło, 87 521 przybyło);

stracił 8 784 użytkowników (96 305 odeszło, 87 521 przybyło); Plus: stracił 35 677 użytkowników (88 620 odeszło, 52 943 przybyło).

Oznacza to, że Orange już drugi kwartał utrzymuje pozycję lidera pod kątem przenoszenia numerów i zachowuje bilans dodatni. To jednak nie tak, że na rynku znajdziemy tylko czwórkę operatorów komórkowych. Mamy też do wyboru inne, mniejsze firmy - w tym operatorów bazujących na infrastrukturze sieci wielkiej czwórki.

Mniejsi operatorzy także zyskują

Wśród mniejszych operatorów najlepszy wynik uzyskało Mobile Vikings z 6225 nowymi numerami (odeszło 1827 osób, ale przybyło 8052 klientów). Na drugim miejscu znajduje się Vectra, która pozyskała 4497 nowych numerów (1040 zrezygnowało, przybyło 5537), a na trzecim Premium Mobile z bilansem na poziomie 3761 użytkowników (7260 zrezygnowało, przybyło 11 021).

Sporo zyskała też Otvarta (bilans 3221 numerów), Fonia (2057), Netia (1580) czy Telestrada (1181). W ostatnich trzech miesiącach dobre wyniki zanotowała też firma 1Global Operations, która zyskała 1023 numery, a to wszystko za sprawą współpracy z Revolutem, ponieważ popularna aplikacja fintech oferuje numery telefonu na bazie 1Global. Dodam od siebie jeszcze, że do nowej sieci komórkowej Legii Warszawa, za którą odpowiada spółka Sports Mobile Solutions Sp. z o.o., przeniesiono 21 numerów.

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