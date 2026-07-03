Jest sposób na darmowy internet za granicą. Dzięki, T-Mobile

Każdy krajowy pakiet, z którego korzystamy na co dzień (nieważne, czy to abonament, czy oferta na kartę), obejmuje nie tylko paczkę internetu w kraju, ale też pakiet danych w Unii Europejskiej. Jego wielkość zależy od ceny pakietu. W przypadku ofert za 35 zł jest to skromne 12 GB na miesiąc, a płacąc 70 zł, mamy już 24 GB. Nie każdy chce jednak dopłacać, aby mieć raz w roku więcej internetu. T-Mobile znalazł na to sposób.

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T-Mobile daje darmową paczkę internetu w krajach Unii Europejskiej

Tanie pakiety krajowe za ok. 30–40 zł w zupełności wystarczają przeciętnemu użytkownikowi. Gwarantują one ogromne paczki internetu w Polsce typu 100–200 GB na miesiąc, których nie sposób zużyć. Natomiast pakiety takie jak 10, 12 czy 14 GB podczas zagranicznego wyjazdu mogą nie wystarczyć.

Szczególnie jeśli intensywnie korzystamy z sieci w różnych aplikacjach (nawigacji, komunikatorów internetowych), takie limity łatwo wyczerpać już w pierwszych dniach wyjazdu. Potem pozostaje tylko dokupowanie paczek internetu. T-Mobile ma jednak prezent z okazji rozpoczętych wakacji: darmowy bonusowy pakiet 5 GB do wykorzystania w roamingu na 30 dni.

Jak odebrać 5 GB w roamingu UE za darmo?

Po pierwsze, trzeba być klientem T-Mobile: niezależnie od tego, z jakiej usługi czy pakietu się korzysta – promocja jest dedykowana ofercie na kartę, abonamentowi oraz MIX. Następnie trzeba korzystać z aplikacji T-Mobile oraz:

zalogować się do konta T-Mobile;

wejść w zakładkę Moments;

znaleźć pakiet darmowych 5 GB internetu;

kliknąć „Chcę zrealizować teraz”, wskazać numer i wybrać pakiet;

potwierdzić aktywację przyciskiem „Kupuję i płacę”.

Pakiet zostanie uruchomiony natychmiastowo i jest gotowy do użycia. Potwierdzenie aktywacji zostanie wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS. Pakiet należy wykorzystać w ciągu 30 dni od momentu aktywacji – w innym przypadku dane przepadają.

Z usługi można skorzystać tylko raz. Czas na aktywację jest jednak mocno ograniczony – T-Mobile daje taką możliwość wyłącznie do 9 lipca 2026 r. Oznacza to, że pakiet przyda się podczas lipcowych wyjazdów (i na początku sierpnia). Jeśli jedziecie za granicę później, niestety nie skorzystacie z gratisowych 5 GB w roamingu UE.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.