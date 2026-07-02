Nie chcę iPhone’a z kartą SIM. Chcę lepszego smartfona

Apple co roku prezentuje kilka nowych telefonów, które dostępne są w kilku różnych wariantach różniących się pojemnością i kolorem obudowy - ale to nie koniec. Te same modele kierowane na różne rynki nieco się różnią pod względem specyfikacji. Lata temu związane to było głównie z tym, jakie częstotliwości łączności komórkowej oferują, ale z czasem różnice zrobiły się większe.

Jednym z ciekawszych przykładów tego typu różnic były iPhone’y działające w trybie Dual-SIM z użyciem dwóch fizycznych SIM-ów kierowane na rynek chiński. Pojawiły się również takie wyposażone w anteny pozwalające korzystać z 5G w standardzie mmWave oraz dostaliśmy smartfony Apple’a wyłącznie z modułem ESIM, bez slotu na kartę. I w tym konkretnym przypadku mniej znaczy lepiej!

REKLAMA

Czekam na iPhone’y bez slotu na kartę SIM w Polsce.

W przypadku tych klasycznych iPhone’ów w wersji na rynek amerykański brak slotu na SIM-a jest standardem od czasu iPhone’a 14. To samo tyczy się zeszłorocznego rodzynka i to niezależnie od tego, w jakim kraju jest sprzedawany, bo iPhone Air istnieje wyłącznie w wersji „ESIM-only”. Mimo to Apple nadal produkuje iPhone’y z tacką na fizyczne karty i… jedynie w tej wersji sprzedaje je w Europie.

W pierwszym odruchu można pomyśleć, że to super wieści, bo dzięki temu mamy wybór w kwestii tego, czy chcemy korzystać z fizycznych SIM-ów, czy też z ESIM-a. Warto jednak pamiętać, iż tacka na kartę zajmuje miejsce w obudowie telefonu. Jeśli się jej pozbędziemy, to można wykorzystać je do tego, by zmieścić w środku… większy akumulator. Apple od czasu premiery iPhone’ów 17 już to robi.

REKLAMA

iPhone’y bez tacki na SIM-a dłużej pracują na jednym ładowaniu!

Czas pracy to pięta achillesowa wszystkich współczesnych telefonów komórkowych. Nawet ogromny iPhone 17 Pro Max pochodzący z dystrybucji europejskiej, z którego obecnie korzystam, potrafi rozładować się w połowie dnia, gdy w ostrym słońcu nagrywam z rana dużo filmów. Każde dodatkowe miliamperogodziny podczas pracy w terenie są na wagę złota - a tych w modelach na rynek amerykański mamy więcej.

Niestety sporo wskazuje na to, iż w przypadku iPhone’ów 18 Pro i 18 Pro Max nadal będziemy mieć dostępne dwie wersje. Modele wyłącznie z modułem ESIM będą miały akumulatory o pojemności odpowiednio 4288 i 5425 mAh, podczas gdy te wyposażone w tackę na kartę dostaną mniejsze ogniwa, w którym zmagazynujemy jedynie odpowiednio 4056 i 5235 mAh. To o ok. 5,4/3,7 proc. mniej energii!

Polska jest już gotowa na iPhone’y bez slotu na kartę SIM.

Mam nadzieję, że w tym roku Apple zrozumie, że z perspektywy polskiego klienta atrakcyjniejszy dzisiaj byłby model z większym akumulatorem. Od lat wszyscy czterej operatorzy, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne w naszym kraju, obsługują standard ESIM. Nie ma żadnego racjonalnego powodu, by oferować na naszym rynku telefony wyposażone w mniejsze akumulatory niż to możliwe.

Sprawdź inne nasze teksty poświęcone ESIM:

REKLAMA

Wirtualne karty SIM są przy tym… bezpieczniejsze - nie da się ich wyjąć z urządzenia, gdy to wpadnie w ręce złodzieja, co ułatwia namierzenie zguby. ESIM-y można też bardzo wygodnie przenosić z jednego urządzenia na inne bez konieczności szukania szpilki. Z tego powodu żywię nadzieję, iż iPhone’y 18 z tacką trafią na te rynki, gdzie ESIM nadal raczkuje. Polska do nich nie należy.

REKLAMA

Ładowanie...

Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie. W Grupie Spider’s Web od 2012 r. W swoich tekstach skupia się na Apple’u, telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą Rozrywka.Blog, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.