Trzęsienie ziemi zerwało łączność. Starlink wchodzi jak cyfrowy ratownik

Podczas trzęsienia ziemi pękają nie tylko budynki. Pęka też infrastruktura, od której zależy ratunek: prąd, sieci komórkowe, światłowody, lotniska, drogi i kanały komunikacji. Po potężnych trzęsieniach ziemi w Wenezueli Starlink zapowiedział miesiąc darmowej usługi oraz szybkie rozmieszczanie terminali w najciężej dotkniętych rejonach. I właśnie w takich momentach widać, że internet satelitarny nie jest już tylko drogą zabawką dla ludzi mieszkających z dala od miasta. Może być dosłownie cyfrową linią życia.

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Gdy infrastruktura naziemna przestaje istnieć

Wenezuelę uderzyły dwa bardzo silne trzęsienia ziemi. Najpierw wstrząs o magnitudzie 7,2, a mniej niż minutę później drugi, jeszcze potężniejszy, o magnitudzie 7,5. Zniszczenia objęły m.in. okolice Caracas i nadmorskie regiony kraju. Uszkodzone zostały budynki, szpitale, infrastruktura transportowa i sieci energetyczne. W części miejsc brakuje prądu, wody i sprawnej komunikacji.

W takiej sytuacji internet przestaje być zwykłą wygodą i zaczyna pełnić funkcję narzędzia ratunkowego. Rodziny próbują ustalić, kto żyje i gdzie się znajduje, służby koordynują akcje ratownicze, a szpitale i punkty pomocy wymieniają kluczowe informacje. Organizacje humanitarne muszą wiedzieć, gdzie kierować sprzęt, ludzi, wodę, żywność i leki.

Problem w tym, że klasyczna infrastruktura telekomunikacyjna jest bardzo wrażliwa na katastrofy. Maszty komórkowe potrzebują zasilania i łączy dosyłowych. Światłowody mogą zostać zerwane, centrale mogą stracić prąd, drogi do stacji bazowych mogą być zablokowane, a kiedy mieszkańcy zaczynają masowo dzwonić i wysyłać wiadomości, nawet działająca sieć po prostu bardzo szybko się zapycha.

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Starlink obiecuje miesiąc darmowego internetu

Starlink zapowiedział, że zapewni darmową usługę użytkownikom w Wenezueli przez miesiąc. Firma poinformowała też, że pracuje nad szybkim rozmieszczeniem terminali i przywróceniem łączności w najciężej dotkniętych obszarach. Nie chodzi więc tylko o zwolnienie z opłaty dla tych, którzy już mają sprzęt, ale też o próbę fizycznego dowiezienia terminali tam, gdzie komunikacja jest najbardziej potrzebna.

Pamiętajmy o tym, że Starlink działa inaczej niż tradycyjny operator. Użytkownik potrzebuje terminala, zasilania i widoku nieba. Połączenie nie idzie przez lokalną sieć kablową ani najbliższy maszt komórkowy, lecz przez satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej. To nie czyni systemu niezniszczalnym, ale daje mu ogromną przewagę w sytuacji, gdy ziemska infrastruktura została uszkodzona.

Taki terminal może więc stać przy punkcie pomocy, szpitalu polowym, centrum koordynacji, remizie, schronisku albo w miejscu, w którym zbierają się mieszkańcy. Nie zastąpi całej krajowej sieci telekomunikacyjnej. Może jednak dać dostęp do informacji tam, gdzie przez pierwsze dni po katastrofie liczy się każda wiadomość.

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Przerabialiśmy już to na Ukrainie

To nie pierwszy raz, gdy Starlink przestaje być po prostu zwykłą, komercyjną usługą internetową. Pisaliśmy o tym już w 2022 r. w tekście: Terminale Starlink już w rękach Ukraińców. Szczegóły, dla bezpieczeństwa, nie są jawne, gdy po rosyjskiej inwazji terminale SpaceX zaczęły pomagać utrzymać łączność w kraju atakowanym przez armię i cyberataki.

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Później w tekście: Elon Musk rozwścieczył Rosję, bo dał Ukrainie Starlinki. Ten gest może przesądzić o losie wojny opisywaliśmy, jak szybko cywilny internet satelitarny stał się elementem pola walki. Ukraina wykorzystywała Starlinki do komunikacji, koordynacji działań i utrzymywania łączności tam, gdzie tradycyjna infrastruktura była niszczona albo zagłuszana.

Wenezuela to oczywiście całkowicie zupełnie inny kontekst. Tu nie chodzi o wojnę, lecz o katastrofę naturalną. Mechanizm jest jednak niezwykle podobny. Gdy sieć naziemna przestaje działać albo działa fragmentarycznie, przewagę zyskuje łączność, która nie zależy od lokalnych kabli, masztów i central. Satelita nie odbuduje zawalonego domu, ale może pomóc wezwać pomoc, przesłać listę potrzeb i skoordynować ludzi na miejscu.

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Cyfrowy ratownik ma też swoją polityczną twarz

Starlink to prywatna infrastruktura należąca do SpaceX, firmy Elona Muska. Gdy państwo po katastrofie potrzebuje łączności, a prywatna konstelacja satelitów może ją dostarczyć szybciej niż lokalne instytucje, pojawia się niewygodne pytanie: kto naprawdę kontroluje krytyczną komunikację w kryzysie?

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To pytanie wraca tak naprawdę od lat. Starlink bywa przedstawiany jako zbawienie, ale jednocześnie jest narzędziem należącym do jednej firmy, zależnym od jej decyzji, regulaminów, geopolityki i relacji z rządami. W sytuacji humanitarnej darmowy dostęp wygląda jak oczywisty gest. W dłuższej perspektywie każdy kraj musi jednak zapytać, czy chce opierać awaryjną łączność na prywatnym systemie, którego sam nie kontroluje.

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Dlatego pisaliśmy też o europejskiej odpowiedzi w tekście: Unia Europejska będzie miała swój satelitarny internet. Nie ufamy Elonowi Muskowi. Projekt IRIS² nie powstał dlatego, że Starlink technicznie nie działa. Powstał dlatego, że infrastruktura komunikacyjna jest dziś elementem suwerenności. A suwerenności nie powinno się outsourcować w całości do jednego miliardera i jednej firmy.

Katastrofy pokazują, po co są satelity

Przez lata internet satelitarny kojarzył się nam ze statkami, odległymi wioskami, wyprawami, bazami badawczymi i drogim sprzętem dla tych, którzy nie mają innej opcji. Dziś ta kategoria szybko się zmienia. Starlink, OneWeb, IRIS², AST SpaceMobile i inne projekty pokazują, że łączność z orbity staje się kolejną warstwą globalnej infrastruktury.

Starlink bywa jedynym sposobem na uzyskanie internetu w strefach działań wojennych, odległych obszarach i miejscach dotkniętych klęskami żywiołowymi. Wenezuela jest dokładnie takim przypadkiem. Nie chodzi o wygodniejsze oglądanie filmów, lecz o minimalny kanał łączności, gdy wszystko inne działa źle albo nie działa wcale.

To samo dotyczy technologii direct-to-cell, czyli łączności satelitarnej bezpośrednio ze smartfonami. W tekście: Ależ chcę to w Polsce. Starlink w Ukrainie bez anten, prosto w smartfonie Albert opisywał, że Ukraina ma być jednym z pierwszych europejskich poligonów takiego rozwiązania. Gdy taka technologia dojrzeje, w katastrofie może wystarczyć zwykły telefon, a nie osobny terminal.

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Terminal to nie czary. Trzeba go jeszcze dowieźć i zasilić

Nie róbmy jednak ze Starlinka jakiejś wielkiej magii. Terminal satelitarny nie działa sam z siebie. Trzeba go dostarczyć na miejsce, rozstawić, zasilić i utrzymać. Potrzebny jest akumulator, generator, panel fotowoltaiczny albo inne źródło prądu. Potrzebni są ludzie, którzy wiedzą, gdzie taki terminal postawić i jak podzielić dostęp, żeby nie zapchać łącza w pierwszych minutach.

Do tego dochodzą zwykłe ograniczenia operacyjne. W mieście z zawalonymi budynkami, pyłem, brakiem prądu, zerwanymi drogami i tysiącami ludzi szukających pomocy nawet najlepszy terminal nie rozwiąże wszystkiego. Nie zastąpi sprawnej logistyki, ratowników, ciężkiego sprzętu, lekarzy ani paliwa.

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Jednak w kryzysie nie chodzi o rozwiązanie wszystkiego jednym narzędziem. Chodzi o to, żeby mieć warstwę awaryjną. Jeśli zawiedzie sieć komórkowa, działa radio. Jeśli padną kable, działa satelita. Jeśli nie ma prądu z sieci, działają agregaty. Im więcej takich warstw, tym większa szansa, że ratownicy i mieszkańcy nie zostaną odcięci od świata.

Polska też powinna wyciągać z tego wnioski

Na pierwszy rzut oka Wenezuela jest daleko, a jej dramat wydaje się dla nas czymś bardzo odległym, ale dla Polski to też cenna lekcja. Nie musimy czekać na trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5, żeby zrozumieć, że łączność kryzysowa jest fundamentem bezpieczeństwa. U nas zagrożeniem mogą być powodzie, wielkie wichury, pożary, awarie energetyczne, sabotaż, cyberatak albo działania wojenne w regionie.

Malwina dokładnie o tym pisała w tekście: Gdy zawiodą światłowody i komórki, zadziała Starlink. Radny ma bardzo zły pomysł. Tam problemem nie była sama idea awaryjnego internetu satelitarnego, lecz sposób myślenia: punktowy, lokalny, efektowny, ale bez systemowego planu. Katastrofa w Wenezueli pokazuje, że nie wystarczy mieć kilka terminali na wszelki wypadek. Trzeba mieć procedury, zasilanie, miejsca rozmieszczenia, przeszkolonych ludzi i jasne zasady priorytetów.

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Awaryjna łączność nie powinna zależeć od improwizacji w dniu katastrofy. Powinna być ćwiczona tak samo jak ewakuacja, logistyka medyczna i zarządzanie kryzysowe. Starlink może być częścią takiego systemu, ale nie powinien być całym systemem.

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.