Twoje dziecko nie dostanie czerwonego paska? Szkoła da różowy lub niebieski

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, a w polskich szkołach wrze od dyskusji, która jeszcze 10 lat temu w ogóle by nie powstała. Coraz więcej placówek obok tradycyjnego czerwonego paska (przyznawanego za średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie) wręcza uczniom kolorowe nakładki na świadectwa: niebieskie za koleżeńskość, pomarańczowe za sport, fioletowe za kreatywność, żółte za wolontariat, różowe za poczucie humoru. Każdy uczeń dostaje pasek, tylko w innym kolorze. Jedni rodzice mówią: wreszcie. Inni: to koniec jakichkolwiek standardów.

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To nie reforma, tylko nowy szkolny trend

Na początek trochę podstawowej wiedzy. Kolorowe paski nie są nową państwową kategorią świadectwa. Oficjalne świadectwo z wyróżnieniem nadal rządzi się starymi zasadami: uczeń od klasy IV szkoły podstawowej musi uzyskać średnią co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. To właśnie takie świadectwo potocznie nazywamy świadectwem z czerwonym paskiem.

Historia kolorowych pasków zaczyna się od jednej sceny na zakończeniu roku szkolnego, kilka lat temu, w jednej z polskich szkół. Nauczycielka Wioletta Matusiak siedziała na uroczystości obok małego chłopca, który obserwował, jak jego koledzy wychodzą po świadectwa z czerwonymi paskami – wywoływani na środek sali, oklaskiwani, dumni. W pewnym momencie chłopiec zapytał mamę: co to jest to świadectwo z czerwonym paskiem?

Matusiak wrzuciła pomysł kolorowych pasków do mediów społecznościowych. Podchwycił go Jakub Tylman – pedagog, nauczyciel przedmiotów artystycznych i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie – który w 2023 r. wdrożył akcję Kolorowe Świadectwa w swojej placówce. Ponad 200 uczniów wyszło tego dnia na środek i każdy odebrał świadectwo z wyróżnieniem. Dosłownie każdy. Tyle że wyróżnienia miały różne kolory.

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W różnych szkołach kolory mogą oznaczać coś innego. W najczęściej przywoływanych przykładach niebieski pasek ma oznaczać koleżeńskość, pomarańczowy osiągnięcia sportowe, fioletowy kreatywność, granatowy pracowitość i frekwencję, zielony postawę ekologiczną, żółty wolontariat albo działalność w samorządzie. Pojawiają się też wyróżnienia za poczucie humoru czy pozytywną energię w klasie. Jest to więc bardziej szkolny rytuał niż twardy system oceniania. I właśnie dlatego budzi tak duże emocje.

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Rodzice są podzieleni, bo stawka jest znacznie większa, niż mogłoby się to nam wydawać

Spór o kolorowe paski nie jest tak naprawdę sporem o kawałek kolorowego nadruku albo symbolicznej wstążki. To spór o to, czym ma być szkolne wyróżnienie. Jedna strona mówi: wreszcie zauważamy dzieci, które nie mieszczą się w wąskim kryterium średniej. Druga odpowiada: jeśli zaczniemy rozdawać paski za wszystko, zrobimy z wyróżnień dekorację bez znaczenia.

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Oba argumenty tak naprawdę mają sens. Polska szkoła przez lata premiowała głównie posłuszne zbieranie wysokich ocen. Dla wielu dzieci oznaczało to wysoką presję, korepetycje, walkę o każdą piątkę i przekonanie, że jedno potknięcie z matematyki albo historii może przekreślić cały rok. W takim świecie dodatkowe formy docenienia mogą działać po prostu odświeżająco.

Jest też trzecia grupa – rodzice, którzy nie mają nic przeciwko kolorowym paskom, ale martwią się o wykonanie. Kto decyduje, że Jasiek jest bardziej koleżeński niż Kasia? Kto ocenia, czyj wolontariat zasługuje na żółty pasek? Czy nauczycielka, która ma 30 uczniów w klasie, naprawdę potrafi sprawiedliwie przydzielić kolory, nie faworyzując jednych i nie pomijając drugich?

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PRL, czerwony pasek i tradycja, której nikt nie kwestionował

Czerwony pasek na świadectwie ma w Polsce historię sięgającą jeszcze czasów PRL, gdy system edukacyjny kładł bardzo mocny nacisk na wyniki w nauce jako jedyny miernik wartości ucznia. Rozporządzenie ministerialne precyzyjnie określa kryteria: średnia ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. To standard, który obowiązuje od dekad i który dla pokoleń Polaków był jednoznacznym symbolem sukcesu szkolnego.

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Problem jednak w tym, że ten standard zaprojektowany w innej epoce, dla innego modelu edukacji nagradza wyłącznie to, co da się zmierzyć oceną. Nie nagradza empatii, nie nagradza odwagi, nie nagradza wytrwałości dziecka z dysleksją, które pracuje trzy razy ciężej niż rówieśnicy, żeby dostać trójkę z polskiego. Nie nagradza dziecka, które każdego dnia pomaga koledze na wózku inwalidzkim dotrzeć do klasy na trzecim piętrze.

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Kolorowe paski nie likwidują czerwonego. Dodają do niego inne kolory dla dzieci, które do tej pory wychodziły z zakończenia roku z poczuciem, że ich wysiłek jest niewidoczny. Tylman mówi wprost: czerwony pasek zostaje dla tych, którzy go zdobyli. Kolorowe paski są dla tych, którzy zasługują na docenienie za coś innego.

Ile szkół dołączy do nowego trendu i co to zmieni?

Nikt oczywiście nie prowadzi oficjalnego rejestru szkół stosujących kolorowe paski, bo to inicjatywa oddolna, nie ministerialna. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wypowiedziało się oficjalnie w tej sprawie, choć Tylman wielokrotnie apelował, żeby MEN rozważyło systemowe docenienie wszystkich uczniów. Na razie cisza ze strony resortu.

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Za to w mediach społecznościowych temat dosłownie wrze. Do końca roku szkolnego 2025/2026 zostały trzy tygodnie. W tym czasie setki szkół podejmie decyzję, czy dołączyć do akcji, czy zostawić czerwony pasek jako jedyne wyróżnienie. Dla jednych to będzie decyzja o inkluzji i empatii. Dla innych z kolei o dewaluacji standardów. Dla samych uczniów natomiast o tym, czy wyjdą z zakończenia roku z poczuciem, że ktoś ich zauważył.

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Przyszłość tego trendu tak naprawdę zależy od wykonania. Najlepiej sprawdzą się szkoły, które potraktują kolorowe paski nie jako modę z internetu, lecz jako element przemyślanego systemu doceniania. Z konkretnymi kryteriami, ograniczoną liczbą kategorii i jasnym komunikatem, że to nie jest nowa wersja czerwonego paska, tylko dodatkowy sposób pokazania mocnych stron ucznia.

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*Źródło grafiki wprowadzającej: FamVeld, Getty Images, Canva Pro; AI

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Marcin Kusz 03.06.2026 18:10

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