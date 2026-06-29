Polacy rzucili się na wentylatory. Sklepy mówią nam, co schodzi najlepiej

Po Polsce przetacza się bezprecedensowa fala upałów, która zdążyła pobić rekordy w sporej części stacji meteorologicznych kraju. Podczas gdy stawały pociągi i topniała nam droga ekspresowa, Polacy tłumnie ruszyli do sklepów po wentylatory, klimatyzatory i inne urządzenia, które choć na chwilę pozwalają odetchnąć od skwaru. Jak wynika z informacji największych polskich sprzedawców elektroniki, rekordowe temperatury błyskawicznie przełożyły się na wzrost sprzedaży sprzętu chłodzącego.

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Polacy ruszyli do sklepów z elektroniką, by szukać sposobu na rekordowe upały

Zapytaliśmy największych sprzedawców elektroniki i sprzętu AGD o to, jak fala upałów wpłynęła na zainteresowanie urządzeniami chłodzącymi. Jak poinformowało Allegro, jeszcze w maju sprzedaż sprzętu chłodzącego wzrosła o 36 proc. rok do roku. Jednak nijak ma się on do skoku, jaki nastąpił w ubiegłym tygodniu, czyli w dniach poprzedzających kulminację upałów. Według przedstawicieli platformy w ciągu ostatnich kilku dni dynamika sprzedaży przekroczyła 100 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Według danych platformy największą popularnością cieszą się wentylatory domowe ze średnią ceną około 119 zł oraz klimatyzatory, których średnia cena zakupu wynosi około 860 zł. Wśród najczęściej wybieranych marek znalazły się Eberg, Kaisai, Rotenso i Aventa.

Adam Tyszka, Category Expert w Allegro, zwrócił również uwagę na szybko rosnące zainteresowanie przenośnymi klimatyzatorami. Klienci chętnie wybierają je dlatego, że są dostępne od ręki, kosztują mniej niż instalacje stacjonarne i nie wymagają czasochłonnego montażu ani uzyskiwania zgód od spółdzielni mieszkaniowych.

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Media Expert: Polacy chłodzą się nie tylko wentylatorami

Podobne obserwacje przekazuje Media Expert. Sieć podkreśla, że wzrost zainteresowania urządzeniami chłodzącymi był widoczny zarówno przed nadejściem fali upałów, jak i w trakcie jej kulminacji. Dodatkowym impulsem zakupowym okazała się niedziela handlowa, podczas której wielu klientów zdecydowało się wyposażyć swoje domy w sprzęt poprawiający komfort podczas wysokich temperatur.

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Największym zainteresowaniem wśród kojącego upał asortymentu sklepu cieszą się klimatyzatory przenośne, wentylatory podłogowe i biurkowe oraz klimatory. Coraz więcej klientów decyduje się również na zakup klimatyzatorów stacjonarnych, traktując je jako inwestycję w komfort na kolejne lata.

Fala upałów wpłynęła również na sprzedaż urządzeń, które pomagają przygotować chłodne napoje i przekąski.

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"W czasie upałów rośnie zainteresowanie także urządzeniami, które pomagają przygotować chłodne napoje i desery. Klienci chętniej kupują kostkarki do lodu, saturatory do przygotowywania wody gazowanej oraz maszynki do domowych lodów. Wysokie temperatury sprawiają również, że większą popularnością cieszą się przenośne lodówki turystyczne i bidony termiczne"

Podobnie jest w Media Markt

Podobne wnioski płyną z danych Media Markt. Sieć informuje, że największy skok zainteresowania nastąpił dopiero po przekroczeniu granicy 30 st. C. Zakupy, które wcześniej miały charakter planowany, błyskawicznie zamieniły się w decyzje podejmowane pod wpływem nagłej potrzeby. Jak przekazała firma, w ciągu kilku dni wyprzedano praktycznie cały zapas tradycyjnych wentylatorów, a kolejne dostawy znikały z półek niemal natychmiast po pojawieniu się w sklepach.

Największym zainteresowaniem wśród urządzeń chłodzących w Media Markt cieszą się klimatyzatory przenośne, wentylatory podłogowe i biurkowe oraz klimatory. Przedstawiciele sklepu zwrócili uwagę na wyraźny wzrost popularności wentylatorów kolumnowych i bezłopatkowych, które w tym sezonie należą do najczęściej wybieranych konstrukcji. Coraz więcej klientów decyduje się również na zakup klimatyzatorów stacjonarnych, traktując je jako rozwiązanie na kolejne sezony.

Również w Media Markt na pniu sprzedawały się inne sprzęty umilające upały takie jak kostkarki do lodu czy urządzenia do domowego przygotowania lodów - ale i zaskoczenie, urządzenia do filtrowania wody. W ostatnich dniach klienci sieci sklepów częściej niż zwykle zaopatrywali się w dzbanki, butelki i karafki z filtrami oraz systemy montowane na kranie.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.