Wentylator kolumnowy - polecane modele. Które warto kupić, a które omijać szerokim łukiem?

Polskie lato potrafi dać w kość. Nie mamy tu co prawda madryckiego upału przez cztery miesiące w roku, ale kilka fal gorąca z temperaturami dobijającymi do 35-38°C wystarczy, żeby każde mieszkanie bez klimatyzacji zamieniło się w saunę. I właśnie wtedy większość z nas szuka jakiegoś rozwiązania w panice - a wtedy sklepy mają puste półki, a ceny rosną jak na drożdżach. Lepiej działać z wyprzedzeniem. Jeśli myślisz o wentylatorze kolumnowym to ten poradnik jest dla ciebie - wyjaśnimy czym właściwie jest to urządzenie, jak je wybrać i które modele naprawdę warto kupić.

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Co to właściwie jest wentylator kolumnowy?

Wentylator kolumnowy

Zacznijmy od podstaw, bo wciąż wielu ludzi myli różne typy urządzeń chłodzących. Wentylator kolumnowy, zwany też wieżowym, to smukłe, pionowe urządzenie o wysokości zwykle od 80 do 120 cm, które swoją sylwetką bardziej przypomina kolumnę głośnikową niż tradycyjny wiatrak. Różnica względem klasycznego wentylatora ze śmigłem jest fundamentalna: zamiast pojedynczych szeroko rozstawionych łopatek wentylator kolumnowy ma wewnątrz pionowy układ wirników, często ułożonych jeden pod drugim. Kiedy urządzenie pracuje to powietrze jest zasysane przez otwory z boku obudowy, przepychane przez wirniki i wypychane przez pionowe szczeliny z przodu. Efekt? Szeroka, równomierna ściana powietrza, która sięga od podłogi do górnej krawędzi kolumny – a nie jeden mocny, skupiony strumień skierowany w jeden punkt, jak w klasycznym wiatraku.

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Ma to kilka praktycznych konsekwencji. Po pierwsze, wentylator kolumnowy chłodzi bardziej równomiernie - nie "wieje" na jedną osobę siedzącą prosto przed nim, ale rozprowadza powietrze po większej przestrzeni. Po drugie, dzięki smukłej konstrukcji zajmuje znacznie mniej miejsca niż wiatrak na statywie, co w polskim mieszkaniu - często niezbyt dużym - ma niebagatelne znaczenie. Po trzecie, zdecydowana większość tych urządzeń wygląda po prostu ładniej niż tradycyjny wiatrak, co w salonie czy sypialni może być ważnym argumentem.

Jak wentylator kolumnowy różni się od cyrkulatora?

Wentylator kolumnowy

Tu jest pułapka, w którą wpadają nawet technologicznie obeznani kupujący. Wentylator kolumnowy i cyrkulator powietrza to dwa różne typy urządzeń, mimo że oba "robią wiatr". Wentylator - w tym kolumnowy - chłodzi powietrze miejscowo, w swoim otoczeniu, tworząc przepływ w jednym kierunku. Cyrkulator z kolei wprawia powietrze w ruch obiegowy w całym pomieszczeniu, wyrównując temperaturę w każdym jego zakątku. Cyrkulatory są zwykle cięższe, bardziej masywne, często metalowe i droższe - ale za to mają większy zasięg rzeczywistego działania. Jeśli masz duże, otwarte pomieszczenie i klimatyzację to cyrkulator świetnie rozproszy zimne powietrze z klimy po całym pokoju. Jeśli siedzisz sam przy biurku albo chcesz poczuć bryzę wieczorem w sypialni - wentylator kolumnowy zrobi robotę lepiej i taniej.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Zanim przejdziemy do konkretnych rekomendacji to kilka słów o parametrach, które naprawdę mają znaczenie. Bo w tej kategorii produktów marketingowy bełkot jest wyjątkowo gęsty.

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Decybele - kluczowy parametr, który łatwo zbagatelizować

To absolutna pierwsza rzecz, na którą należy patrzeć - zwłaszcza jeśli szukasz czegoś do sypialni. Wentylatory kolumnowe pracują zazwyczaj w zakresie od 38 do 58 dB w zależności od modelu i ustawionej prędkości. Problem polega na tym, że producenci chętnie podają tylko najniższy wynik, osiągany na minimalnych obrotach, a on bywa absolutnie nijak powiązany z tym, jak urządzenie zachowuje się na wyższych biegach. Dla nocnego użytkowania szukaj modeli, które w trybie nocnym schodzą do 35-40 dB - powyżej tej granicy możesz mieć problem z zasypianiem, bo 50 dB w cichym pokoju przypomina pracującą zmywarkę. Jako punkt odniesienia: szept to około 30 dB, normalna rozmowa to 60 dB, a odkurzacz bębni już na poziomie 70-80 dB.

Wydajność w m³/h, nie Waty

Drugi mit do obalenia: moc w watach to nie wyznacznik siły chłodzenia. Wentylator o mocy 45 W może hałasować jak traktor i słabo mieszać powietrze, a model o mocy 25 W może być cichszy i efektywniejszy dzięki lepiej zaprojektowanym łopatkom i silnikowi DC. Realnym wyznacznikiem wydajności jest przepływ powietrza wyrażony w metrach sześciennych na godzinę (m³/godz.). Do niewielkiego pokoju (15-20 m²) wystarczy przepływ rzędu 500-800 m³/godz., do salonu o powierzchni powyżej 25-30 m² warto szukać urządzeń powyżej 1000 m³/godz. Wartości powyżej 2000 m³/godz., które oferują niektóre modele Philipsa, to poziom klasy premium - faktycznie czuć różnicę.

Oscylacja i zakres obrotu

Wentylator kolumnowy

Funkcja oscylacji, czyli automatyczne wahanie wentylatora w lewo i w prawo, to nie fanaberia - to realne zwiększenie efektywności chłodzenia w pomieszczeniu z więcej niż jedną osobą. Kąty oscylacji w popularnych modelach wahają się od 60° do nawet 150°. Warto zwrócić uwagę, czy oscylacja jest płynna (obroty w zakresie od 0° do maksimum), czy tylko "przeskakuje" między kilkoma ustawionymi pozycjami - ta pierwsza opcja jest zdecydowanie wygodniejsza.

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Dodatkowe bajery - timer, pilot, sterowanie aplikacją

Timer jest praktycznie standardem nawet w niedrogich modelach i naprawdę warto z niego korzystać - włączasz wentylator wieczorem, ustawiasz wyłączenie za dwie godziny i zasypiasz w chłodzie bez ryzyka, że rano będziesz szczękać zębami. Pilot zdalnego sterowania to komfort, który doceniasz pierwszego razu, gdy leżysz na kanapie i nie chce ci się wstawać. Sterowanie przez aplikację mobilną - przydatne u osób, które mają rozbudowane smart home, dla innych to zbędny bajer wymagający zakładania kolejnego konta u producenta.

Polecane modele - nasze wybory

Poniżej pięć modeli, które uważamy za najlepsze opcje w 2026 r. dla polskiego klienta. Dobieraliśmy je z myślą o różnych budżetach i potrzebach.

Xiaomi Smart Tower Fan 2 - najlepszy stosunek jakości do ceny

Xiaomi Smart Tower Fan 2

Zacznijmy od modelu, który w naszej redakcji budzi największy entuzjazm, a przy tym kosztuje rozsądne pieniądze. Xiaomi Smart Tower Fan 2 jest dostępny w Polsce w cenie około 350-450 zł w zależności od sprzedawcy. Za te pieniądze dostajesz naprawdę imponujące parametry: maksymalny przepływ powietrza wynosi 494 m³/godz., a prędkość nadmuchu sięga 5,6 m/s - o 30 proc. więcej niż w poprzednim modelu tej samej marki. To, co naprawdę wyróżnia ten wentylator, to poziom hałasu: w trybie pierwszym (nocnym) spada do zaledwie 28,7 dB. Dla porównania - to niemal tak cicho jak biblioteka.

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Sercem urządzenia jest silnik falownikowy DC, który pozwala na bardzo precyzyjną regulację obrotów - aż 100 poziomów prędkości dostępnych z poziomu aplikacji Xiaomi Home. Oscylacja sięga 150°, co sprawia, że wentylator skutecznie chłodzi nawet duże przestrzenie. Zużycie energii jest przy tym wręcz śmieszne: producent deklaruje, że całe letnie chłodzenie kosztuje zaledwie 1 kWh, bo nominalny pobór mocy w trybie pierwszym to tylko 1,5 W. Nawet przy ciągłej pracy na wyższych biegach łączna moc to 24 W - mniej niż stara żarówka.

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Zarzuty? Są. Integracja z Xiaomi Home jest świetna, jeśli masz już inne urządzenia tej marki, ale jeśli jedynym gadżetem smart w twoim domu jest ten wentylator to zakładanie osobnej aplikacji może bawić mniej. To nie jest wentylator do salonu, gdzie ma zwracać uwagę designem - ale jako urządzenie do sypialni lub gabinetu jest trudny do pobicia w tej cenie.

Philips CX5535/11 - solidna klasyka z silnym podmuchem

Philips CX5535/11

Philips Series 5000 to model, który pojawia się w niemal każdym szanującym się rankingu - i nie bez powodu. Kosztuje około 400-480 zł, czyli podobnie co Xiaomi, ale oferuje zupełnie inny charakter pracy. Największym atutem jest tu przepływ powietrza na poziomie 2230 m³/godz. przy poborze 40 W - to liczba z innej ligi niż niedrogie modele i naprawdę czuć ją w praktyce. Jeśli masz większy salon i naprawdę potrzebujesz "przewietrzenia" przestrzeni, a nie delikatnej bryzy, CX5535/11 zrobi to lepiej niż Xiaomi.

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Wentylator oferuje trzy tryby pracy (normalny, naturalny i cichy) oraz oscylację o kącie 60°, a do zestawu dołączony jest pilot zdalnego sterowania. Ciekawostką jest wbudowany dyfuzor do olejków eterycznych - możliwość aromaterapii. Jedni to uwielbiają, inni traktują jako rozwiązanie szukające problemu. Timer pracuje w zakresie do 7 godz. Wysokość konstrukcji to 105 cm, co sprawia, że sprzęt jest naprawdę pokaźny.

Słabość tego modelu to głośność na wyższych biegach - i co ważne, producent nie podaje konkretnej wartości dB w trybie nocnym tak transparentnie jak Xiaomi. Jeśli zamierzasz stawiać go w sypialni i używać przez całą noc to warto przed zakupem przeczytać opinie użytkowników odnoszące się do konkretnego zachowania na pierwszej prędkości. Jak jednak wyjdzie nam porównanie: duże pomieszczenie, salon, dzień - Philips CX5535 wygrywa.

Philips CX7550 - topowa opcja dla wymagających

Philips CX7550

Jeśli CX5535 to solidny klasy średniej zawodnik to CX7550 to jego starszy brat w drogim garniturze. Kosztuje około 700-720 zł - więc istotnie drożej, ale tym razem różnica ma uzasadnienie techniczne. Przepływ powietrza rośnie do 2440 m³/godz. przy maksymalnej prędkości powietrza 8,4 m/s, a poziom hałasu dzięki technologii SilentWings i silnikowi DC spada do zaledwie 22 dB na najniższym biegu. To jest jeden z najcichszych wentylatorów kolumnowych dostępnych na polskim rynku w tej klasie cenowej.

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Do zestawu dochodzi aplikacja Air+ do sterowania przez telefon, wyświetlacz temperatury, pilot i - podobnie jak w niższym modelu - dyfuzor aromaterapii. Moc maksymalna to 30 W, co przy wynikach chłodzenia klasy premium jest naprawdę świetnym wynikiem energetycznym. CX7550 to wybór dla kogoś, kto chce mieć po prostu najlepszy wentylator kolumnowy bez sięgania po Dysona - i nie chce rezygnować z ciszy nocą. Jak mam być szczery: przy tej cenie to już trochę "dlaczego nie klimatyzacja?" - ale jeśli klimatyzacja odpada z jakichkolwiek powodów (wynajem, koszty montażu, przepisy w bloku), to CX7550 jest poważną alternatywą.

Blaupunkt AFT801 – dobra opcja dla oszczędnych, którzy chcą czegoś więcej

Blaupunkt AFT801

Blaupunkt AFT801 w cenie około 380-480 zł to nie jest urządzenie bez wad, ale ma unikalne cechy, których nie ma ani Xiaomi, ani Philips w niższym modelu. Chodzi konkretnie o regulację kąta nachylenia: możesz skierować strumień powietrza ku górze, co z jednej strony poprawia cyrkulację w całym pomieszczeniu, a z drugiej - eliminuje irytujący bezpośredni podmuch na osoby siedzące blisko urządzenia.

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Oscylacja sięga 110°, pobór mocy wynosi 45 W, a urządzenie pracuje z głośnością 40 dB na pierwszym biegu - dobry wynik. Na uwagę zasługuje też wyświetlacz LED z czujnikiem temperatury (wiesz ile stopni jest w pokoju bez wychodzenia do innego pomieszczenia) oraz timer i pilot zdalnego sterowania. Cztery tryby pracy - normalny, naturalny, nocny i dzieci - pokrywają większość scenariuszy użytkowania. Zarzutem może być brak integracji z jakimkolwiek systemem smart home, ale dla ludzi niezainteresowanych aplikacjami to po prostu wentylator, który działa bez zbędnych komplikacji.

Stadler Form Peter 2 - premium bez Dysona

Stadler Form Peter 2

Na koniec coś dla tych, którzy traktują wyposażenie mieszkania poważnie i nie chcą stawiać plastikowego urządzenia w widocznym miejscu. Stadler Form to szwajcarska marka projektująca sprzęt AGD z myślą o estetyce, i Peter 2 jest tego najlepszym dowodem. Kosztuje około 700-800 zł - drogo jak na wentylator.

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Parametry? 6 prędkości, pilot, timer do 7 godz., oscylacja do 90°, moc 30 W. Poziom hałasu na najwyższych biegach wynosi do 56 dB - co nie jest szczególnie imponujące. Na najniższym biegu praca jest jednak wyraźnie cicha i przyjemna. Peter 2 nie jest rekordzistą jeśli chodzi o przepływ powietrza ani nie ma 100 poziomów prędkości sterowanych aplikacją. To urządzenie kupuje się głównie za projekt i jakość wykonania, które są o kilka poziomów powyżej masowej produkcji.

A co z Dysonem?

Dyson AM07

Nie mogliśmy pominąć tematu. Dyson AM07 to urządzenie, które pojawia się w każdej rozmowie o wentylatorach kolumnowych jako symbol luksusu i innowacji. Bezłopatkowa technologia Air Multiplier to faktycznie eleganckie rozwiązanie inżynierskie: powietrze jest zasysane przez otwory w podstawie, wzmacniane i wypuszczane przez pierścieniową szczelinę w górnej "obręczy", co daje ciągły, nieprzerwany strumień powietrza bez charakterystycznych "pulsacji" tradycyjnych wentylatorów. Brak łopatek oznacza też, że urządzenie jest bezpieczne dla dzieci i łatwe do wyczyszczenia.

Problem jest jeden, ale istotny: cena. Dyson AM07 kosztuje w Polsce około 1300-1500 zł. Za tę samą kwotę możesz kupić dwa Philipsy CX7550 albo prawie trzy Xiaomi Smart Tower Fan 2. Czy Dyson jest dwa razy lepszy od Philipsa CX7550? Szczerze? Nie. Jest ładniejszy, ma lepszy feel podczas użytkowania i bezspornie robi wrażenie. Ale pod kątem samej wydajności chłodzenia - urządzenia Philipsa i Xiaomi bronią się znakomicie. Jeśli masz budżet i po prostu chcesz Dysona, bo podoba ci się design - rozumiem. Ale jeśli chcesz kupić najlepszy wentylator za pieniądze to Dyson nie jest obowiązkowy.

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Kilka słów na koniec

Polskie lato nie czeka. Zakupy wentylatora kolumnowego w środku fali gorąca to przepis na przepłacenie i kupienie czegokolwiek, co akurat zostało na półce. Jeśli ktoś w redakcji miałby dziś wybierać: do sypialni bez zastanowienia wzięlibyśmy Xiaomi Smart Tower Fan 2 za jego niezwykłą ciszę na niskich biegach i energooszczędność. Do salonu z myślą o sensownym chłodzeniu większej przestrzeni - Philips CX5535/11, który daje niesamowity przepływ powietrza za rozsądne pieniądze. Mamy wymagania estetyczne i budżet to dopuszcza? Stadler Form Peter 2 albo Philips CX7550. Blaupunkt AFT801 jest z kolei sensownym wyborem dla tych, którzy cenią regulację nachylenia i nie chcą wydawać fortuny. Każdy z tych modeli jest dostępny w Polsce w normalnej dystrybucji i przy każdym możesz liczyć na normalną, dwuletnią gwarancję.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.