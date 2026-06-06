Posprzątają mieszkanie za darmo. Zapłacisz swoją prywatnością

Za oceanem trwa wielka pogoń za nowymi źródłami danych do treningu sztucznej inteligencji. W jej efekcie można nie tylko dorobić sobie poprzez przyczepienie do siebie kamer i rejestrowanie przebiegu dnia, ale od dziś także zgarnąć darmowe sprzątanie mieszkania.



I jak to zwykle w takich przypadkach bywa: gdy coś jest za darmo to znaczy, że ty jesteś źródłem danych. Bo osoba sprzątająca nagra każdą sekundę swojej pracy, by później z nagrania mogły uczyć się roboty.

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Nowa oferta wymiany: ty dostajesz czysty dom, oni dostają kilka gigabajtów soczystych danych dla AI

Taką ofertę przedstawił mieszkańcom Nowego Jorku startup Shift rozwijany przez niemiecką firmę MicroAGI. Firma proponuje prostą wymianę: klient otrzymuje bezpłatne sprzątanie mieszkania, a przedsiębiorstwo zyskuje nagranie dokumentujące cały przebieg pracy.

Pomysł działa na prostych zasadach. Użytkownik umawia wizytę, do mieszkania przychodzi osoba sprzątająca wyposażona w kamerę zamocowaną na specjalnym nakryciu głowy, wykonuje zlecone zadania i wychodzi. Właściciel mieszkania nie płaci za usługę. Zapłatą dosłownie staje się nagranie pokazujące sposób wykonywania codziennych obowiązków. Bowiem materiał ma później posłużyć do szkolenia modeli AI i systemów rozwijanych z myślą o robotach domowych.

MicroAGI przekonuje, że właśnie takich danych najbardziej brakuje dziś branży robotyki, próbującej stworzyć idealną robo-gosposię, której naoglądaliśmy się w kreskówce Jetsonowie. By to osiągnąć potrzebne są nagrania każdej możliwej czynności wykonywanej w domu - odkurzania, mycia naczyń, ścierania kurzu, układania rzeczy w szafkach czy porządkowania domowej przestrzeni.

Na stronie Shift użytkownicy mogą wybrać szeroki zakres prac. Poza standardowym sprzątaniem całego mieszkania firma oferuje również organizację poszczególnych miejsc w domu oraz prace o precyzyjnie określonym zakresie - takie jak "zbieranie zabawek", "czyszczenie kuchenki" czy "ścielenie łóżka".

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Firma zapewnia, że wszystkie nagrania przechodzą proces anonimizacji. Według informacji opublikowanych na stronie startupu, automatycznie rozmywane mają być twarze, imiona oraz inne elementy pozwalające zidentyfikować mieszkańców. Ukrywane mają być również dane widoczne na ekranach urządzeń, dokumentach, kartach i telefonach.

Shift zapowiada, że sprzątanie mieszkań ma być dopiero początkiem. MicroAGI chce rozwijać kolejne usługi oparte na tym samym modelu, obejmujące między innymi naprawy domowe, pomoc techniczną i codzienne zlecenia realizowane w domach klientów. Wszystko po to, by pozyskiwać kolejne dane potrzebne do trenowania sztucznej inteligencji działającej poza ekranem komputera.

Na razie usługa dostępna jest w Nowym Jorku. Założyciel firmy Bercan Kilic zapowiedział już jednak uruchomienie Shift także w Londynie, Monachium i Zurychu.

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Zdjęcie główne: B&M Stores

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