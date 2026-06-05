Ukraina buduje własnego Patriota. "Pierwszy krok w stronę niezależności"

Jeszcze do niedawna projekt wyglądał po prostu jak bardzo ambitna deklaracja ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Fire Point zapowiadał stworzenie tańszego systemu przeciwbalistycznego, który mógłby uzupełnić możliwości zachodnich rozwiązań najwyższej klasy. Teraz projekt zrobił pierwszy konkretny krok naprzód. Firma przeprowadziła kontrolowany, manewrujący lot rakiety FP-7.X.

To bardzo ważna zmiana w statusie projektu. W obronności zapowiedzi są tanie, testy są już znacznie poważniejsze. Sam lot nie oznacza jeszcze, że Ukraina ma gotowy odpowiednik Patriota. Nie oznacza nawet, że system Freyja jest blisko pełnej gotowości bojowej. Pokazuje jednak, że Fire Point przeszedł od prezentacji koncepcji do sprawdzania jednego z jej kluczowych elementów.

REKLAMA

FP-7.X ma być wariantem przechwytującym pocisku FP-7. Oznacza to próbę wykorzystania rozwijanej ukraińskiej technologii rakietowej nie tylko do rażenia celów naziemnych, lecz także do budowy efektora obrony powietrznej. Efektor to pocisk, który ma fizycznie zniszczyć nadlatujący cel albo doprowadzić do jego neutralizacji w końcowej fazie lotu.

Najważniejsze jest jednak to, że Freyja nie ma być kolejną rakietą do strącania dronów. Ukraińcy celują wyżej, bo w segment przechwytywania pocisków balistycznych.

REKLAMA

Ukraina naprawdę bardzo potrzebuje własnej tarczy

Rosja regularnie uderza w Ukrainę pociskami balistycznymi i aerobalistycznymi. To jedne z najtrudniejszych celów dla obrony powietrznej, bo lecą bardzo szybko, mają krótki czas dolotu i zostawiają obrońcy niewielkie okno na reakcję. Klasyczne zestawy przeciwlotnicze, świetne przeciw samolotom, śmigłowcom czy części pocisków manewrujących, często nie wystarczają.

REKLAMA

Właśnie dlatego Patriot stał się dla Ukrainy systemem wręcz strategicznym. To nie jest zwykła bateria przeciwlotnicza, tylko jeden z nielicznych zachodnich systemów, które naprawdę dają szansę zwalczania części rosyjskich pocisków balistycznych. Problem polega na tym, że Patriotów jest mało, rakiety przechwytujące są drogie, a zapotrzebowanie rośnie szybciej, niż produkcja.

Ukraina od miesięcy sygnalizuje niedobór efektorów. Oznacza to więc niezwykle brutalny wybór: czym bronić Kijowa, czym osłaniać energetykę, czym zabezpieczać zakłady przemysłowe, a co zostawić bez parasola. Każdy rosyjski duży atak rakietowo-dronowy zużywa zapasy, których nie da się szybko odtworzyć.

REKLAMA

Właśnie dlatego pojawił się projekt Freyja. Ukraina nie stworzy w kilka miesięcy systemu dorównującego Patriotowi, który rozwijano przez dziesięciolecia. Może jednak zbudować własne rozwiązanie – tańsze, łatwiejsze do produkcji i mniej zależne od zagranicznych dostaw, które wzmocni jej obronę przed pociskami balistycznymi.

Własny Patriot to skrót myślowy. Prawda jest zdecydowanie ciekawsza

Nazywanie Freyi ukraińskim Patriotem jest chwytliwe, ale technicznie jednak dosyć nieprecyzyjne. Patriot to cały ekosystem: radary, stanowiska dowodzenia, wyrzutnie, oprogramowanie, łączność, procedury, integracja z większą siecią obrony powietrznej i różne typy rakiet przechwytujących. Nie da się go sprowadzić do samego pocisku.

Freyja ma być raczej ukraińską próbą wejścia do tej samej kategorii zdolności: zwalczania pocisków balistycznych. To ogromna różnica. Można zbudować rakietę, która lata szybko i manewruje. Znacznie trudniej stworzyć system, który wykryje pocisk balistyczny odpowiednio wcześnie, wyliczy trajektorię, przekaże dane, odpali efektor we właściwym momencie i doprowadzi do przechwycenia celu poruszającego się z bardzo dużą prędkością.

REKLAMA

Najtrudniejszą częścią projektu nie musi być sama rakieta FP-7.X. Równie ważne, a być może ważniejsze, będą radary, system kierowania ogniem, naprowadzanie pocisku oraz integracja wszystkich elementów w jeden układ. To właśnie na tym wykłada się wiele ambitnych projektów obrony powietrznej. Rakieta może wyglądać efektownie na nagraniu z frontu, ale bez oczu i mózgu pozostaje tylko szybkim obiektem.

Ukraina najwyraźniej bardzo dobrze rozumie ten problem, bo Fire Point już teraz prowadzi rozmowy z europejskimi partnerami. Nie chodzi więc wyłącznie o budowę ukraińskiej rakiety, lecz o złożenie systemu, w którym rodzime doświadczenie wojenne zostanie połączone z brakującymi technologiami z Zachodu.

REKLAMA

FP-7.X ma być pierwszym klockiem większej układanki

Udany test FP-7.X jest bardzo istotny, bo pokazuje, że Fire Point pracuje nad pociskiem zdolnym do kontrolowanego, manewrującego lotu. W przypadku przechwytywacza to absolutnie podstawowa cecha. Pocisk nie może lecieć po z góry wyznaczonej trajektorii balistycznej do punktu na mapie. Musi reagować na dane, korygować trajektorię i spotkać się z celem w bardzo wąskim oknie czasu.

REKLAMA

W obronie przeciwbalistycznej liczą się dosłownie sekundy. Nadlatujący pocisk nie daje obrońcy komfortu długiego śledzenia. System musi działać automatycznie, szybko i z minimalnym marginesem błędu. Jeśli radar wykryje cel zbyt późno albo algorytm błędnie przewidzi jego tor, nawet dobra rakieta nie pomoże.

Przeczytaj także:

Właśnie dlatego FP-7.X należy raczej traktować jako pierwszy klocek, nie jako cały produkt. Jeżeli pocisk rzeczywiście ma być bazą przyszłego efektora, kolejne etapy będą znacznie trudniejsze: testy naprowadzania, próby z celami imitującymi pociski balistyczne, integracja z radarami, praca w środowisku zakłóceń i wreszcie realne przechwycenia. Dopiero wtedy będzie można mówić o przełomie. Na razie można mówić o pierwszym konkretnym kroku w stronę niezależności. Ukraina chce samodzielnie wejść w obszar, w którym do tej pory była niemal całkowicie zależna od swoich sojuszników.

REKLAMA

* Grafika wprowadzająca została wygenerowana przez AI

REKLAMA

Marcin Kusz 05.06.2026 15:17

REKLAMA