Czarnobyl znowu straszy. Amerykanie płacą za błędy Rosji

Arka, oficjalnie Nowy Bezpieczny Sarkofag, jest jedną z najważniejszych konstrukcji ochronnych w historii energetyki jądrowej. Nie powstała po to, by po prostu przykryć miejsce katastrofy. Jej zadanie to odizolować zniszczony 4 blok elektrowni jądrowej w Czarnobylu, zabezpieczyć stary, prowizoryczny sarkofag zbudowany po awarii w 1986 r. i stworzyć warunki do stopniowego demontażu najbardziej niebezpiecznych elementów.

Stary sarkofag budowano w dużym pośpiechu, w ekstremalnych warunkach radiacyjnych i pod presją czasu. Miał zatrzymać najgorsze skutki katastrofy, ale nigdy nie był konstrukcją zaprojektowaną na komfortowe dekady spokoju. Z czasem zaczął się starzeć, korodować i wymagać dodatkowej osłony. Właśnie dlatego międzynarodowa społeczność sfinansowała gigantyczną stalową konstrukcję, którą nasunięto nad zniszczony reaktor.

Nowy Bezpieczny Sarkofag miał działać przez ok. 100 lat. To nie znaczy oczywiście, że problem Czarnobyla zniknął. Arka miała po prostu kupić czas: ograniczyć ryzyko uwolnienia materiałów promieniotwórczych, chronić przed deszczem, śniegiem i wiatrem, kontrolować warunki wewnątrz oraz umożliwić przyszłe prace rozbiórkowe i zabezpieczające. Nie jest więc symbolem końca problemu. Jest narzędziem zarządzania problemem, którego nie da się usunąć jednym ruchem.

W lutym 2025 r. rosyjski dron uderzył w Arkę. Sam atak nie doprowadził na szczęście do natychmiastowego wzrostu poziomu promieniowania i nie spowodował ofiar, ale uszkodził konstrukcję, której funkcja polega właśnie na długotrwałym utrzymaniu kontroli nad ruinami reaktora. USA wykładają teraz 100 mln dolarów na naprawę Arki, ale to dopiero część rachunku.

USA płacą, bo Czarnobyl nie jest tylko ukraińskim problemem

Rosja prowadzi wojnę, rosyjski dron uszkadza konstrukcję ochronną w Czarnobylu, a rachunek zaczynają pokrywać Stany Zjednoczone i partnerzy z G7. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli problem dotyczy potencjalnego uwolnienia materiałów promieniotwórczych w Europie, nie da się go zamknąć w granicach jednego państwa.

Czarnobyl już raz pokazał, że skutki awarii jądrowej nie zatrzymują się na granicy administracyjnej. Po katastrofie z 1986 r. radioaktywna chmura dotarła nad wiele części Europy, w tym nad Skandynawię, Europę Środkową i południe kontynentu. Dzisiejsza sytuacja jest inna, bo nie mówimy o pracującym reaktorze, lecz o zniszczonym bloku zamkniętym pod osłoną. Nie zmienia to jednak faktu, że ryzyko jądrowe jest międzynarodowe.

Amerykańskie pieniądze są więc nie tylko wsparciem dla Ukrainy. Są inwestycją w bezpieczeństwo szerszego regionu. Przez 3 dekady to właśnie międzynarodowe finansowanie pozwalało ograniczać dziedzictwo Czarnobyla. Arka nie była projektem wyłącznie ukraińskim. Powstała dzięki pieniądzom wielu państw, zarządzanym w ramach międzynarodowych mechanizmów. Teraz ta sama konstrukcja wymaga kolejnego wspólnego wysiłku.

Wojna wróciła tam, gdzie miało już być tylko zarządzanie ryzykiem

Czarnobyl od lat nie produkuje energii, ale nigdy nie przestał być miejscem strategicznie wrażliwym. Po rosyjskiej inwazji w 2022 r. elektrownia została zajęta przez wojska rosyjskie już pierwszego dnia pełnoskalowej wojny. Okupacja trwała do końca marca 2022 r. i sama w sobie była sygnałem, że nawet nieczynny obiekt jądrowy może stać się elementem wojskowej presji.

Rosyjskie oddziały przemieszczały się wtedy przez strefę wykluczenia, w tym obszary silnie skażone, takie jak Czerwony Las. Dla świata był to jeden z pierwszych dowodów, że wojna na Ukrainie będzie toczyć się także w cieniu infrastruktury jądrowej. Później jeszcze większym symbolem tego zagrożenia stała się Zaporoska Elektrownia Jądrowa, okupowana i wykorzystywana jako polityczno-wojskowy punkt nacisku.

Przeczytaj także:

Amerykańskie 100 mln dolarów może i brzmi imponująco, lecz to dopiero początek. Jeśli całkowite koszty naprawy wyniosą ok. 500 mln euro, potrzebne będą dalsze zobowiązania partnerów europejskich i państw G7. USA chcą pokryć znaczną część rachunku, ale jednocześnie wzywają innych do dołożenia pieniędzy.

Marcin Kusz 01.05.2026 09:45

