To jest przyszłość gamingu. W Polsce debiutuje nowy monitor OLED od LG

Jak informuje LG, na nasz rynek właśnie został wprowadzony nowy monitor dla graczy z serii UltraGear. Model 27GR95QE co prawda jest już dostępny globalnie od jakiegoś czasu, lecz dopiero teraz wszedł do Polski. To 26,5-calowy monitor z matrycą OLED, która charakteryzuje się naprawdę świetną specyfikacją - rozdzielczość WQHD (2560 × 1440 pikseli), odświeżanie 240 Hz, czas reakcji 0,03 ms GTG oraz 98,5% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3.