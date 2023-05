Superlekkie laptopy LG gram 2023 mają świetne ulepszenia, w tym ekrany OLED - przegląd

Przejście na OLED to pożądany, naturalny krok dla takiej serii jak LG gram. Ta jest utożsamiana z urządzeniami wyższej jakości, z kolei matryce OLED trafiają wyłącznie do najlepszych laptopów i monitorów. Dzięki takim ekranom rewelacyjnie będą wyglądać zwłaszcza zdjęcia, filmy i seriale oraz starsze, klimatyczne gry wideo. Oczywiście, że mam na myśli Heroes of Might and Magic 3.