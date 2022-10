Wyśpij się w końcu porządnie. Sprawdź, jak wygląda naprawdę dobry materac

Słowo „hybryda” jest w ostatnich czasach modne przede wszystkim w branży motoryzacyjnej, ale łączenie cech różnych elementów robi karierę wszędzie – także w tak ważnej dziedzinie, jaką jest produkcja materacy.



Technologia Octaspring® (opatentowana przez Dormeo – żaden inny producent niepowiązany z tą firmą nie ma jej w swoim portfolio) to właśnie hybryda – czyli połączenie – pianki i sprężyny. Łączy zalety obydwu rozwiązań, a przy tym niweluje ich wady. Jak to działa? Czy mówimy tu o materacu sprężynowym czy piankowym? Tak naprawdę to o jednym i drugim.



W Octaspring® specjalnie nacinana pianka jest formowana w sprężynę. To oznacza, że – w uproszczeniu – sprężyny są tu zrobione z pianki. Trudno więc odpowiedzieć na pytanie, czy to bardziej materac sprężynowy czy piankowy, ale jedno jest pewne – leży się na nim świetnie.



Sprężyny z pianki mają budowę inspirowaną plastrem miodu. Powstały po wieloletnich pracach zespołu inżynierów, a za wynalazcę uznawany jest Willy Poppe. Zaczęło się od stworzenia wkładu do poduszek – i wtedy ktoś wpadł na pomysł, by udoskonalić pomysł na tyle, by skonstruować w ten sposób materac. Udało się.