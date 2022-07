Jak sieci neuronowe dogadują się z ludzkimi emocjami?

W skrócie: mamy rok 2016, programiści z firmy DeepMind oddani są idei stworzenia programu, który potrafiłby pokonać w grze w Go utytułowanego mistrza z Korei Południowej, Lee Sedola. W Go nie ma on sobie równych. Po jednej stronie mamy więc zapalonych programistów, spędzających długie godziny na trenowaniu programu. To nie jest dla nich tylko zwykła praca. To misja, wielka idea, pasja.