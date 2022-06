Planują zatrudnić 120 specjalistów IT w 48 godzin. Inetum rozpoczyna akcję Job XP’ 48H

Dzięki ciągłemu wzrostowi, od ponad 10 lat Grupa Inetum postrzega włączanie nowych talentów i specjalistów IT do organizacji jako jeden z filarów jej rozwoju i realizacji planu strategicznego, który pozwala zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw w zakresie osiągnięcia korzyści z wykorzystania technologii cyfrowej (positive digital flow). Celem podejścia lokalnego Inetum jest lepsze uchwycenie wyzwań coraz bardziej zglobalizowanego i wciąż zmieniającego się otoczenia. Oznacza to konieczność posiadania kompetencji we wszystkich dziedzinach i zawodach cyfrowych, w tym także tych, które dopiero powstają.