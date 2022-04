Czy państwa muszą mieć reprezentacje w grach i czy polski e-sport stanął w miejscu? Na OKSE padły ważne odpowiedzi

Wyzwania związane z organizacją rozgrywek drużyn krajowych zakreślono podczas panelu pod tytułem Stypendium za granie w gry. Jakub Kosowski - wiceprezes ds. finansowych w AZS - sygnalizuje potrzebę zmian na poziome ustawowym. W dzisiejszej rzeczywistości prawnej najlepsi młodzi gracze ze struktur akademickich muszą walczyć o środki tej samej puli stypendialnej co młodzi naukowcy, tradycyjni sportowcy czy artyści. Kosowski postuluje o podział publicznych środków na osobne pule, co ułatwi obiecującym esportowcom walkę o środki. Z kolei świetnie rokujący gracz struktur akademickich to już solidny kandydat do drużyny narodowej.