Ten robot sprząta plaże z niedopałków fajek. Poproszę takiego nad polskie morze

BeachBot posprząta plaże z niedopałków.

Drugi z elementów to oczywiście sztuczna inteligencja, wszak taki robot sprzątający musi potrafić rozpoznać papierosa nim go posprząta, co w otoczeniu piachu i innych śmieci wcale nie jest takie proste. Niderlandzki startup próbował nauczyć swój łazik rozpoznawać niedopałki poprzez współpracę z Uniwersytetem Technologii w Delft, ale to nie wystarczyło. Co więc zrobili twórcy z TechTics? Sięgnęli po narzędzie z Microsoft Garage o nazwie Microsoft Trove. To narzędzie, które łączy programistów z fotografami z całego świata. Programiści określają, jakich zdjęć potrzebują do nauki swoich algorytmów, a fotografowie dostarczają zdjęcia. W przypadku Projektu BB TechTics potrzebuje ponad 2000 zdjęć, aby udoskonalić BeachBota i jego cyfrowych pomagierów. Jak dotąd pozyskali już 200 zdjęć, płacąc za każde z nich 25 centów. Tak zresztą zbudowany jest Trove – nie ma być to pozyskiwanie danych za darmo, lecz w zamian za (skromne bo skromne, ale jednak) wynagrodzenie dla przekazujących dane.