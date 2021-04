Twój obiad zostanie przeliczony na CO2. Mastercard będzie uczył klientów o ekologii

Firma Mastercard ogłosiła właśnie, że wprowadzi narzędzie, dzięki któremu jej klienci będą mogli ocenić, w jakim stopniu ich zakupy wpływają na środowisko. Ma to oczywiście zmobilizować konsumentów do bardziej świadomych zakupów.

Narzędzie, o którym mowa, to ekokalkulator stworzony przez szwedzki fintech Doconomy. Korzystając ze specjalnego algorytmu, wylicza ilość dwutlenku węgla, która została wyemitowana do atmosfery, aby zakupy za które zapłaciliśmy, mogły trafić do naszego koszyka.

Ekokalkulator Mastercard

W tym miejscu należy podkreślić, że podawane przez algorytm emisje dwutlenku węgla to dane szacunkowe, wyliczane na bazie kategorii, do których należą kupowane przez nas produkty - chemia domowa, produkty spożywcze, tankowanie samochodu na stacji benzynowej, etc. Bardziej szczegółowe wyliczenia są niemożliwe, gdyż Mastercard nie chce naruszać prywatności swoich klientów.

John Lambert, dyrektor ds. cyfrowych Mastercard uważa, że nawet takie przybliżone dane mogą mieć zwiększyć świadomość konsumencką i doprowadzić do tego, że część klientów Mastercard w pewnym stopniu zmieni swoje zakupowe nawyki.

— To, co tutaj robimy, to pobranie kalkulatora i osadzenie go w sieci, aby każda transakcja, która przechodzi przez sieć, mogła zostać oceniona bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności przez konsumenta - tłumaczy Lambert.

Mastercard ogłosił również, że banki, które zdecydują się na implementację kalkulatora emisji, dostaną specjalny system darowizn dla klientów. Możliwe będzie specjalne wynagrodzenie tych, którzy chcieliby zrównoważyć swój wkład w globalną emisję CO2 i wspierać proekologiczne organizacje charytatywne oraz pojedyncze akcje na rzecz zrównoważonego klimatu (na przykład sadzenie drzew). Mastercard nie będzie oczywiście czerpać żadnych zysków z tej inicjatywy.

Jak na razie nie wiadomo, czy kalkulator stworzony przez Doconomy będzie dostępny dla klientów polskich banków współpracujących z Mastercard. Zakładając jednak, że jest to dość zautomatyzowany i globalny projekt, możemy założyć, że funkcja ta pojawi się w kraju nad Wisłą i to prawdopodobnie jeszcze w tym roku.