Kup smartfon dzisiaj, zacznij spłacać po nowym roku. W RTV Euro AGD trwa promocja na telefony Samsunga w ratach 0 proc.

Gotówka w okresie przedświątecznym bywa towarem deficytowym. Przygotowania do wspólnej celebracji kosztują, nie mówiąc o prezentach, które są tym liczniejsze, im większą mamy rodzinę. Nic więc dziwnego, że tak wielką popularnością cieszą się raty 0 proc., w ramach których zamiast płacić jedną dużą sumę możemy co miesiąc spłacać tylko jej część i nie ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów.

W sklepach RTV Euro AGD trwa promocja 30 rat 0 proc.

Jeśli zamarzyliśmy kupić komuś lub sobie smartfon pod choinkę, ale niekoniecznie chcemy na to wydawać odłożoną gotówkę, w RTV Euro AGD do 20 grudnia 2020 r. trwa promocyjna oferta, którą objęte są znakomite urządzenia Samsunga.

Nie tylko możemy je wziąć na 30 rat 0 proc., ale też pierwsze dwie lub pierwsze trzy raty sklep zapłaci za nas. Przed świętami nie czeka nas zatem żadne finansowe obciążenie.

Pełna lista urządzeń objętych promocją jest dostępna na stronie RTV Euro AGD. Przyjrzyjmy się najciekawszym z nich.

Dwie raty gratis w RTV Euro AGD - jaki smartfon wybrać?

Wszystkie sprzęty objęte promocją to naprawdę dobre smartfony. Takie, które z pewnością wystarczą nam na cały okres spłacania rat za ich zakup. Gdybym jednak miał wskazać modele, które najbardziej zasługują na uwagę, byłyby to przede wszystkim te trzy.

W promocji w RTV Euro AGD Galaxy S10+ będzie nas kosztował tylko 83,30 zł miesięcznie, co po odjęciu dwóch gratisowych rat daje sumaryczną cenę 2332,40 zł.

Pomimo blisko dwóch lat na karku Samsung Galaxy S10+ pozostaje fenomenalnym smartfonem, niemal pozbawionym większych wad. Ma ekran najwyższej klasy, fenomenalne aparaty, nie ustępuje wydajnością nowym sprzętom i prezentuje się nawet lepiej od nowych urządzeń z tej samej półki cenowej. A minusy? Bardzo przeciętny czytnik linii papilarnych (uroki pierwszej generacji ultrasonicznego sensora) i czas pracy, który wynosi góra jeden dzień. W tej wersji Galaxy S10+ nie oferuje też łączności 5G.

„Fanowska” edycja Samsunga Galaxy S20 dostępna jest w promocji w obydwu wariantach, zarówno tym tańszym, pozbawionym sieci 5G, jak i tym droższym, która oferuje nowy typ łączności. Gorąco polecam dopłatę do droższego modelu, który będzie nas kosztował 113,30 zł miesięcznie, czyli 3172,40 zł łącznie.

Dlaczego warto dopłacić do wersji 5G? Przede wszystkim dlatego, że bierzemy smartfon z zamiarem używania go przez blisko trzy lata, a w tym czasie sieć 5G zdąży się już upowszechnić na tyle, by jej dostępność w smartfonie miała znaczenie. Nie mniej istotny jest też fakt, iż Galaxy S20 FE 5G napędzany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 865, nie zaś Exynosem 990 - ten drugi dostępny jest w tańszej wersji, ale oferuje niższą wydajność od Snapdragona, a ponadto bardzo się grzeje.

Gdy Samsung Galaxy S20 Ultra 5G debiutował niespełna rok temu, jego cena była zaporowa. Miał co prawda wszystko „naj”, ale mało kto mógł sobie na niego pozwolić. Dziś możemy go kupić za 149,97 zł miesięcznie, co przełoży się kwotę 4199,07 zł w skali 30 miesięcy. Za smartfon o tak ogromnych możliwościach to naprawdę fenomenalna cena.

Skoro mowa o rzeczach ogromnych, to ogrom jest jedyną istotną wadą Galaxy S20 Ultra 5G - nie jest to urządzenie dla ludzi z małymi dłońmi. Oprócz tego jednak, po aktualizacjach, które rozwiązały bolączki wieku dziecięcego z aparatem i akumulatorem, Galaxy S20 Ultra 5G pozostaje absolutnie topowym urządzeniem, które kupimy dziś taniej od niejednego rywala.

Trzy raty gratis w RTV Euro AGD - jaki smartfon wybrać?

W promocji z trzema ratami opłaconymi przez sklep dostępne są nie mniej ciekawe urządzenia niż wymienione wyżej, ale gdybym miał wybrać trzy najbardziej opłacalne, byłyby to te modele.

Galaxy A71 to bardzo solidny średniak. Taki telefon, który zaspokoi wszelkie potrzeby znakomitej większości użytkowników, zwłaszcza tych, którzy od smartfona oczekują głównie ładnego ekranu, dobrego aparatu i długiego czasu pracy.

W promocji w RTV Euro AGD kupimy go teraz za 66,63 zł miesięcznie, czyli - po uwzględnieniu rat opłaconych przez sklep - 1799,10 zł.

Samsung Galaxy A71 to też świetny wybór dla dziecka lub nastolatka, który z jednej strony chce mieć nowy telefon o dobrej wydajności, a z drugiej strach mu kupić coś droższego, w obawie o potencjalne uszkodzenie. Średniak Samsunga będzie tu jak znalazł.

Jeśli już czujesz wewnętrzną potrzebę kupienia smartfona za ponad 5000 zł, niech to nie będzie coś przeciętnego. Zwłaszcza że za 216,63 zł miesięcznie, czyli 5849,10 zł łącznie, Samsung Galaxy Z Flip 5G to okazja, jakich mało.

Trudno wyjaśnić słowami, jak bardzo składanie smartfona na pół zmienia wrażenia z użytkowania. Jest to coś absolutnie niesamowitego i tak szalenie użytecznego, że po krótkiej chwili ze „składakiem” nie sposób bez żalu wrócić do zwykłych, nudnych, płaskich telefonów.

Galaxy Z Flip 5G nie jest prototypem ani konceptem - to w pełni funkcjonalny, fantastyczny produkt, którego jedyną istotną wadą jest podatność na piach i wodę. Jeśli możecie z tym żyć, to naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać: Galaxy Z Flip 5G da wam więcej przyjemności z użytkowania niż jakikolwiek nowy iPhone.

w regularnej cenie trudno jest z czystym sumieniem polecić zakup największego składanego Samsunga. Mało kto może sobie pozwolić na kupno telefonu w cenie porządnego laptopa klasy premium.

W RTV Euro AGD możemy go jednak mieć za 286,63 zł miesięcznie, czyli 7739,10 zł łącznie. To nadal wysoka kwota, ale o wiele łatwiejsza do przełknięcia niż jednorazowe wyłożenie na stół 8599 zł. A wydając te pieniądze, kupujemy najciekawszy i najbardziej nietuzinkowy smartfon na rynku. Nie wiem zresztą, czy „smartfon” jest tu dobrym określeniem, bo Galaxy Z Fold 2 jest czymś o wiele, wiele więcej. To niesamowicie uniwersalne urządzenie, które w jednej chwili może się zmienić w tablet, narzędzie pracy czy przenośną stację rozrywki.

Jeśli tylko podatność na pył i wodę nie jest przeszkodą, a wysokość raty nie odstrasza, to taniej niż w promocji w RTV Euro AGD tego cudu techniki kupić się nie da.

*Materiał powstał we współpracy ze sklepem RTV Euro AGD