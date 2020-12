Xiaomi ostrzega: nie aktualizujcie Xiaomi Mi A3. Aktualizacja może uszkodzić smartfona

Ależ wpadka. Opublikowana właśnie na serwerach Xiaomi aktualizacja modelu Mi A3 powoduje, że telefony przestają działać. Szczegóły usterki nie są znane i nie wiemy nawet, czy uszkodzone smartfony można ratować domowymi sposobami.

Sylwester to niezupełnie najszczęśliwszy czas na publikowanie istotnych aktualizacji oprogramowania. Posiadacze telefonów Mi A3 byli zapewne zdumieni w momencie, gdy te zgłosiły dostępność systemu Android One 11. Tak, przejście na zupełnie nową wersje Androida One, bez żadnych publicznych beta-testów, w Sylwestra. Brzmi jak pomyłka? Powinno.

Android One 11 dla Xiaomi Mi A3 zbrickuje telefon. Nie instaluj aktualizacji.

Przeprowadzenie aktualizacji sprawi, że telefon nie uruchomi się po ponownym rozruchu. Wydaje się skrajnie wątpliwe, by na skutek uaktualnienia coś się uszkodziło w sprzęcie, jednak w momencie oddawania tego tekstu do publikacji nikt jeszcze nie potwierdził, że da się przeprowadzić awaryjne przywrócenie poprzedniej wersji oprogramowania.

Niezależnie od powyższego – aktualizacji do Androida One 11 dla Mi A3 przeprowadzać w najbliższych dniach nie wolno. Potwierdziło to samo Xiaomi, które na razie nie komentuje przyczyn wpadki – a tylko potwierdza, że słyszało o problemach i by aktualizacji nie instalować, ta niebawem zniknie z powiadomień w telefonach.

Przekażcie znajomym z telefonami Xiaomi Mi A3, to ważne. Inaczej będą mieli zrujnowanego Sylwestra.