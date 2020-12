Poszukujesz laptopa na prezent? Huawei Matebook X i Matebook 13 teraz w atrakcyjnych cenach

Szukasz prezentu dla bliskich i myślisz o notebooku? Przyjrzyj się ofercie Huaweia i świątecznej promocji na huawei.pl. Czekają tam topowe laptopy z półki średniej oraz premium w promocyjnych cenach.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wielu z nas szuka teraz prezentów dla swoich bliskich. Dobrym wyborem, biorąc pod uwagę trwającą pandemię, będzie laptop, bo chociaż jeszcze rok temu można było dywagować, czy komputery przenośne w erze post-PC faktycznie są nam jeszcze potrzebne, tak koronawirus zrewidował nasze podejście do notebooków.

Laptopy przydadzą się zarówno przy pracy zdalnej, jak i w trakcie zdalnej nauki w szkole i na studiach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można zabrać je ze sobą z domu, a nawet w obrębie mieszkania przemieszczać się z nimi pomiędzy różnymi pomieszczeniami, które współdzielimy z innymi domownikami. Będą też świetnym podarunkiem dla osób, które ich nie mają lub na obecny model narzekają.

Laptop na prezent — czyli jaki?

W większości przypadków odpowiednim wyborem będzie notebook z systemem operacyjnym od Microsoftu, ze względu na jego wszechstronność i dostępność różnorodnych narzędzi. W praktyce jest tak, że często w firmach i na uczelniach korzysta się z oprogramowania dostępnego wyłącznie na Windowsie i laptop z innym systemem może wtedy okazać się nietrafionym prezentem.

Komputery z Windows 10 można znaleźć w ofercie wielu różnych producentów, a różnice pomiędzy nimi to coś więcej niż kształt obudowy oraz mieszczące się w nich podzespoły. Każda firma sprzedająca laptopy z tym systemem może bowiem dorzucić do niego coś od siebie — i tak jak często jest to tzw. bloatware, tak czasami można trafić na naprawdę ciekawe rozwiązania.

Właśnie tak jest w przypadku Huawei.

W przypadku tej firmy preinstalowane aplikacje rozwijają skrzydła przede wszystkim w tandemie z telefonem komórkowym tej firmy za sprawą funkcji o nazwie Huawei Share. Pozwala ona na nawiązanie połączenia pomiędzy smartfonem i notebookiem. Dzięki temu z poziomu Windowsa można obsługiwać urządzenie mobilne znajdujące się w kieszeni dzięki modułom Bluetooth (wykrywanie urządzeń) i Wi-Fi (sprawny transfer danych).

Dzięki temu na komputerze z aplikacją Huawei Manage nawet bez wyciągania telefonu można sprawdzić SMS-a i na niego odpowiedzieć, a także odebrać na komputerze połączenie telefoniczne. Do tego można w prosty i wygodny sposób przerzucać pomiędzy jednym urządzeniem a drugim pliki oraz zdjęcia i to lokalnie, czyli bez udziału chmury — aczkolwiek chmura jako narzędzie do synchronizacji i backupu naturalnie jest dostępna.

Jedno konto Huawei wystarczy, by wszystkimi plikami rządzić — ci klienci, którzy zdecydują się na laptopa Huawei, otrzymują dostęp do oprogramowania żyjącego zarówno na urządzeniach końcowych w postaci smartfonów, tabletów i komputerów, jak i w chmurze. Dostęp do notatek, dokumentów tekstowych, arkuszy, itp. można uzyskać z w zasadzie dowolnego miejsca — w tym z przeglądarki internetowej na laptopie.

Huawei MateBook X to będzie dobry prezent na święta 2020

Którego notebooka Huaweia kupić na święta?

W ofercie firmy Huawei jest wiele laptopów, ale w kontekście pracy i nauki zdalnej, gdy mówimy o prezencie, szczególnie dobrze sprawdzą się dwa z nich. Dla osób z nieco większym budżetem dobrą propozycją będzie Huawei Matebook X w rekomendowanej cenie 4999 zł zamiast dotychczasowego 6499 zł. Komputer w tej cenie wyposażony został w procesor Intel Core i5-10210U, 16 GB RAM-u i dysk SSD o pojemności 512 GB. Preinstalowany jest w nim system Windows 10 Home wraz ze wspomnianym oprogramowaniem Huaweia.

13-calowy ekran niemalże bez ramek o proporcjach 3:2 świetnie się sprawdzi podczas pracy i nauki zdalnej

To, co jednak najbardziej wyróżnia tego dostępnego w srebrnym oraz zielonym kolorze laptopa, to ekran. Huawei Matebook X wyposażony został w 13-calowy panel o nietypowej rozdzielczości 3000 na 2000 pikseli. Oznacza to, że cechuje się on nie tylko dużym zagęszczeniem pikseli, dzięki czemu obraz jest ostry, ale również proporcjami 3:2, dzięki czemu znacznie więcej treści mieści się w pionie,niż w poziomie — co podczas surfowania po sieci ma kolosalne znaczenie.

Huawei Matebook 13 to nieco tańszy model, który ma świetny stosunek jakości do ceny

Innym laptopem godnym polecenia jest Huawei Matebook 13, który sprzedawany jest w rekomendowanej cenie 4299 zł zamiast 5999 zł. Sprzęt dostępny jest w szarej wersji kolorystycznej z procesorem Intel Core i7-10510 z układem graficznym Nvidia GeForce MX250 2 GB. Do tego dochodzi 16 GB RAM-u oraz dysk SSD o pojemności 512 GB, na którym preinstalowany został system operacyjny Windows 10 Home. W tym komputerze również znalazło się miejsce na 13-calowy wyświetlacz 2K.

Na uwagę w modelu Huawei MateBook 13 zasługuje bardzo duży gładzik

Laptop na prezent — gdzie kupić?

Laptopa na świąteczny prezent można kupić bezpośrednio od producenta na stronie huawei.pl. Oba modele, czyli Huawei Matebook X oraz Huawei Matebook 13, zostały przy tym z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia 2020 atrakcyjnie wycenione. Oprócz tego w ofercie firmy można znaleźć również liczne inne urządzenia, w tym świetnie dogadujące się z tymi komputerami smartfony.

*Materiał powstał we współpracy z Huawei.