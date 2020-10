Myślisz, że znasz się na nowych technologiach? Rozwiązuj quizy w aplikacji x-kom, zdobywaj punkty i zamieniaj je na rabaty

Z okazji 18-lecia sklepu x-kom, oficjalna aplikacja tego sprzedawcy doczekała się ciekawego systemu rozrywkowo-lojalnościowego, pozwalającego zyskiwać regularne rabaty.

Sklep x-kom ma już 18 lat. Firma zaczynała w 2002 r. jako zwykły częstochowski sklep z komputerami oraz podzespołami. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu oraz kreatywnemu wykorzystaniu możliwości sieci, x-kom jest dzisiaj sprzedażowym liderem z obszaru komputerów i nowych technologii, zatrudniając ponad 1700 pracowników i generując ponad 2 mld rocznego przychodu. Spółka nie zwalnia, czego najlepszym dowodem jest pomysł na ulepszenie oficjalnej aplikacji.

W aplikacji sklepu x-kom pojawiły się quizy technologiczne, z nagrodami w postaci rabatów.







Myślisz, że znasz się na nowych technologiach? Uruchom oficjalną aplikację x-kom i spróbuj rozwiązać codzienny quiz. Wyzwanie każdego dnia jest inne, ale zawsze składa się z 10 pytań, na które musisz odpowiedzieć w określonym czasie. Każda poprawna odpowiedź to jeden punkt przypisany do konta. Punkty zamieniasz później na rabaty. Promocje zostały podzielone na progi 50, 100, 200 oraz 400 zebranych punktów.

Podoba mi się, że pytania są zróżnicowane i dotyczą wielu obszarów oraz zagadnień że świata nowych technologii. Fotografia, gry wideo, komputery, smartfony, nauka - każdy znajdzie coś dla siebie. Z kolei licznik odmierzający 15 sekund restartowany z każdą udzieloną odpowiedzią utrudnia wyszukiwanie odpowiedzi za pomocą wyszukiwarki internetowej. Bardzo dobrze.

Jeśli nie idzie nam w quizach, punkty zbierzemy zakreślając urodzinowy kalendarz.

Wystarczy uruchomić aplikację, przejść do odpowiedniej zakładki i się zameldować. Codziennie czeka na nas inna pula punktów do zebrania. Do tego regularne uruchamianie aplikacji aktywuje specjalny mnożnik punktów, aż trzykrotnie zwiększając pulę jednostek do zebrania. Dzięki temu te 400 punktów przestaje wydawać się niemożliwe do zdobycia. Warto dodać, że co tydzień 20 osób z najwyższym punktowym wynikiem otrzymuje bony o wartości 200 zł, do wydania w internetowym sklepie.

Urodzinowa gramifikacja w aplikacji sklepu x-kom to świetna wymówka, aby trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o urodzinowe oferty specjalne oraz codzienne promocje. Do tego dochodzą unikalne rabaty widoczne wyłącznie na ekranie smartfonu. Przykładowo, na ten moment jest to rabat w wysokości 15 proc. na kable, ładowarki i inne produkty polskiej firmy Greencell. Dlatego, chociaż sam nie jestem zwolennikiem instalowania każdej możliwej aplikacji sklepowej, widzę, jak wiele omija użytkowników bez programu x-kom.

Program jest darmowy i działa na smartfonach z systemami Android oraz iOS. Warto zauważyć, że sklep przygotował również wersję dla posiadaczy smartfonów Huawei, którą pobierzemy z AppGallery. Aplikacja oferuje dostęp do historii zamówień, pozwala śledzić przesyłki, korzystać z promocji, a także zbierać punkty wymieniane na rabaty. Z poziomu programu skonfigurujemy również program partnerski Sales Masters, pozwalający zarabiać na rekomendacji produktów do 18 proc. od każdej transakcji.

Aplikacja sklepu x-kom z urodzinowymi quizami oraz promocjami.

Materiał powstał we współpracy z marką x-kom.